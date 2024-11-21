Загрязнение воды, выброс отходов и вырубка деревьев: в Таджикистане увеличили штрафы

13:45 22.11.2024 Рассказываем, как увеличились штрафы за нарушение экологического законодательства.



Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, на прошлой неделе подписал 31 закон. Среди подписанных документов были изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях Республики Таджикистан.



"Азия-Плюс" ознакомилось с содержанием этих изменений и дополнений. Выяснилось, что большинство изменений связаны с ужесточением наказаний за нарушения в сфере охраны окружающей среды.



Следует отметить, что размеры штрафов указаны в расчетных показателях, который в настоящее время равен 72 сомони.



За что повысили штрафы?



На основании изменений в Кодекс об административных правонарушениях за несоблюдение установленного порядка оказания платных медицинских услуг в государственных медицинских учреждениях (статья 123) врачи, медсестры и другие лица, которые намеренно завышают стоимость платных услуг или требуют деньги за бесплатные услуги, будут оштрафованы на сумму от 30 до 40 расчетных показателей.



Ранее ответственные лица штрафовались на сумму от 20 до 30 расчетных показателей.



Кроме того, согласно изменениям и дополнениям, теперь граждане, которые загрязняют землю (химическими и радиоактивными веществами, производственными отходами и сточными водами...), будут оштрафованы на сумму от 15 до 20 расчетных показателей, должностные лица - от 35 до 45, а юридические лица – от 150 до 200 расчетных показателей.



Ранее граждане за такие действия штрафовались на сумму от 10 до 20 расчетных показателей, должностные лица – от 30 до 40, а юридические лица – от 100 до 200 расчетных показателей.



Согласно изменениям, теперь граждане, которые выбрасывают отходы и загрязняют родники и другие источники воды, расположенные на государственных водных землях, будут оштрафованы на сумму от 5 до 10 расчетных показателей, должностные лица – от 15 до 25, а юридические лица – от 50 до 60 расчетных показателей.



Ранее за это граждане штрафовались на сумму от 1 до 5 расчетных показателей, должностные лица – от 10 до 20, а юридические – от 40 до 50 расчетных показателей.



Теперь граждане, которые вырубают леса и кустарники, уничтожают лесные посевы и саженцы (статья 183), будут оштрафованы на сумму от 10 до 20 расчетных показателей, должностные лица – от 30 до 40, а юридические лица – от 150 до 200 расчетных показателей.



Ранее граждане за это штрафовались на сумму от 5 до 10 расчетных показателей, должностные лица – от 20 до 40, а юридические лица – от 100 до 200 расчетных показателей.



Также граждане, которые самовольно вырубают деревья в лесах вдоль автомобильных и железных дорог, водохранилищ, каналов (статья 196), будут оштрафованы на сумму от 10 до 20 расчетных показателей, должностные лица – от 30 до 40, а юридические лица – от 150 до 200 расчетных показателей.



Ранее физические лица штрафовались за это на сумму от 5 до 10 расчетных показателей, должностные лица – от 20 до 30, а юридические лица – от 100 до 200 расчетных показателей.



За непредоставление, сокрытие или искажение информации о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов (статья 218) также увеличен размер штрафов.



Теперь за эти действия физические лица будут оштрафованы на сумму от 15 до 20 расчетных показателей, должностные лица – от 40 до 50, а юридические лица – от 150 до 200 расчетных показателей. Ранее граждане штрафовались на сумму от 10 до 15 расчетных показателей, должностные лица – от 30 до 50, а предприятия и учреждения – от 100 до 200 расчетных показателей.



За несоблюдение стандартов, правил, норм, инструкций и других экологических требований по охране окружающей среды (статья 223) теперь граждане будут оштрафованы на сумму от 5 до 10 расчетных показателей, должностные лица – от 15 до 25, а юридические лица – от 150 до 200 расчетных показателей.



Ранее граждане штрафовались на сумму от 2 до 5 расчетных показателей, должностные лица – от 10 до 20. Информация о размере штрафов для юридических лиц в предыдущей редакции отсутствует.



Также за превышение норм или несанкционированный выброс загрязняющих веществ в окружающую среду, захоронение отходов в окружающей среде (статья 224) теперь граждане будут оштрафованы на сумму от 5 до 10 расчетных показателей, должностные лица – от 15 до 20, а юридические лица – от 150 до 200 расчетных показателей.



