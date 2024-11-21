Мир по Трампу. Скоро воцарится новый мировой беспорядок, - Радж Ченгаппа

16:54 22.11.2024 India Today

Индия



Мир по Трампу

India Today: при Трампе воцарится новый мировой беспорядок



После возвращения Дональда Трампа в Белый дом картина мира кардинально изменится, пишет автор издания India Today. Бывший и будущий президент искренне верит, что другие страны слишком долго пользуются американской щедростью и что сейчас настало время расплаты.



Радж Ченгаппа (Raj Chengappa)



Американцы во второй раз доверились Дональду Трампу, а Индия и весь мир с тревогой ждут, что программа 47-го президента под названием "Америка прежде всего" принесет в сфере торговли и в геополитическом плане.



Если гениальность - это способность делать сложное простым, то историческое возвращение Дональда Трампа в качестве 47-го президента Соединенных Штатов Америки можно считать лучшим примером такой гениальности. Выступая во Флориде с победной речью, Трамп довольно просто, но весьма доходчиво изложил свою повестку. "В основе лежит здравый смысл, - сказал он. - Нам нужны границы. Нам нужна безопасность. Нам нужно, чтобы все было хорошо и безопасно. Нам нужно великолепное образование. Нам нужна сильная и мощная армия, и в идеале нам не хотелось бы ее использовать. Я не собираюсь начинать войну, я намерен прекращать войны. Мы снова сделаем Америку безопасной, сильной, процветающей, влиятельной и свободной". В конце выступления он объявил: "Давая обещания, мы их выполняем". В мире мало политических лидеров, у которых такое незамысловатое и прямолинейное мировоззрение, судя по всему, находящее отклик в сердцах американских избирателей. Они снова проголосовали за Трампа, отдав ему солидное большинство голосов и проигнорировав многочисленные правонарушения, включая сексуальные домогательства, в совершении которых его обвиняют федеральные суды.



Многие обещания Трампа похожи на те, которые он давал, чтобы выиграть первый президентский срок с 2016 по 2020 год. Но выполнить он сумел только часть этих обещаний, и то с ограниченным успехом. Это была одна из причин, почему Джо Байдену удалось сорвать попытки Трампа выиграть второй срок. Но интерлюдия в лице Байдена оказалась недолговечной. Трамп возвращается заряженный новой энергией и готовый перезагрузить американскую мечту после официального вступления в должность 20 января 2025 года. Большая часть мира с волнением ждет этого момента. Как сказал старший научный сотрудник вашингтонского Фонда Карнеги за международный мир* и ведущий эксперт по американо-индийским отношениям Эшли Теллис (Ashley Tellis), "у нас будет суматошное президентство. Трамп возвращается с гораздо большей уверенностью и с целой армией последователей и бойцов, считающих его апостолом революции. Они полны решимости рубить под корень. Сам Трамп будет делать то, о чем предыдущие американские президенты даже помыслить не могли. Будут серьезные пертурбации в плане традиционной роли Америки в поддержании гегемонистской стабильности".



Во второй президентский срок, как и в первый, внутренняя повестка Трампа будет стоять на первом месте, а внешняя политика будет подчинена радикальным реформам, которые он задумал для страны. Во время предвыборной кампании команда Трампа обнародовала манифест под названием "Повестка 47", где перечислено множество важных инициатив в сфере внутренней и внешней политики, которые он реализует даже в том случае, если придется посягнуть на полномочия американского конгресса. Здесь и радикальное сокращение чиновничьего аппарата в правительстве, и реструктуризация административных назначений, и увольнение тех, кого Трамп называет "негодяями бюрократами", и назначение на должности тех, кто поддерживает его политику. Например, в министерстве юстиции США Трамп обещает, среди прочего, назначить 100 юристов, которые будут бороться с антиконсервативной предвзятостью и с юридическими фирмами левого толка. Он пообещал жестко бороться с преступностью и вернуть смертную казнь для торговцев людьми, для наркоторговцев и картелей.



