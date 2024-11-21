Израильтяне убили "Голос Хезболлы" - Мухаммеда Афифа

16:51 22.11.2024

Ликвидация "Голоса Хезболлы" станет проблемой для администрации Трампа



Леонид Цуканов

21 ноября 2024



На днях ЦАХАЛ отчиталась о ликвидации еще одного высокопоставленного функционера "Хезболлы". Под удар попал Мухаммед Афиф - глава информационной службы и ближайший соратник нескольких генеральных секретарей движения, известный также под неформальным прозвищем "Голос Хезболлы".



Несмотря на то, что ликвидация Афифа серьезно усложнила поиск компромисса между Израилем и "Хезболлой", США продолжают торопить их прекратить огонь. Однако подобная поспешность может в перспективе обернуться еще большими проблемами для Вашингтона.



Ценнейший функционер



Мухаммед Афиф принадлежал к поколению "отцов-основателей" ливанской "Хезболлы", его стаж в движении на момент ликвидации составлял более 40 лет, из которых больше половины прошло в информационном блоке.



Свое прозвище "Голос Хезболлы" он получил за существенный вклад в становление и развитие информационной стратегии движения. Именно Афиф вывел информационное освещение деятельности "Хезболлы" за рамки "партийных" СМИ.



Официальные комментарии функционеров движения стали появляться в авторитетных региональных и международных изданиях. Под его началом представители пресс-службы "Хезболлы" стали проводить полноценные пресс-конференции.



Кроме того, в последние десять лет Афиф неизменно оставался связующим звеном между "Хезболлой" и населением Ливана, обеспечивая детальное разъяснение политики и целей движения.



С началом ограниченной операции ЦАХАЛ в Южном Ливане эта часть его полномочий приобрела определяющее значение - особенно в контексте реагирования на участившиеся удары израильтян по ливанским населенным пунктам.



"Вы не выиграете свою войну за счет превосходства в воздухе, бомбардировок или убийства мирных жителей, в том числе женщин и детей", - говорил он.



Следует отметить, что Афиф зачастую выступал не только как один из ключевых спикеров "Хезболлы", но и как посланник генсека по особым поручениям. Через него шло активное взаимодействие с ливанскими и сирийскими политиками, а также с представителями других группировок проиранской "Оси сопротивления".



Все это делало Афифа одним из ценнейших функционеров "Хезболлы".



Израиль ищет друзей



Ликвидация Афифа открыла новую страницу противостояния Израиля и "Хезболлы".



Впервые за долгое время израильтяне выбрали в качестве цели не полевого командира или первое лицо, а представителя "смежной" структуры, напрямую не вовлеченной в боевые действия. Хотя пресс-служба ЦАХАЛ и попыталась растушевать этот момент, указав, что ликвидированный пресс-секретарь "Хезболлы" в силу близости к высшему руководству движения "вносил весомый вклад" в планирование и организацию операций против Израиля.



Подобные акции призваны не только обезглавить ключевые структуры "Хезболлы", но и нарушить ее взаимодействие с другими лояльными силами в Ливане. В частности, с шиитской партией "Амаль", которая в декабре 2023 года присоединилась к "единому фронту" против Израиля, однако за прошедший год успела подрастерять энтузиазм.



Кроме того, Израиль пытается воспользоваться временным отсутствием у "Хезболлы" нового пресс-секретаря, чтобы посеять недоверие между движением и другими силами в Ливане и за его пределами.



Так, глава израильского МИД Гидеон Саар с завидной регулярностью призывает "угнетенные меньшинства Ближнего Востока" к сближению с Израилем для совместного противостояния Ирану и его прокси-группировкам. И удобнее всего опробовать подобную стратегию в рамках нынешней ограниченной сухопутной операции против "Хезболлы", поскольку Израиль обладает достаточными ресурсами для проведения подобных экспериментов без ущерба для общей эффективности кампании.



В числе потенциальных союзников Тель-Авива на ливанском направлении видят в том числе друзов (их в Ливане проживает более 280 тысяч). Израильская сторона ненавязчиво пытается склонить на свою сторону лидера ливанских друзов Валида Джумблата, апеллируя в том числе к негативному прецеденту с попаданием ракеты "Хезболлы" в друзскую деревню Маджд-аль-Шамс в июле 2024 года.



И хотя больших успехов в диалоге пока добиться не удалось, трения между "Хезболлой" и сторонниками Джумблата продолжают усиливаться.



Все тянут время



Несмотря на общее усложнение переговорного фона, обусловленное гибелью Афифа, США - как ключевой посредник в диалоге между "Хезболлой" и Израилем - продолжают придерживаться прежней стратегии урегулирования.



Специальный посланник президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке Амос Хохштейн, курирующий эти переговоры, считает, что соглашение о прекращении огня находится "в пределах досягаемости" и новые витки эскалации конфликта не влияют на намерение сторон договориться. Накануне он посетил Ливан, а затем 21 ноября встретился в Израиле с Биньямином Нетаньяху.



Подобная убежденность продиктована необходимостью для администрации Байдена получить хотя бы один успешный пример ближневосточного урегулирования перед сложением полномочий в январе 2025 года.



Не исключено, что, преследуя эту цель, Вашингтон попытается принудить обе стороны к заключению формального соглашения. На это, в частности, указывает готовность Белого дома включить в проект договора пункт о праве сторон на самооборону. Еще пару месяцев назад это рассматривалось как недопустимый шаг.



С другой стороны, вопрос устойчивости предлагаемых Вашингтоном гарантий безопасности остается открытым - особенно в свете скорой смены администрации в Белом доме. Это хорошо понимают как в Израиле, так и в "Хезболле", а потому не спешат соглашаться на выдвигаемые условия, пусть и не отвергая их полностью.



Каждая из сторон максимально тянет время.



При этом "Хезболла" по-прежнему намерена соразмерно ответить на гибель своего пресс-секретаря, о чем регулярно напоминают ее высокие функционеры. Как ранее заявил генсек Наим Касем, на "удар в самое сердце Бейрута" последует ответный удар "в сердце Тель-Авива".



И хотя "Хезболла" не раскрывает деталей планируемой операции, акция мести (с учетом аппаратного веса Афифа) едва ли будет меньшего масштаба, чем в память о ликвидированном ранее Хасане Насралле. А это, в свою очередь, грозит новым витком эскалации между Израилем и "Хезболлой", с отказом от прежних договоренностей и гарантий.



Впрочем, демократы в США об этом не слишком беспокоятся: заниматься купированием кризиса, вероятнее всего, придется уже команде Дональда Трампа.