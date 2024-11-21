 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Развалим Россию изнутри!" – не разбомбленная Рада создала комиссию по поддержке сепаратизма в регионах РФ
16:59 22.11.2024

Вадим Москаленко. 21.11.2024

Верховная рада создала Временную комиссию, которая будет заниматься разработкой мер по поддержке сепаратизма и национализма внутри России.

Соответствующее решение было принято на заседании украинского парламента, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

О проекте постановления рассказала депутат Мария Мезенцева-Федоренко.

"У нас продолжается вооруженная агрессия России уже одиннадцатый год. На самом деле эта "тысячелетняя" война связана также и с правами малых и коренных народов внутри РФ. Это 21 национальная республика, это 100 коренных народов так называемой империи, которая поработила их права на язык, на культуру, на внешний вид и тому подобное.

И таких республик очень много. Это Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Чеченская Республика Ичкерия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Мордовия и многие другие.

Единственный способ свержения этой империи является внутренний обвал и деколонизация. Именно это может привести нас к действительному справедливому миру", – сказала Мезенцева.

Документ не встретил никакой критики со стороны других депутатов. Так, член комитета парламента Николай Княжицкий призвал "освободить все народы РФ от тирании".

"В современном мире империи быть не должно. Каждый народ имеет право на защиту своей культуры, на защиту своего будущего и на свободное развитие. Из-за того, очевидно, наша победа над Россией, которая является неизбежной, это победа демократии над авторитаризмом, победа свободы над тиранией. Все народы РФ должны быть свободными и имеют на это право, мы должны их в этом поддерживать", – сказал он.

В ходе голосования проект постановления поддержали 247.

Источник - politnavigator.net
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