Планы Трампа в других областях точно так же вызывают ужас внутри страны. Например, в сфере образования среди перечисленных инициатив есть план по ликвидации существующих аккредитационных органов, выдающих лицензии колледжам и университетам, на смену которым придут другие ведомства, в большей мере соответствующие партийным ценностям Республиканской партии. Старший научный сотрудник Фонда Гувера при Стэнфордском университета профессор Сумит Гангули (Sumit Ganguli) называет планы Трампа "внутренней рейгановской революцией на стероидах". Рональд Рейган, один из лучших президентов-республиканцев в новейшей истории Америки, в период своего правления с 1981 по 1989 годы добился серьезного экономического возрождения, понизив налоги и освободив экономику от бюрократических ограничений, а также осуществил ряд прорывных инициатив в целях окончания холодной войны. Но Рейган признавал разделение властей и то, что президент может делать одно, но не может другое. Гангули опасается, что Трамп "катком пройдется по всем этим нормативно-правовым и процедурным ограничениям". То же самое можно сказать о его внешнеполитической повестке, потому что новый президент будет всеми силами проталкивать свои революционные и деструктивные планы.



Новый мировой беспорядок



Но что такое мир по Трампу? Попросту говоря, это соблюдение и отстаивание прежде всего американских интересов, в то время как интересы всех прочих стран отодвигаются на очень далекое второе место. Трамп беззастенчиво придерживается транзакционного подхода к ключевым проблемам и убежден, что американский упадок вызван тем, что США оплачивают все чужие счета ради поддержания мирового порядка, а сами получают все меньше дивидендов. Он заявляет: "Эти парни съели наш обед". Хотя при Байдене американская экономика в хорошем состоянии, Трамп в ходе предвыборной кампании непрестанно поднимал тему высоких розничных цен и низких показателей роста занятости, завоевав симпатии и поддержку рабочего класса, который страдает больше других. Не меньший отклик находили его громкие заявления о мнимой угрозе со стороны иммигрантов, особенно нелегальных, которые якобы отнимают работу у американцев. Он обещал, что вступив в январе 2025 года в должность, прежде всего осуществит самую масштабную за все время программу депортации нелегальных иммигрантов.



Но больше всего Трамп одержим идеей демонтажа американской международной системы управления, в которой после Второй мировой войны возникали альянсы и институты, содействующие укреплению либерального порядка, а также миру и процветанию большинства стран, и гарантировались американское превосходство и идеализм. Послевоенные президенты проводили экспансивную внешнюю и торговую политику, содействуя укреплению глобализации посредством открытой торговли и инвестиций, и даже осуществляли военное вмешательство, борясь с теми силами, которые угрожали миру. Трамп хочет сделать нечто прямо противоположное со своей политикой хаоса, отчуждения и деглобализации. Намеки на эту повестку появились еще в его первый президентский срок, когда он вступил в торговую войну с Китаем, вышел из важных международных соглашений, включая Парижское соглашение по климатическим изменения от 2014 года, и настроил против себя членов НАТО, заявив, что щит безопасности, которым США прикрывали союзников, больше не бесплатный, и что они должны увеличить собственные военные расходы.



Старший научный сотрудник Института Брукингса Танви Мадан (Tanvi Madan) говорит, что во второй срок наибольшую обеспокоенность вызывает его "непостоянство и транзакционный подход". Справляться с непостоянством и непредсказуемостью Трампа будет еще сложнее. Сегодня он соперничает с Китаем, а завтра решит заключить сделку. Трамп стал президентом в период двух серьезных международных конфликтов: между Россией и Украиной, и между Израилем и Газой. Что касается первого конфликта, то Трамп хвастался, что побудит российского президента Владимира Путина заключить сделку по Украине и остановит войну в считанные дни после вступления в должность. То же самое он говорил о конфликте в Газе, но с меньшей уверенностью. Его позиция в отношении союзников по НАТО, скорее всего, останется неизменной. Он будет и дальше требовать, чтобы эти страны выделяли больше средств на собственную безопасность. "Трамп не захочет брать на себя роль мирового лидера, если за это США придется платить", - говорит Теллис. Он полагает, что Трамп будет задавать непростые вопросы о сохранении главных направлений американской политики, в том числе, что касается защиты Тайваня. Он может даже обменять остров на важную и крупную сделку с Китаем. Больше всего Мадана беспокоит то, что Соединенные Штаты не захотят втягиваться в такие конфликты и в итоге скажут: "Россия, занимайся Европой; Китай, занимайся Азией". Не в интересах Индии, чтобы американский президент полностью ушел из Азии.