Ранее граждане штрафовались на сумму от 3 до 7 расчетных показателей, должностные лица – от 10 до 15, а юридические лица – от 100 до 200 расчетных показателей.



Штраф за ввод в эксплуатацию предприятия без соблюдения требований по защите атмосферного воздуха (статья 225) увеличился с 10-15 расчетных показателей для должностных лиц до 15-20 расчетных показателей, а для юридических лиц – с 100-200 до 150-200 расчетных показателей.



Также за несоблюдение правил охраны флоры и фауны (статья 227) теперь предусмотрен штраф от 5 до 10 расчетных показателей, для должностных лиц – от 15 до 20, а юридических – от 150 до 200 расчетных показателей. Ранее за эти действия физические лица штрафовались на сумму от 3 до 5 расчетных показателей, должностные лица – от 10 до 15, а юридические лица – от 100 до 200 расчетных показателей.



Теперь за использование транспортных средств, которые выбрасывают чрезмерное количество загрязняющих веществ (статья 230) граждане будут оштрафованы на сумму от 2 до 3 расчетных показателей. Ранее за это давалось предупреждение или назначался штраф в размере 1 расчетного показателя.



Что еще изменили?



Кроме того, статья 231 Кодекса об административных правонарушениях Таджикистана была принята в новой редакции. Согласно ней за несоблюдение требований при сборе и сжигании отходов физические лица будут оштрафованы на сумму от 5 до 10 расчетных показателей, должностные лица – от 35 до 45, а юридические лица – от 150 до 200 расчетных показателей.



Ранее эта статья называлась "Несоблюдение требований по защите атмосферного воздуха при складировании промышленных и бытовых отходов", и за эти действия граждане штрафовались на сумму от 1 до 3 расчетных показателей, должностные лица – от 30 до 40, а юридические лица – от 100 до 200 расчетных показателей.



Теперь за несоблюдение требований по охране окружающей среды при транспортировке, размещении, использовании и утилизации промышленных и бытовых отходов (статья 232) физические лица будут оштрафованы на сумму от 5 до 10 расчетных показателей, должностные лица - от 15 до 20, а юридические лица – от 150 до 200 расчетных показателей.



Ранее за эти действия граждане штрафовались на сумму от 1 до 3 расчетных показателей, должностные лица – от 10 до 15, а юридические лица – от 100 до 200 расчетных показателей.



Кроме того, за несоблюдение экологических требований при планировании, строительстве, реконструкции предприятий, транспортных средств, а также при импорте и экспорте экологически опасной продукции (статья 234) граждане теперь будут штрафоваться на сумму от 15 до 20 расчетных показателей, должностные лица – от 35 до 45, а юридические лица – от 150 до 200 расчетных показателей.



Ранее за это граждане штрафовались на сумму от 10 до 20 расчетных показателей, должностные лица – от 30 до 40, а юридические лица – от 100 до 200 расчетных показателей.



Также за незаконное выполнение строительных работ, разработку карьеров, наносящих ущерб окружающей среде и природным ресурсам (статья 235) граждане будут оштрафованы на сумму от 20 до 30 расчетных показателей, должностные лица – от 40 до 50, а юридические лица – от 250 до 300 расчетных показателей.



Ранее за это граждане штрафовались на сумму от 10 до 20 расчетных показателей, должностные лица - от 40 до 50, а юридические лица - от 200 до 300 расчетных показателей.



За ликвидацию природоохранных объектов в действующих технологических сооружениях (статья 236) теперь должностные лица будут оштрафованы на сумму от 45 до 55 расчетных показателей, а юридические лица – от 250 до 300 расчетных показателей.



Ранее за это должностные лица штрафовались на сумму от 40 до 50 расчетных показателей, а юридические лица – от 200 до 300 расчетных показателей.



Штраф за уничтожение или повреждение государственных заповедников, национальных природных парков, лечебно-оздоровительных зон и зон отдыха (статья 237) также увеличился. Ранее за это граждане штрафовались на сумму от 10 до 20 расчетных показателей, должностные лица – от 30 до 40. Теперь граждане будут оштрафованы на сумму от 15 до 25 расчетных показателей, должностные лица – от 35 до 45, а юридические лица – от 150 до 200 расчетных показателей.



