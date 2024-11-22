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"Стать самым богатым парнем": бизнесмен из США Линч хочет купить подорванный "Северный поток - 2"
00:39 23.11.2024

WSJ: инвестор из США Линч хочет купить взорванный "Северный поток - 2"
Алексей Пермяков

Бизнесмен из США Стивен Линч хочет купить газопровод "Северный поток - 2", сообщала WSJ. Он считает, что сделка позволит Западу "контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива", а ему самому – "стать самым богатым парнем". Линч уже запросил у минфина США лицензию, позволяющую ему вести переговоры о покупке трубопровода. Он полагает, что как только конфликт на Украине завершится, в Европе возникнет соблазн "включить трубопровод".
Американский бизнесмен Стивен Линч "тайно" пытается купить газопровод "Северный поток - 2", сообщила газета The Wall Street Journal.

Для этого финансист обратился к властям США с просьбой разрешить ему принять участие в торгах, которые могут быть организованы в рамках процедуры банкротства Nord Stream 2 AG, компании-оператора газопровода.

По мнению бизнесмена, владение трубопроводом обеспечит Соединенным Штатам рычаги влияния на переговорах с Россией, "направленных на прекращение войны на Украине и отвечающих долгосрочным интересам США".

"Суть в следующем: это уникальная возможность для Америки и Европы контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива", - заявил Линч.
Он также отметил, что благодаря покупке "Северного потока - 2" хочет стать "самым богатым парнем, о котором вы никогда не слышали". Как рассказали WSJ источники, знакомые с ситуацией, Линч уверен, что сможет "за сущие копейки" купить газопровод, стоимость которого оценивается в $11 млрд.

По мнению бизнесмена, многие инвесторы не будут участвовать в торгах из-за сложностей, связанных с геополитикой, а конкуренцию смогут составить лишь российские или китайские компании.

"Линч утверждает, что после окончания войны и у России, и у ее бывших клиентов в Германии и Европе возникнет соблазн включить трубопровод, независимо от того, кому он принадлежит", - отметила WSJ.

Власти США уже в курсе
Стивен Линч еще в феврале 2024 года запросил у американского минфина лицензию на проведение переговоров о покупке трубопровода с подсанкционными лицами, сообщила газета со ссылкой на письмо, составленное юристами компании Линча Monte Valle Partners. В документе говорится, что в январе 2025 года в рамках процедуры банкротства наступает срок реструктуризации долга компании Nord Stream 2 или ее ликвидации - при этом первый вариант в Monte Valle Partners считают маловероятным.

По данным WSJ, о плане Линча уже проинформированы несколько сенаторов США и должностных лиц министерства финансов и Госдепартамента США. Однако ни в минфине, ни в Госдепе эти данные пока не прокомментировали.

Бизнесмены и бывшие чиновники, имеющие опыт работы в России, заявили изданию, что Линч столкнется со значительными трудностями, но сделка может "набрать обороты", если ее можно будет использовать в качестве козыря на переговорах о мире на Украине после того, как избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность. Бывший советник президента США Джо Байдена и друг Линча Ли Волоски заявил WSJ, что предложение Линча отвечает стратегическим интересам США и их союзников.

"Администрация Байдена и будущая администрация Трампа должны быть в состоянии договориться об этом.
Опыт Линча как американского инвестора, хорошо ориентирующегося в России, делает его подходящим для руководства этими усилиями", - сказал Волоски.

Кто такой Стивен Линч
Стивен П. Линч - американский бизнесмен и инвестор, основатель компании Monte Valle Partners. По данным WSJ, он внес большой вклад в президентскую кампанию Дональда Трампа.

Линч ведет бизнес в России с 1992 года. Он специализируется на управлении проблемными активами в Восточной Европе, Центральной Азии, России и на Украине.

Monte Valle Partners и Линч были активными участниками процесса продажи активов нефтяной компании "ЮКОС". В частности, они приобрели тамбовские и белгородские энергоактивы компании, а также Yukos Finance B.V., владевшую 49% акций словацкой компании Transpetrol.

По данным газеты "Коммерсантъ", в 2011 году Линч пытался договориться о приобретении доли в сети гипермаркетов "Лента".

Незапущенный мегапроект
Морской газопровод "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. В 2022 году "Северный поток - 2" был построен и заполнен газом, его запуску препятствовала только процедура сертификации. После начала военных действий на Украине проект попал под санкции США, а Nord Stream 2 AG запустила в Швейцарии процедуру банкротства. С тех пор швейцарский суд неоднократно продлевал мораторий на банкротство компании, на данный момент он действует до 10 января 2025 года.

В ночь на 26 сентября 2022 года в Балтийском море около датского острова Борнхольм произошли взрывы, в результате которых оказались повреждены три из четырех нитей газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Президент России Владимир Путин обвинил в подрыве "англосаксов".

"Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям - невероятно, но факт, - организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры", - заявил он в сентябре 2022 года.

При этом американские издания The Wall Street Journal, The New York Times и The Washington Post писали о возможной причастности к подрывам Украины. В России эту версию назвали "чушью".

Источник - Лента
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