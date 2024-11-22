 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 23.11.2024
07:45  Жулдыз Жапарова: "Крысиные бега" казахстанского бюджета: как дефицит влияет на страну и чего ждать населению
07:42  Новый уровень угрозы: что эскалация войны в Украине значит для Казахстана, - Ахмет Талапулы
07:40  Алма Абишева: Генетики объяснили, чем "кожа" отличаются от других казахских "ру"
07:29  Южная Америка и Россия окажутся спасителями Китая, - Дмитрий Скворцов
06:47  Ударная волна от столкновения 5-ти галактик "Квинтет Стефана" достигла Земли
06:30  The Washington Times: Уходящая администрация США разжигает войну с Россией
06:24  Елена Панина: "Орешник" - как достичь эффекта ЯО без ЯО

06:18  Война по доверенности закончена: Путин поставил Запад перед роковым выбором, - Александр Яковенко
06:09  Псы Трампа. Команда молодости нашей.., - Илья Титов
06:06  Аллергия на орешник обыкновенный... очень красивый ход, который выводит Запад на потерю лица, - Андрей Школьников
05:49  Экспорту газа поставили банки. Санкции против Газпромбанка как минимум приостановят расчеты, - Kъ
05:34  Абхазский консенсус: большинство - за Россию, но против олигархов
05:30  Битва на Царь-горе. Почему поражение в Часовом Яре для ВСУ страшнее, чем "Орешник", - СП
00:39  "Стать самым богатым парнем": бизнесмен из США Линч хочет купить подорванный "Северный поток - 2"
00:35  Трамп, Си, ИИ - технологическая война между США и Китаем усиливается, - Елена Ларина, Владимир Овчинский
00:13  Экс-президент Абхазии Аслан Бжания улетел в Москву
00:06  В китайском Хэнани найдено гигантское месторождение золота - цена вопроса 80 лярдов
00:05  Проект века: Пезешкиан намерен создать в Иране новую столицу, - Ст.Тарасов
00:03  Презентация книги А.В.Белякова "Касимовский царь и сибирский мирза на рубеже XVI-XVII веков"
00:01  В Алматы украли 150 млн тенге, предназначенных для поддержки олимпийского резерва
Пятница, 22.11.2024
16:59  "Развалим Россию изнутри!" – не разбомбленная Рада создала комиссию по поддержке сепаратизма в регионах РФ
16:54  Мир по Трампу. Скоро воцарится новый мировой беспорядок, - Радж Ченгаппа
16:51  Израильтяне убили "Голос Хезболлы" - Мухаммеда Афифа
16:44  Новости Пентагона: боятся Трампа, разворовывают бюджет и жгут изобличающие документы
16:21  На Павлоград! У ВСУ уже нет сил для отражения Рос-наступления на широком фронте, - Р.Маркуш
14:24  Как Трамп будет разорять Китай, - Дм.Скворцов
14:13  Война по доверенности закончена. Путин поставил Запад перед роковым выбором, - А.Яковенко
14:00  Песков: "Россия нуждается в мигрантах и приветствует их приезд"
13:45  Загрязнение воды, выброс отходов и вырубка деревьев: в Таджикистане увеличили штрафы
13:42  Традиция, взявшая верх. Некоторые наблюдения за вторым пришествием талибов во власть, - Агыбай Смагулов
13:40  Ваджра: Как бы Зеленский ни пыжился, все поняли, что он – пустое место, а Украина в коме
13:38  В Турции началась паника из-за поддельных американских долларов
13:36  Пятый угол: для чего Трамп намерен "зачистить" Пентагон, - Андрей Кузмак
13:33  В Дубае представили крупнейший в мире золотой слиток весом более 300 кг
13:30  В правительстве Узбекистана все вице-премьеры и министры сохранили свои посты
13:00  Путин запустил механизм мести Западу за дальнобой: время слов подходит к концу, - М.Ростовский
12:48  Выдвиженцы Трампа оказались героями многочисленных скандалов, - НГ
12:33  Спасение Арала: на высохшем дне высадят более миллиона гектаров саксаула
12:31  Премьер Косово Курти ушел в отказ. Нормализация между Белградом и Приштиной откладывается
12:29  А.Калашян: В Ливане обострилась обстановка на фоне переговоров о перемирии
12:28  Туркменскую журналистку Солтан Ачилову насильно госпитализировали перед вылетом в Женеву
12:24  Bloomberg: ЕС занимается самообманом, говоря, что обойдется без российского газа
12:21  По штатовскому расписанию: банки КНР ужесточили проверки платежей из ОАЭ, Индии и Гонконга
12:04  Нацбанк Казахстана анонсировал выпуск новых коллекционных монет "Мечети и соборы Казахстана"
11:46  Путин дал на орехи, - П.В.Густерин
10:11  В Казахстане снова бастуют нефтяники Жанаозена
10:07  От какаду до гаубиц. Россия и Северная Корея развивают сотрудничество, о деталях которого доподлинно неизвестно, - Н.Портякова
09:56  Китайская корпорация CSCEC инвестирует около $1 млрд в инфраструктурные проекты Ташкента
05:00  Свыше 200 тысяч граждан Узбекистана планируется трудоустроить в экономически развитых странах в 2025 году - премьер Арипов
04:53  Русофобия и курс на Общеевропейский дом – первопричина провала российской политики на Украине, - И.Шишкин
04:47  Александру Овечкину сломали-таки ногу (малую берцовую кость). Америкосы по честному не играют
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Битва на Царь-горе. Почему поражение в Часовом Яре для ВСУ страшнее, чем "Орешник", - СП
05:30 23.11.2024

