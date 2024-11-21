На Павлоград! У ВСУ уже нет сил для отражения Рос-наступления на широком фронте, - Р.Маркуш

16:21 22.11.2024

22 ноября 14:21



За один день бойцы ВС РФ освободили 92 квадратных километра - рекорд!

Радомир Маркуш



Наряду с разгромом ВСУ в Курахове и долине реки Сухие Ялы, 21 ноября российские войска продолжили наступление к северо-востоку от Великой Новоселки и в ходе непрерывных атак достигли большого успеха. Самостийный обозреватель Богдан Мирошников, связанный с Банковой, признал, что наши бойцы вошли в Раздольное.



Прорыв, как стало известно, осуществили бойцы 5-й танковой бригады (36-я общевойсковая армия) и 40-й морской пехотной бригады ТОФ. Плюс к этому штурмовики 139-й ОШБ группировки "Восток" обошли населенный пункт с севера со стороны балок Наливач и Шулича и взяли под огневой контроль трассу Т-05−18. С "мест" сообщается, что некоторые опорники взяты фактически без боев, но где-то бандеровцы отчаянно сопротивлялись и дружно "задвухсотились".



"В промежутке между реками Кашлагач и Шайтанка противник также был выбит из нескольких лесополос. Южнее Шайтанки к западу от Новодонецкого также есть заметные успехи, где наступают подразделения 37 омсбр: продвижение составило порядка пяти километров в направлении Благодатного", - информирует "Рыбарь".



Сразу две роты "хероев" зачислены Киевом в партизаны. Посмертно

Мирошников считает, что ВСУ не смогут долго сопротивляться напору россиян. Он, в частности, пишет: "Селу Новый Комар приготовиться, оно будет следующим после Раздольного". А "если русские смогут еще и Новоселку захватить на противоположном фланге, то гарнизону ВСУ в Великой Новоселке придет конец".



По сути, это признание врагом локального обрушения фронта ВСУ на Времьевском направлении, очень похожего на драп "хероев" под Новогродовкой. Тогда, напомним, многие пiдроздiли при виде "орков" просто бежали впереди собственного визга. Один бандеровский полковник даже застрелился от безысходности.



Любопытно, что даже самостийные СМИ, вроде бы полностью подконтрольные офису президента, опубликовали "грустные новости" о том, что "на Времьевском выступе ВС РФ закрепились на окраинах н.п. Раздольное. Это село расположено на одной из дорог, что соединяет Великую Новоселку и ключевую рокаду Донецк-Запорожье".



Жовто-блакитные говоруны пояснили, что захват Раздольного и выход россиян на трассу пока еще не отрезает сам поселок, но еще одна дорога, которая ведет от села на запад, также может быть перекрыта дальнейшим продвижением группировки "Восток" от Новодаровки и Ровнополя.



Из оперативки работающего в интересах ГУР паблика DeepState (заблокированного в нашей стране) можно понять, что здесь формируется очень нехороший для ВСУ расклад сил.



В тактическом плане это означает выход ВС РФ к Богатырю, то есть в глубокий тыл Кураховской группировке, а в стратегическом плане - у армии России открывается простор для наступления аж до Павлограда с охватом Покровска.



К такому выводу приходит и Институт изучения войны (ISW). Его эксперты пишут, что российские войска смогут обойти украинские позиции в Великой Новоселке с востока и усилить давление на нее с юга, чтобы вынудить Украину уйти из населенного пункта и обеспечить дальнейшее продвижение ВС РФ к административной границе Донецкой области, то есть войти на территорию Днепропетровского региона.



Дело в том, что ВСУ уже не имеют столько боеспособного личного состава, сколько необходимо для отражения русского наступления на широком фронте. В данном конкретном случае, по мнению эксперта Юрия Подоляки, кто-то из теробороновцев опять оголил фронт, сбежав с него всей частью (ждем признаний через несколько дней).



Скорее всего, так и есть, но среди пленных стали появляться "колоритные" бандеровцы. В частности, сложил оружие бывший инструктор азовцев* Анатолий Борисенко, который из-за нехватки личного состава был отправлен на передок, но вместо того, чтобы "мотивировать мобиков", трусливо поднял руки.



Таким образом, когда наши рванули к Разливу, чтобы перерезать дорогу к Курахову, сюда перебросили лучшие пiдроздiли в ожидании лобового удара, но россияне перенаправили наступление на Раздольное, еще больше растянув ЛБС. Вот и пришлось командованию "Таврии" усиливать слабые части бандеровским НЗ, который на деле проявил себя не очень.



Как поясняет телеграм-канал Voin D, именно поэтому у российских бойцов есть очень хорошее продвижение до Великой Новоселки. До восточной границы этого населенного пункта осталось (по состоянию на вечер 21 ноября) менее 2 км.



Также штурмовикам удалось подпереть Раздольное с юго- и северо-востока, до границ населенника осталось тоже около 2 км. Кроме того, подразделениям группировки войск "Восток" удалось отбросить противника на 3 км на запад от Новодонецкого.



На первый взгляд, рывок к Раздольному уже не кажется чем-то значимым.



В последнее время почти каждый день приходят новости о сдаче врагом ключевых населенных пунктов, однако картоделы сообщили о самом настоящем рекорде: в ходе только этого локального наступления за одни сутки освобождено 92 кв. км Донбасса. На эту цифру вышел DeepState в процессе суточного обновления карты боевых действий.



Если раньше наши бойцы выгрызали у бандеровцев по 1−2 кв. км в сутки, и сражения за условную "избушку лесника" могли длиться месяцами, то сейчас ВС РФ выходят на принципиально другой темп наступления, причем не только на открытом пространстве, но и в городах.



Еще вчера более-менее надежные источники заявляли о контроле русскими штурмовиками примерно трети Курахова, то сегодня даже вражеские "голоса" сообщают о "захвате орками 50% города".



* Украинское военизированное националистическое объединение полк (батальон) "Азов" решением Верховного суда РФ от 2 августа 2022 г. признано террористическим формированием, его деятельность на территории России запрещена.