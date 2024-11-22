В Алматы украли 150 млн тенге, предназначенных для поддержки олимпийского резерва

00:01 23.11.2024

В районном суде №2 Медеуского района Алматы рассмотрели уголовное дело по факту присвоения/растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершенного группой лиц, с использованием служебного положения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в суде Алматы 22 ноября, трое подсудимых, занимая руководящие должности в отделе экономики и финансов, бухгалтера организаций, с 2019 года по 2022 год занимались хищением бюджетных средств, предназначенных для поддержки олимпийского резерва и детей с нарушением речи.



"Схемы заключались в использовании бухгалтерских программ для оформления выплаты зарплат людям, которые фактически не числились в данных организациях. Фиктивно начисленные средства поступали на контролируемые подсудимыми банковские карты. Помимо этого, совершались манипуляции с использованием подставных лиц для начисления необоснованных премий. Сотрудникам начислялись завышенные суммы по заработной плате, разницу подсудимые требовали вернуть наличными. Обналичивались эти средства через банкоматы и использовались ими в личных интересах", – сообщили в суде.

Общий ущерб в результате этих действий составил более 150 млн тенге.



Все подсудимые отрицали вину, заявляя, что операции проводились в рамках их должностных обязанностей, ссылаясь на ошибки в бухгалтерских программах.



Однако стороной обвинения в качестве доказательств были предъявлены бухгалтерские записи, платежные документы и банковские выписки, подтверждающие незаконные действия подсудимых.



Суд признал подсудимых виновными и приговорил одного к 7 годам лишения свободы, второго – к 6 годам лишения свободы, третьего – к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.



Приговор не вступил в законную силу.



21 ноября в Астане вынесли приговор двум бухгалтерам школ, которые с января 2021 года по апрель 2023 года незаконно начисляли на свои счета деньги в виде заработной платы, ущерб составил более 10 млн тенге.



Ирина Капитанова

22.11.24