22 ноября 2024

Более половины города под контролем нашей армии. У бандеровцев нет шансов выйти из "Часика" живыми
Радомир Маркуш

На фоне "презентации Орешника" из информационной повестки выпали очень важные события в районе Артемовска, которые окажут огромное значение на ход военной кампании. Константин Машовец из "Інформаційного опору" (заблокированного в РФ) неоднократно предупреждал, что "Часик" является краеугольным камнем так называемого "Восточного вала". Его потеря укровермахтом откроет дорогу ВС РФ на Краматорск и Славянск и станет приговором гарнизонам ВСУ в соседних Константиновке и Торецке.

На оборону этой "фортецi" Генштаб ВСУ в общей сложности выделил порядка 30 тыс. штыков, а главком Сырский зуб давал, что "твердыня" - "це Україна" навсегда. Однако, по данным пентагоновского паблика Liveuamap по состоянию на утро 22 ноября, уже больше половины Часова Яра, расположенного на "царь-горе", освобождено армией России.

Удивительно это тем, что еще пару дней назад вражеские "голоса" радовались якобы бессилию "орков" Как оказалось, напрасно. Даже самые отмороженные русофобы признают, что русские все-таки выдавили бандеровцев со стадиона "Авангард" и ворвались на территорию местного завода огнеупоров - последнего рубежа обороны ВСУ.

Самостийные паблики и Зе-говоруны, вроде Свитана и Кривоноса, утром 22 ноября выдали печальку: "Новости о „Часике" так себе. Россияне закрепились на окраинах огнеупорного завода и продолжают в лобовую продавливать украинскую оборону… все очень плохо". Особо отмечается, что потеря градообразующего предприятия поставит крест на обороне города.

По последним данным от надежных источников, начались ожесточенные бои уже внутри производственных помещений. На чате 93-й бригады "Холодный Яр" говорится, что утром 22 ноября сражение велось за цех № 3, причем часть укровояк отходит в цех № 4 за "железку", но он намного меньше. Главная проблема для захисников заключается в том, что российские бойцы "ПТУРят" их опорники из захваченных напротив высоток и просачиваются в район мастерских цеха № 5 со стороны "ставок Северный".

