Экс-президент Абхазии Аслан Бжания улетел в Москву

00:13 23.11.2024

Экс-президент Абхазии Аслан Бжания, подавший в отставку в результате массовых протестов, сообщил ТАСС, что находится за пределами республики. По его словам, он "улетел в Москву на какое-то количество дней".



Парламент Абхазии принял отставку господина Бжании на внеочередной сессии 19 ноября. Исполняющим обязанности президента стал вице-президент Бадра Гунба, обязанности премьер-министра - Валерий Бганба. В разговоре с "Ъ" Аслан Бжания объяснил решение об отставке нежеланием дальнейшей эскалации конфликта. При этом господин Бжания заявил о планах баллотироваться на следующих выборах главы государства. Они пройдут в республике в первой декаде февраля 2025 года.



Отставке президента предшествовали массовые протесты в республике, вызванные разногласиями между депутатами парламента по вопросу ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Протестующие требовали снятия законопроекта с рассмотрения в парламенте, отставки президента и проведения выборов. На прошлой неделе участники митинга ворвались в комплекс правительственных зданий. Власти неоднократно проводили переговоры с оппозицией, но протестующие отказывались покидать парламент и администрацию президента без отставки Аслана Бжании.