Многие эксперты боятся возможного ослабления американской власти и влияния, если Трамп во второй срок будет продолжать свою изоляционистскую политику. В долгосрочной перспективе это может привести к более крупному мировому конфликту. Перед оглашением результатов голосования Кондолиза Райс, являвшаяся ключевым творцом политики при президенте Джордже Буше, написала вдумчивую статью в издании Foreign Affairs, в которой предупредила, не называя напрямую администрацию Трампа: "Новые четыре всадника Апокалипсиса - популизм, национализм, изоляционизм и протекционизм - обычно скачут вместе, бросая вызов политическому центризму. Только США могут противостоять их натиску, не поддаваясь искушению вернуться назад в будущее. Но чтобы заручиться поддержкой интернационалистской внешней политики, президент должен нарисовать яркую картину того, как будет выглядеть мир без активной Америки. В таком мире осмелевшие Путин и Си разгромят Украину и перейдут к новым завоеваниям… Американские лидеры должны напоминать обществу, что Соединенные Штаты вопреки своим желаниям неоднократно втягивались в конфликты. Так было в 1917, 1941 и 2001 годах. Изоляция никогда не обеспечивала безопасность и благополучие страны".



Обмен ударами



Однако Трамп не тот человек, который прислушивается к мудрым советам. Еще в свой первый срок он уверовал в то, что другие с радостью и очень долго пользуются американской щедростью и великодушием, и что сейчас настало время расплаты. Важное место в списке задуманных им политических изменений занимает резкое увеличение пошлин (это любимое слово в его словаре). Поступив таким образом, он может разрушить глобальную торговую систему, ослабив эффективность Всемирной торговой организации. Но Трампу на это наплевать, так как, по его мнению, она не служит американским интересам. Он намерен возвести протекционистский забор вокруг Америки, что вполне может стать началом конца глобализации. Главной мишенью для Трампа является Китай, а также Индия, которую он называет "королевой пошлин". У Китая уже давно выгодный торговый баланс с США, что раздражало Трампа даже в первый срок. Он упорно давил на Китай, чтобы исправить существующий дисбаланс, однако в торговле все равно остаются перекосы, и отнюдь не в пользу США. В 2023 году объем товарооборота между Китаем и США составил 575 миллиардов долларов. У Китая был положительный торговый баланс в 279 миллиардов долларов. Трамп пообещал ввести пошлины в 60% на весь китайский импорт, что может привести к разъединению двух самых крупных экономик в мире.



Трамп может сколько угодно называть себя "настоящим другом" премьер-министра Нарендры Моди. Но у Индии положительное сальдо торгового баланса в 35,3 миллиарда долларов, и поэтому Трамп может на 10% поднять пошлины на идущий в США индийский экспорт. В первый срок Трампа Индия почувствовала, что такое его решимость, когда он в 2019 году отменил льготные пошлины, которыми пользовался Нью-Дели в рамках Общей системы преференций (GSP), действие которой распространялось на 12% экспортируемых в Америку товаров на сумму 6,3 миллиарда долларов.



Пошлины на экспорт стали и алюминия тоже подняли на 25 и 10 процентов соответственно. Все, что смогла Индия сделать в ответ, это увеличить пошлины на 29 видов товаров, которые она импортировала из США, включая миндаль, грецкие орехи, нут и яблоки. Многие эксперты считают, что во второй срок Трамп будет действовать еще жестче. Президент Американо-индийского форума стратегического партнерства (USISPF) Мукеш Аги (Mukesh Aghi) предупреждает: "Это не только Индия и Китай. Трамп намерен закрыть двери США для импорта на перспективу, существенно подняв пошлины. Возникнет огромная неопределенность по поводу того, где в следующий раз ждать изменений. Это может подорвать индийский экспорт".