Понятно, что эта информация мало что кому говорит, но, судя по воплям бандеровцев с "мест", завод уже зажат русскими штурмовиками с двух сторон, а оборона "хероев" дезорганизована. Эти сведения пересекаются с оперативкой наших обзорщиков.

Юрий Подоляка сообщает, что "мы сумели зацепиться и за южную часть микрорайона высоток, который прилегает к заводу с юго-запада. Утеря этих ключевых рубежей, напомню, ставит крест на обороне города. И по признанию украинских околовоенных экспертов вынудит ВСУ отойти за его пределы на Константиновку". По мнению Подоляки, пока здесь все благоприятно для армии России. Надеемся на окончательный перелом в самое ближайшее время.

Западные обзорщики сообщили о продвижении 21 ноября российских войск к юго-востоку от Часова Яра и признали, опираясь на кадры с геолокацией, что за последние несколько дней зона контроля ВС РФ продвинулась широким флангом более чем на 1 км. "Военкоры Русской Весны" сообщают, что подразделения 6-й мотострелковой дивизии, прорвав оборону врага, захватили плацдарм на западном берегу канала "Северский Донец - Донбасс", тем самым усилив давление на южные окраины "фортецi".

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) выделили успешную работу на Часовоярском направлении операторов дронов-камикадзе гвардейского отдельного отряда СпН "Охотник" 51-й гвардейской армии ВС РФ. В Сети появились кадры уничтожения опорника вместе с укровояками FPV-боеприпасом, что привело к еще одной дыре в обороне "твердыни".

В телеграм-канале Kadyrov95 прямо говорится, что Часовоярский участок фронта один из самых сложных. Как рассказал командир штурмового отряда спецназа "Ахмат" с позывным "Шустрый", "обстановку осложняет присутствие в городе гражданского населения. ВСУ стараются держаться в непосредственной близости с жилыми домами, здесь же они располагают свои минометные установки. Из этого следует, что укро-НАТО в присущей себе манере используют простых людей в качестве живого щита. К сожалению, подлость украинских националистов не ограничивается только этим. Печально, что они насильно удерживают людей в черте города. Понимают, что только так смогут ненадолго задержать наступление российских войск".

Именно поэтому наши не бомбят здания, в которых гражданские вынуждены находиться вместе с бандеровскими террористами, которые, называя вещи своими именами, держат женщин, детей и стариков как заложников.

"Шустрый" уверен, что скоро жители Часова Яра будут освобождены от украинского фашизма. На вражеских позициях остается все меньше мотивированных "львов" Зеленского, о чем говорит "качество" пiдроздiлiв. Например, "херой" 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимир Черныш, вовремя сдавшийся в плен, рассказал о порядках в ВСУ.

"Наш ротный сказал, что это боевая часть, если мы отказываемся выполнять задачи, то тут вплоть до расстрела. В нашей бригаде воевать абсолютно некому, нас бросают на те участки, где уже просто закрывают нами дыры", - пожаловался Черныш. Кстати, о том, что в Часов Яре почти не осталось украинской пехоты, сообщал гитлеровский последыш из "Бильда" (Bild)* Юлиан Репке.

* Издание "Bild на русском" признано иноагентом решением Минюста РФ от 26 июля 2024 г.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732329000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы предложили увеличить средства для развития регионов в республиканском бюджете
- Кадровые перестановки
- Тяга на Запад
- В Казахстане создают правовую основу для определения добросовестных землепользователей
- Тамара Дуйсенова обсудила вопросы развития спорта и здравоохранения с общественностью ВКО
- КТЖ расширяет терминальную сеть в Европе
- Депутаты обсудили поправки в Закон "Об ответственном обращении с животными"
- КТЖ внедряет инновационные технологии диагностики пути
- Выходные в Шымкенте: куда пойти с семьей и друзьями
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  