Штраф за использование природных ресурсов без специального разрешения (статья 238) также увеличился. Теперь граждане будут штрафоваться на сумму от 10 до 15 расчетных показателей, должностные лица – от 25 до 35, а юридические лица – от 150 до 200 расчетных показателей. Ранее граждане штрафовались на сумму от 5 до 10 расчетных показателей, должностные лица – от 20 до 30, а юридические лица – от 100 до 200 расчетных показателей.



Кроме того, за несоблюдение экологических требований при хранении, обезвреживании и захоронении токсичных промышленных отходов и отходов производства и потребления (статья 239) граждане будут оштрафованы на сумму от 10 до 15 расчетных показателей, должностные лица – от 35 до 45, а юридические лица – от 250 до 300 расчетных показателей.



Ранее за это граждане штрафовались на сумму от 5 до 10 расчетных показателей, должностные лица – от 30 до 40, а юридические лица – от 200 до 300 расчетных показателей.



За незаконную вырубку деревьев и кустарников, включая тутовые деревья и другие растения, используемые для озеленения и благоустройства городов и других населенных пунктов (статья 242) теперь физические лица будут оштрафованы на сумму от 10 до 20 расчетных показателей, должностные лица – от 30 до 40, а юридические лица – от 150 до 200 расчетных показателей. Ранее граждане штрафовались на сумму от 5 до 10 расчетных показателей, а должностные лица – от 20 до 30 расчетных показателей.



Штраф за несоблюдение установленного порядка использования земель экологического назначения (статья 243) составляет: для граждан – от 5 до 10 расчетных показателей, для должностных лиц – от 15 до 25 расчетных показателей, для юридических лиц – от 150 до 200 расчетных показателей.



Ранее за это граждане штрафовались на сумму от 3 до 7 расчетных показателей, а должностные лица – от 10 до 20 расчетных показателей.



За причинение ущерба посевам и другим землям путем загрязнения (статья 244) граждане будут оштрафованы на сумму от 5 до 10 расчетных показателей, должностные лица – от 15 до 20 расчетных показателей, юридические лица – от 150 до 200 расчетных показателей.



Ранее за это граждане штрафовались на сумму от 3 до 7 расчетных показателей, а должностные лица – от 10 до 15 расчетных показателей.



В кодекс добавлена новая статья - 249¹.



Согласно новой статье, за порчу тутовых насаждений, уничтожение листьев тутовых деревьев и нанесение вреда тутовым деревьям:



- граждане будут оштрафованы на сумму от 5 до 10 расчетных показателей,



- должностные лица – от 10 до 15 расчетных показателей.



За порчу тутовых насаждений с использованием лошадей, повозок или скота штраф составит от 5 до 10 расчетных показателей. За самовольную порчу тутовых насаждений с использованием автомобилей, тракторов, комбайнов и другой транспортной техники штраф составит от 20 до 30 расчетных показателей.



За повторное совершение такого действия в течение года после административного наказания штраф составит:



- для граждан – от 30 до 40 расчетных показателей,



- для должностных лиц – от 50 до 60 расчетных показателей.



За выбрасывание отходов, мусора и других предметов из окон и дверей вагонов поездов (часть 3, статья 286) штраф составит от 3 до 5 расчетных показателей. Ранее за это граждане штрафовались на сумму от 0,5 до 2 расчетных показателей.



Штраф за несоблюдение правил транспортировки грузов и буксировки механических транспортных средств (статья 322) увеличился с 2-3 расчетных показателей до 5-10 расчетных показателей.



За выбрасывание и сжигание отходов и мусора в неустановленных местах (статья 452) штраф увеличился. Теперь:



- граждане будут оштрафованы на сумму от 5 до 10 расчетных показателей,



- должностные лица – от 15 до 25 расчетных показателей,



- юридические лица – от 70 до 100 расчетных показателей.



Ранее штрафы составляли:



- для граждан – от 3 до 5 расчетных показателей,



- для должностных лиц – от 10 до 20 расчетных показателей,



- для юридических лиц – от 50 до 70 расчетных показателей.



Следует отметить, что в последние годы внимание правительства к озеленению страны усилилось. Недавно Таджикистан, учитывая глобальное изменение климата и необходимость развития зеленой энергетики, принял программу "Зеленая страна".



В рамках программы до конца 2025 года в Таджикистане планируется посадить 65 миллионов деревьев и кустарников на площади более 4 тысяч гектаров. Преимущественно будут высажены плодовые деревья, шиповник и сосны. Общий бюджет программы составляет 129 млн 875 тысяч сомони (более $11,8 млн). Источник - Азия-Плюс

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