Кое-кто усматривает хорошие возможности для Индии в той целенаправленной торговой войне, которую Трамп ведет с Китаем. Они говорят, что благодаря этому индийские товары станут более конкурентоспособными. Теллис старается сдержать такой энтузиазм, заявляя, что увеличение экспорта от этого будет скромным. "В конечном итоге, - говорит он, - у Индии нет ни качества, ни конкурентного ценообразования, чтобы соперничать с Китаем. А поскольку всю эту активность на мировом рынке инициируют частные действующие лица, Индия не сможет предложить адекватную замену". Исключение составляют такие ниши как военная продукция, обеспечивающая национальную безопасность. В этой сфере американские компании готовы предлагать надбавку, чтобы импортировать из Индии, а не из Китая. Кроме того, в первый срок Трампа Индия принимала ответные торговые меры, но сейчас эксперты советуют идти на уступки по некоторым видам пошлин, учитывая мнение США. Как говорит один чиновник, имеющий богатый опыт ведения таких переговоров, "не надо пытаться сбалансировать каждую торговую сделку; надо смотреть на общую картину, ища, где можно заняться бизнесом. Администрация Трампа прагматична, и она с удовольствием пойдет на взаимовыгодную сделку".



Еще одна область разногласий - это политика Трампа в отношении мигрантов, особенно нелегальных. Он, как и обещал, будет принимать жесткие меры по выдворению нелегальных мигрантов. Но даже в своей победной речи Трамп был вынужден признать, что он не против легальных мигрантов. Последствия политики Трампа по закручиванию гаек в приеме нелегальных мигрантов ощутят не только выходцы из Южной Америки. Большое количество нелегальных мигрантов (оценочно 725 000 человек) приехало из Индии, прежде всего, из штатов Пенджаб и Гуджарат. Все они ищут убежища в США. В прошлом году администрация Байдена депортировала обратно в Индию более 1 100 человек. Еще хуже другое. Трамп наверняка еще больше сократит количество виз H1B. На сегодня их выдают в количестве 85 000 в год, и большую часть таких виз получают индийцы. Новая администрация Трампа вполне может отозвать разрешение на работу супруги/супруга и ужесточить правила выдачи таких виз. Но в этом есть и оборотная сторона для Трампа. Его ограничительные меры в сфере торговой политики и массовая депортация вызовут рост цен и инфляцию в США, поскольку производить товары станет дороже.



Как Индии вести дела с Трампом



Возвращение Трампа не вызывает у Нью-Дели такую тревогу, как в других столицах. Дело в том, что за последние 20 лет Индия и США "преодолели исторические сомнения", как их называет Моди, и наладили стратегическое партнерство, которое постоянно расширяется, углубляется и крепнет. В первый срок Трампа из-за враждебного отношения к Китаю в сфере торговли американский президент видел в Индии азиатский оплот против агрессивных устремлений Си Цзиньпина. Администрация Трампа всеми силами пыталась заключать соглашения, по которым Америка передавала бы военные технологии и технику Индии наравне со своими ближайшими союзниками. Но именно Байден перевел американо-индийские отношения на более высокий уровень, разрешив сделки по продаже самых современных беспилотников и впервые дав согласие на производство в Индии авиационных двигателей. Байден и Моди также договорились о тесном сотрудничестве в сфере критических и перспективных технологий, включая полупроводниковые чипы, искусственный интеллект и беспроводную связь. "США и Индия, - говорит Теллис, - потрогали воду в сфере высоких технологий, и только после этого решили плыть вместе. Важно то, что сближение происходит не только между государствами, но и между двумя обществами на предпринимательском и технологическом уровне. Нам надо структурировать такие возможности для индийских и американских предпринимателей, чтобы налаживать другие партнерства на долгосрочную перспективу".



Однако эксперты отмечают, что здесь не должно быть благодушия и самоуспокоенности. А поскольку у Трампа взрывной характер, они призывают Индию изо всех сил стараться остаться на его стороне, которая является правильной. "Ситуация должна быть взаимовыгодной, - говорит эксперт по американо-индийским отношениям. - Для этого обе стороны должны признать неизбежность сотрудничества между США и Индией. Для Индии, которая стремится стать развитой страной к 2047 году, нет лучшего партнера, чем Соединенные Штаты. Для Трампа с его меркантильным подходом Индия, у которой большой средний класс, рынок и кадровый потенциал, очень важна, и Америка должна сотрудничать с ней более тесно ради обеспечения своего экономического роста и создания рабочих мест".



