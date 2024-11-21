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Новости Пентагона: боятся Трампа, разворовывают бюджет и жгут изобличающие документы
16:44 22.11.2024

В планах избранного президента – массовые увольнения поддерживающих демократов офицеров и генералов

21.11.2024 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ

Команда Дональда Трампа готовит список подлежащих увольнению высших офицеров армии США, в который могут быть включены члены Объединенного комитета начальников штабов, сообщили Reuters два близких к окружению Трампа источника.

Агентство отмечает, что это станет "беспрецедентной перетряской в Пентагоне": в Объединенный комитет начальников штабов входят высшие офицеры Вооруженных сил США.

"Начальники Объединенного комитета начальников штабов и все заместители начальников штабов будут уволены немедленно", – сказал один из собеседников агентства.

Другой источник агентства утверждает, что в первую очередь будут уволены офицеры, связанные с бывшим председателем Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ), генералом Марком Милли, который не раз критиковал Трампа и недавно назвал его "фашистом до мозга костей". "Все до единого люди, которые были повышены в должности и назначены Милли, уйдут. ...Есть подробный список всех, кто был связан с Милли. И все они уйдут", – отметил собеседник агентства.

В список увольняемых офицеров вошел преемник Милли, нынешний глава ОКНШ генерал ВВС Чарльз Браун. Браун стал первым темнокожим, получившим звание генерала ВВС США и занявшим такую должность.

The Wall Street Journal пишет, что команда Трампа работает над указом об учреждении своего рода "военного совета" (warrior board) из отставных генералов, наделенного полномочиями рассматривать дела трех- и четырехзвездных офицеров (генерал-лейтенанты и генералы) и рекомендовать отстранение от должности любого, кто будет признан неподходящим для руководства.

По данным WSJ, указ будет направлен на тщательную проверку кандидатов на увольнение с точки зрения их "лидерских способностей, стратегической готовности и приверженности военному совершенству". WSJ сообщает, что в случае одобрения этот указ позволит сократить процедуру увольнения высокопоставленных офицеров.

Как сообщает британская Daily Mail, Дональд Трамп также составляет список старших офицеров армии, которым может грозить военный трибунал за провальный вывод войск из Афганистана в 2021 году.

Сообщается, что его переходная команда изучает такие серьезные обвинения, как государственная измена, хотя правовые основания остаются неясными, поскольку военные действовали по приказу Байдена.

Переходная команда Трампа "рассматривает возможность создания комиссии по расследованию вывода войск из Афганистана в 2021 году, включая сбор информации о том, кто непосредственно участвовал в принятии решений за армию, как это осуществлялось и могут ли военачальники претендовать на столь серьезные обвинения, как измена. Они относятся к этому очень серьезно", – сообщает NBC.

Дональд Трамп ранее осудил вывод войск из Афганистана, назвав это "унижением" и "самым позорным днем в истории нашей страны".

В планах Трампа также устроить массовые увольнения офицеров и генералов, поддерживающих Демпартию.

"Пентагон находится в "полном раздрае", а "генералы в смятении" из-за планов новой администрации Трампа уволить высокопоставленных военных руководителей, которые отдавали приоритет разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI) над боеготовностью", – пишет The Breitbart.

Один из источников издания сравнил ситуацию с развороченным осиным гнездом и сказал, что "страницы DEI начинают исчезать с основных веб-сайтов. Они полностью сосредоточены на очистке всего, что ввязано с DEI".

Верхушке Пентагона есть что скрывать. На днях стало известно, что Пентагон провалил седьмой аудит подряд: крупнейшее правительственное учреждение страны по-прежнему не может полностью отчитаться об исполнении своего бюджета в размере более 824 миллиардов долларов, хотя чиновники подчеркивают, что они добились значительного прогресса на пути к чистому аудиту в 2028 году.

Провал аудита вызван тем, что министерство обороны просто не предоставило аудиторам достаточно информации для формирования точного отчета.

Чиновники Пентагона не смогли отчитаться о расходах в четыре триллиона долларов.

Майкл МакКорд, заместитель министра обороны, контролер и главный финансовый директор, заявил, что, несмотря на отказ от выражения мнения, которого он ожидал, министерство обороны "преодолело поворотный момент в понимании глубины и масштаба стоящих перед ним проблем".

"Импульс на нашей стороне, и во всем Департаменте существует твердая приверженность – и вера в нашу способность – добиться безусловного аудиторского заключения", – сказал он в своем заявлении.

Основной проблемой аудита остается полный учет огромного количества систем, используемых министерством обороны.

Пентагон заявил, что твердо намерен провести чистую проверку к 2028 году, как того требует Закон о национальной обороне 2024 года. Точно такие же заявления делались после каждого из предыдущих шести аудитов.

Финансовые аудиты Пентагона стали проводиться после того, как в 2016 году агентство Reuters рассказало, что "американская армия подделала свою отчетность на триллионы долларов, как установила проверка". В Конгрессе США потребовали, чтобы Пентагон провел аудит. В 2018 году впервые в истории такой аудит состоялся, и Пентагон его провалил.

Американский военный портал Defence One сообщил, что потребовалось применение запроса на основании закона о свободе информации, чтобы Минобороны опубликовало доклад о степени мошенничества со стороны подрядчиков Пентагона, назвав девять фирм, которые были отстранены от сотрудничества. Были возбуждены уголовные дела в отношении полутысячи физических и юридических лиц, причастных к "распилу" около $6 трлн в период 2013-2017 годов. Однако лишь 168 юридических лиц и индивидуальных подрядчиков были оштрафованы или осуждены.

Если "глубинное государство" не остановит команду Трампа, то строгие ревизоры доберутся и до пятерки крупнейших подрядчиков Пентагона, не вылезающих, как мы писали, из коррупционных скандалов и не способных обеспечить армию США оружием, отвечающим реальностям современных войн.

Номинированный Трампом на пост министра обороны Пит Хегсет заявил, что "гиперзвуковые ракеты Китая могут уничтожить все авианосцы США за 20 минут! В каждой военной игре, проводимой Пентагоном, США проигрывают Китаю".

Упадок американского ВПК достиг такой степени, что США сейчас не в состоянии сохранить ядерную триаду, так как ресурс стоящих на вооружении ракет наземного базирования Minuteman III давно и безнадежно истек, разработка и испытания призванной их заменить ракеты Sentinel столь же безнадежно затягиваются, и, как мы писали, скорее всего США могут вообще отказаться от ракет наземного базирования.

Стопроцентной гарантии, что решительно настроенные соратники Трампа справятся с циклопической задачей очистки авгиевых конюшен Пентагона, никто дать не может.

Не исключено, что наведение элементарного порядка в коридорах военной власти, где даже пропажа нескольких триллионов долларов не считается за провал, может оказаться сизифовым трудом.

Но нас это нисколько не огорчит.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732283040


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