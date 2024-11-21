В китайском Хэнани найдено гигантское месторождение золота - цена вопроса 80 лярдов

00:06 23.11.2024

21 Ноября 2024

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В Китае нашли запасы золота более чем на 80 миллиардов долларов

Их обнаружили на месторождении Ваньгу в провинции Хунань



Китайские геологи обнаружили на месторождении Ваньгу в уезде Пинцзян (провинция Хунань в Центральном Китае) запасы золота стоимостью без малого 83 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление регионального геологического управления.



"Эксперты сошлись во мнении, что масштабы залежей руды в золотом месторождении Ваньгу огромны. Предполагается, что на глубине более трех тысяч метров запасы золота составят более тысячи тонн. Стоимость ресурсов, исходя из текущей цены на золото, достигнет 600 миллиардов юаней (82,8 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении.



В ведомстве рассказали, что геологи обнаружили на глубине более двух тысяч метров более 40 золотоносных жил. Отмечается, что в основной зоне разведки было обнаружено в общей сложности 300,2 тонны запасов золота. Самое высокое содержание драгоценного метала в золотоносной руде составило 138 граммов на одну тонну.



Китай является крупнейшим производителем золота в мире. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2023 году на долю страны пришлось около 10% производства золота.