Другой эксперт заявляет, что Трамп должен видеть в Индии поставщика решений всех крупных проблем, с которыми сталкивается Америка. Так, мало кто знает, что индийские фармацевтические компании в 2022 году поставили в США 40% всех рецептурных лекарств. Благодаря их выгодным ценам Америке за год удалось сэкономить для американского здравоохранения 219 миллиардов долларов.



Индия также должна постараться стать первопроходцем в тех возможностях, которые может создать администрация Трампа. Для американских компаний крайне важно снизить риски, которые создает Китай. Это дает индийским фирмам шанс для формирования с ними партнерств в самых разных областях. Правительство Моди должно обеспечить этим компаниям единые правила игры и равные условия, включая прозрачность и последовательность политики. А еще оно должно обеспечить абсолютную легкость занятий бизнесом. У Мукеша Аги есть радикальное предложение - превратить Четырехсторонний диалог по безопасности, в котором участвуют США, Австралия, Япония и Индия (QUAD), в общий рынок, способный стать платформой для их собственного экономического роста. Совокупный ВВП этих стран составляет 35 триллионов долларов. Аги отмечает, что эта четверка государств уже сотрудничает в области технологий, безопасности и в других ключевых областях. Совместно они могут создать совершенно новую повестку на экономическом фронте.



Нет никакой уверенности в том, что Трамп поверит в такую форму четырехсторонних отношений, особенно в связи с тем, что его политика "Делай в Америке", которую проводил и Байден, входит в противоречие с инициативой Моди "Делай в Индии". Или что он будет содействовать переводу части американских производственных мощностей в Индию. Как говорит Мадан, "это зависит от того, как Трамп решит взаимодействовать с Китаем. Если он будет проводить агрессивную политику в отношении Пекина, у его администрации появятся стимулы в приоритетном порядке сотрудничать с Индией. Кроме того, Индия и США должны будут продемонстрировать свою готовность к урегулированию разногласий, в том числе по самым важным вопросам".



Кроме торговых вопросов, обеспокоенность может вызвать позиция Трампа по климатическим изменениям, в том числе его решение отказаться от инициативы Байдена по стимулированию компаний в целях снижения их углеродных выбросов и финансированию зеленых технологий. Трамп призывает американскую нефтяную отрасль увеличивать добычу, и это станет мощным ударом по международному движению за предотвращение изменений климата, в котором участвует Индия. Плюс в том, что Европа ослабит давление на Нью-Дели с целью ускоренного отказа от угля. Трамп вряд ли будет сильно тормозить проекты зеленой энергетики, чтобы его самый громкий сторонник и руководитель Tesla Илон Маск добился своего и сделал свою компанию крупнейшим в мире производителем электромобилей.



У Индии есть еще одно важное достояние, заставляющее Трампа поддерживать отношения с ней. Это весьма заметная и процветающая индийская диаспора численностью 4,5 миллиона человек, которую Трампу приходится активно обхаживать. Камала Харрис в январе покинет пост вице-президента, но супруга избранного вице-президента Дж. Вэнса Уша Вэнс обеспечит присутствие индийского колорита. Трамп как руководитель действует инстинктивно и отзывчиво относится к личностной дипломатии. Так что хорошо отработанный сценарий Моди с объятиями, митингами, броскими лозунгами типа "Намасте, Трамп" и льстивыми речами вполне может дать неплохой результат. Победа президента Трампа, несомненно, стала одним из величайших политических возвращений в истории США. Все мы знаем, что он будет предсказуемо непредсказуемым. И именно поэтому его второй срок обещает стать одним из самых крупных переломных моментов в мировой истории.



* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732283640





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы предложили увеличить средства для развития регионов в республиканском бюджете

- Кадровые перестановки

- Тяга на Запад

- В Казахстане создают правовую основу для определения добросовестных землепользователей

- Тамара Дуйсенова обсудила вопросы развития спорта и здравоохранения с общественностью ВКО

- КТЖ расширяет терминальную сеть в Европе

- Депутаты обсудили поправки в Закон "Об ответственном обращении с животными"

- КТЖ внедряет инновационные технологии диагностики пути

- Выходные в Шымкенте: куда пойти с семьей и друзьями

