 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 22.11.2024
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В Алматы украли 150 млн тенге, предназначенных для поддержки олимпийского резерва
00:01 23.11.2024

В районном суде №2 Медеуского района Алматы рассмотрели уголовное дело по факту присвоения/растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершенного группой лиц, с использованием служебного положения, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в суде Алматы 22 ноября, трое подсудимых, занимая руководящие должности в отделе экономики и финансов, бухгалтера организаций, с 2019 года по 2022 год занимались хищением бюджетных средств, предназначенных для поддержки олимпийского резерва и детей с нарушением речи.

"Схемы заключались в использовании бухгалтерских программ для оформления выплаты зарплат людям, которые фактически не числились в данных организациях. Фиктивно начисленные средства поступали на контролируемые подсудимыми банковские карты. Помимо этого, совершались манипуляции с использованием подставных лиц для начисления необоснованных премий. Сотрудникам начислялись завышенные суммы по заработной плате, разницу подсудимые требовали вернуть наличными. Обналичивались эти средства через банкоматы и использовались ими в личных интересах", – сообщили в суде.
Общий ущерб в результате этих действий составил более 150 млн тенге.

Все подсудимые отрицали вину, заявляя, что операции проводились в рамках их должностных обязанностей, ссылаясь на ошибки в бухгалтерских программах.

Однако стороной обвинения в качестве доказательств были предъявлены бухгалтерские записи, платежные документы и банковские выписки, подтверждающие незаконные действия подсудимых.

Суд признал подсудимых виновными и приговорил одного к 7 годам лишения свободы, второго – к 6 годам лишения свободы, третьего – к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор не вступил в законную силу.

21 ноября в Астане вынесли приговор двум бухгалтерам школ, которые с января 2021 года по апрель 2023 года незаконно начисляли на свои счета деньги в виде заработной платы, ущерб составил более 10 млн тенге.

Ирина Капитанова
22.11.24

Источник - лента.ру
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