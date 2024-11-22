 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Песков: "Россия нуждается в мигрантах и приветствует их приезд"
14:00 22.11.2024

22.11.2024
Песков: Россия нуждается в мигрантах и приветствует их приезд
Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств для динамичного развития страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мигранты - это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало. Чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем", - сказал он в интервью РИА Новости.

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что сферу миграции необходимо жестко регламентировать.

"Мигранты - это не проблема. Проблема - это незаконные мигранты, - считает он. - В среде, где нарушается закон, там уже возникают предпосылки для преступности всех видов, будь то религиозный экстремизм, будь то наркомания и так далее. Вот это проблема. Нужно все достаточно жестко регламентировать, упорядочить, как это делается во многих странах, которые принимают у себя рабочих мигрантов. Так же нужно сделать нам - сделать понятные, жесткие, но удобные правила, которые застрахуют нас от преступности среди мигрантов".

На днях губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил: "Мигрант мигранту рознь. Они есть легальные, а есть нелегальные. Нам в принципе ни те ни другие не нравятся, но есть жизненная необходимость, когда надо варить трубу. Если трубу не сварить, продукция не выйдет".

При этом, по словам чиновника, мигранты должны знать русский язык, соблюдать требуемые правила, желательно быть "без семей здесь" и работать "в тех отраслях, где нам нужно, а не где им хочется".

Вместе с тем Артамонов обратил внимание на то, что в некоторых регионах России "уже самые популярные имена не российские" (например, в Ханты-Мансийском автономном округе с начала года самым популярным именем для новорожденных мальчиков стало Мухаммад). Губернатор признал, что темы такого рода тревожат людей, но считает, что иногда их "раздувают".

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что власти в вопросе привлечения мигрантов должны думать прежде всего об интересах граждан страны. Глава государства указал на то, что приехавшие иностранцы не будут вызывать неприятия у россиян, если будут знать и соблюдать наши законы, а также хорошо владеть русским языком.

Ранее российский лидер подписал несколько законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В частности, за ее организацию преступникам будут грозить сроки до 15 лет и штрафы до 5 млн рублей. Также утвержден закон, запрещающий посредникам участвовать в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов.

Источник - столетие
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