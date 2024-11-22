Битва на Царь-горе. Почему поражение в Часовом Яре для ВСУ страшнее, чем "Орешник", - СП

05:30 23.11.2024

22 ноября 2024



Более половины города под контролем нашей армии. У бандеровцев нет шансов выйти из "Часика" живыми

Радомир Маркуш



На фоне "презентации Орешника" из информационной повестки выпали очень важные события в районе Артемовска, которые окажут огромное значение на ход военной кампании. Константин Машовец из "Інформаційного опору" (заблокированного в РФ) неоднократно предупреждал, что "Часик" является краеугольным камнем так называемого "Восточного вала". Его потеря укровермахтом откроет дорогу ВС РФ на Краматорск и Славянск и станет приговором гарнизонам ВСУ в соседних Константиновке и Торецке.



На оборону этой "фортецi" Генштаб ВСУ в общей сложности выделил порядка 30 тыс. штыков, а главком Сырский зуб давал, что "твердыня" - "це Україна" навсегда. Однако, по данным пентагоновского паблика Liveuamap по состоянию на утро 22 ноября, уже больше половины Часова Яра, расположенного на "царь-горе", освобождено армией России.



Удивительно это тем, что еще пару дней назад вражеские "голоса" радовались якобы бессилию "орков" Как оказалось, напрасно. Даже самые отмороженные русофобы признают, что русские все-таки выдавили бандеровцев со стадиона "Авангард" и ворвались на территорию местного завода огнеупоров - последнего рубежа обороны ВСУ.



Самостийные паблики и Зе-говоруны, вроде Свитана и Кривоноса, утром 22 ноября выдали печальку: "Новости о „Часике" так себе. Россияне закрепились на окраинах огнеупорного завода и продолжают в лобовую продавливать украинскую оборону… все очень плохо". Особо отмечается, что потеря градообразующего предприятия поставит крест на обороне города.



По последним данным от надежных источников, начались ожесточенные бои уже внутри производственных помещений. На чате 93-й бригады "Холодный Яр" говорится, что утром 22 ноября сражение велось за цех № 3, причем часть укровояк отходит в цех № 4 за "железку", но он намного меньше. Главная проблема для захисников заключается в том, что российские бойцы "ПТУРят" их опорники из захваченных напротив высоток и просачиваются в район мастерских цеха № 5 со стороны "ставок Северный".



Понятно, что эта информация мало что кому говорит, но, судя по воплям бандеровцев с "мест", завод уже зажат русскими штурмовиками с двух сторон, а оборона "хероев" дезорганизована. Эти сведения пересекаются с оперативкой наших обзорщиков.



Юрий Подоляка сообщает, что "мы сумели зацепиться и за южную часть микрорайона высоток, который прилегает к заводу с юго-запада. Утеря этих ключевых рубежей, напомню, ставит крест на обороне города. И по признанию украинских околовоенных экспертов вынудит ВСУ отойти за его пределы на Константиновку". По мнению Подоляки, пока здесь все благоприятно для армии России. Надеемся на окончательный перелом в самое ближайшее время.



Западные обзорщики сообщили о продвижении 21 ноября российских войск к юго-востоку от Часова Яра и признали, опираясь на кадры с геолокацией, что за последние несколько дней зона контроля ВС РФ продвинулась широким флангом более чем на 1 км. "Военкоры Русской Весны" сообщают, что подразделения 6-й мотострелковой дивизии, прорвав оборону врага, захватили плацдарм на западном берегу канала "Северский Донец - Донбасс", тем самым усилив давление на южные окраины "фортецi".



Эксперты американского Института изучения войны (ISW) выделили успешную работу на Часовоярском направлении операторов дронов-камикадзе гвардейского отдельного отряда СпН "Охотник" 51-й гвардейской армии ВС РФ. В Сети появились кадры уничтожения опорника вместе с укровояками FPV-боеприпасом, что привело к еще одной дыре в обороне "твердыни".



В телеграм-канале Kadyrov95 прямо говорится, что Часовоярский участок фронта один из самых сложных. Как рассказал командир штурмового отряда спецназа "Ахмат" с позывным "Шустрый", "обстановку осложняет присутствие в городе гражданского населения. ВСУ стараются держаться в непосредственной близости с жилыми домами, здесь же они располагают свои минометные установки. Из этого следует, что укро-НАТО в присущей себе манере используют простых людей в качестве живого щита. К сожалению, подлость украинских националистов не ограничивается только этим. Печально, что они насильно удерживают людей в черте города. Понимают, что только так смогут ненадолго задержать наступление российских войск".



Именно поэтому наши не бомбят здания, в которых гражданские вынуждены находиться вместе с бандеровскими террористами, которые, называя вещи своими именами, держат женщин, детей и стариков как заложников.



"Шустрый" уверен, что скоро жители Часова Яра будут освобождены от украинского фашизма. На вражеских позициях остается все меньше мотивированных "львов" Зеленского, о чем говорит "качество" пiдроздiлiв. Например, "херой" 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимир Черныш, вовремя сдавшийся в плен, рассказал о порядках в ВСУ.



"Наш ротный сказал, что это боевая часть, если мы отказываемся выполнять задачи, то тут вплоть до расстрела. В нашей бригаде воевать абсолютно некому, нас бросают на те участки, где уже просто закрывают нами дыры", - пожаловался Черныш. Кстати, о том, что в Часов Яре почти не осталось украинской пехоты, сообщал гитлеровский последыш из "Бильда" (Bild)* Юлиан Репке.



* Издание "Bild на русском" признано иноагентом решением Минюста РФ от 26 июля 2024 г.