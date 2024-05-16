 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 22.11.2024
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Презентация книги А.В.Белякова Касимовский царь и сибирский мирза на рубеже XVI-XVII веков Презентация книги А.В.Белякова "Касимовский царь и сибирский мирза на рубеже XVI-XVII веков"
00:03 23.11.2024

27 ноября 2024 г. в 17.00 в Государственной публичной исторической библиотеке России в цикле "Трибуна историка профессионала" пройдет презентация новой книги ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН, доктора исторических наук Андрея Васильевича Белякова.

Герои этой книги жили на рубеже XVI-XVII вв. и принимали активное участие в событиях, проходивших как в Сибирском ханстве, так и в Московском государстве. Нам не известно ни одного документального свидетельства о личных встречах этих лиц, но это должно было случиться, хотя бы потому, что они находились в свойстве через сибирского хана Кучума. Судьба сделала их врагами. Поэтому, жизнь героев книги оказалось возможным рассмотреть в виде двух параллельных биографий. Ураз-Мухаммед и Исиней Карамышев выступают на страницах этого исследования, как два непримиримых соперника. События описываемые на страницах книги, происходили в Сибири в эпоху борьбы русских царей за данный регион, а также в России, переживавшей Смутное время начала XVII в. Подчас происходившее напоминает детектив, в котором читатель до последнего остается в сомнениях, удастся ли с последней перевернутой страницей раскрыть все загадки в биографиях этих героев. При этом, новые архивные находки позволили пересмотреть многие устоявшиеся представления об истории Московского государства, Сибирского ханства и Ногайской Орды.

Место проведения: Москва, Старосадский переулок, дом 9, стр. 1, зал "Под сводами", платформа для вебинаров.

Беляков А.В. Касимовский царь и сибирский мирза на рубеже XVI–XVII веков: Опыт параллельной биографии. - М.: Квадрига, 2024. - 296 с. - (Исторические исследования)

Монография посвящена биографиям двух исторических личностей – казахского царевича, а затем касимовского царя Ураз-Мухаммеда б. Ондана и сибирского мирзы Исинея Карамышева сына Мусаитова, оставивших заметный след в истории Русского государства рубежа XVI–XVII вв. Комплексный анализ ранее опубликованных источников русского и западноевропейского происхождения, а также впервые вводимых в научный оборот архивных документов позволяет скорректировать многие устоявшиеся представления о процессах, протекавших в Сибири и Европейской России этого времени. Значительная часть исследования посвящена "татарскому следу" в Смутном времени начала XVII в. Монография адресована историкам, преподавателям, студентам, музейным работникам, а также всем интересующимся историей.

Рецензенты: к.и.н., с.н.с. ИРИ РАН М. В. Моисеев, к.и.н., директор Гуманитарного института КургГУ, доц. Д. Н. Маслюженко, д.и.н., в.н.с. ИРИ РАН И. В. Зайцев,

Утверждено к печати Ученым советом Института российской истории Российской академии наук. Протокол № 4 от 16.05.2024 г.

Источник - Институт российской истории РАН
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732309380


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