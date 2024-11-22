Абхазский консенсус: большинство - за Россию, но против олигархов

05:34 23.11.2024 Почему Сухум не хочет, чтобы было, как в Сочи и Ялте

Дмитрий Родионов

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Алексей Албу Андрей Дмитриев Владимир Блинов



Оппозиция в Абхазии настаивает на отзыве инвестиционного соглашения с Россией, заявил председатель организации ветеранов войны "Аруаа" Темур Гулиа. По его словам, власти республики имеют два реальных пути отмены соглашения. Либо через парламент путем голосования, либо это сделает кабмин вместе с президентом.



Отметим, что пока об официальном начале процесса отзыва документа не сообщается. Произойдет ли это - вопрос!



Но в любом случае, остается еще куча других: а что дальше? Неужели Москва спустит на тормозах? Или это инвестсоглашение не так уж и принципиально для России, как для Абхазии?



- Из-за бардака и неразберихи, которые спровоцировали отдельные безответственные абхазские политики, произошла путаница. То, что спровоцировало протесты оппозиции, является не "инвестиционным соглашением", а попыткой принятия закона о защите прав иностранных инвесторов, - поясняет главный редактор ИА "Кавказский рубеж" Алексей Албу.



- И именно на приятие такого закона, защищающего российских инвесторов, согласился уже бывший президент Абхазии Аслан Бжания.



Собственно, срыв рассмотрения этого вопроса в парламенте РА, уже является нарушением соглашения между президентом Абхазии, с одной стороны, и российской властью, с другой. Поэтому оппозиционер Гулия и предлагает два конкретные пути: либо чтобы исполняющий обязанности президента официально разорвал соглашение и отказался инициировать изменения в законодательства РА, либо чтобы парламент республики проголосовал против данной инициативы.



"СП": А кто такая эта оппозиция? На кого она реально работает? Что мешает объявить ее ОПГ?



- Кто мешает объявить ОПГ? Отсутствие соответствующего государственного института, процессуальных норм и политической воли их противников, способных квалифицировать действия оппозиции как преступную. В республике никто ее таковой не считает, даже ушедший президент. Тогда кто будет квалифицировать? Никто.



Что же касается вопроса, кто на кого работает, то тут нет однозначного ответа. Кто-то искренне работает на республику, на ее благо и развитие, кто-то на грантовые деньги, кто-то борется за усиление своего политического влияния. Сошлось много факторов, которые привели к отставке президента и правительства.



"СП": Сегодня требуют отозвать инвестсоглашение, завтра попросят наших военных с сухумского аэродрома, потом - из базы в Очамчире? Россия так и будет оставаться сторонним наблюдателем?



- Ни власть, ни оппозиция не заинтересованы в том, чтобы разорвать отношения с Россией и ограничить присутствие российских военных на территории Абхазии. В этом как раз существует консенсус. Противоречия существуют совершенно в другой плоскости. Россия, в данной ситуации, сохраняет свое присутствие в республике, но в то же время не вмешивается во внутриполитическую жизнь государства, чей суверенитет был признан на высшем официальном уровне.



"СП": Понятно, почему Москва не хочет задействовать для стабилизации ситуации в республике своих силовиков. А не поручить ли решение вопроса Рамзану Кадырову? Или "вагнеровцам"? Или порядок в Абхазии просто нереально навести тихо и быстро?



- Это провокационные вопросы. Вы хотите стравить русских добровольцев и внутренние войска еще и с абхазами? Хотите спровоцировать многовековую вражду только из-за того, что местные жители опасаются, что их бизнес не сможет конкурировать с российским? Действительно, за возможность подобного противостояния западные спецслужбы не поскупились бы на колоссальные средства. К счастью, в России уважительно относятся к своим друзьям и партнерам, и не намерены пытаться ограничить их суверенитет. Я шокирован такими вопросами и даже гипотетической возможностью подобного сценария.



"СП": С другой стороны, оппозиция, критикующая слишком тесное сближение с Россией, придя к власти, сама начинает делать то же самое - это аксиома абхазской политической жизни. Может, новая власть все же примет нужные законы? Или все опять повторится с начала?



- Абхазская власть примет закон о защите российских инвесторов если будет чувствовать, что в этом заинтересовано большинство жителей республики. Пока, к сожалению, сторонникам данного закона не удалось убедить общество в правильности его принятия. Старая власть пыталась переломить ситуацию "через колено" вместо организации нормальной разъяснительной работы. Результат мы все увидели.



- Реакция в российском обществе на события в Абхазии в духе "а давайте туда пошлем наводить порядок Рамзана Кадырова или вагнеров" - неадекватна, - убежден редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев.



- Напомню, что на "майдане" в Сухуме скандировали "Россия" и размахивали государственными флагами РФ, претензии же выдвигаются к инвестиционному соглашению. Местные боятся, что российские олигархи (а то и грузины - через граждан РФ) скупят там землю, построят дорогие виллы и отели, а коренные жители останутся ни с чем. Эти опасения вполне обоснованы и интересам Государства Российского никак не противоречат. К присутствующим же в Абхазии нашим военным никаких претензий нет и быть не может: все понимают, что они - единственная гарантия безопасности республики.



Оппозиция, за которой стоят круги, близкие к бывшему президенту Раулю Хаджимбе, победила, заставив нынешнего главу государства Аслана Бжанию уйти в отставку. Теперь будут новые выборы. Нормальная, работающая демократия. Инвестиционное соглашение надо пересмотреть в интересах местного населения, искать какой-то баланс, при котором и республика будет развиваться, и не произойдет превращения во второй Сочи или Крым с дикими ценами, а также застройкой побережья и прекрасных гор частными имениями. Напомню, что важной составляющей, привлекающей туристов в Абхазию, является именно финансовая доступность отдыха для рядового россиянина. Это нужно сохранить.



И давайте не будем забывать, что у нас сегодня гигантское количество прямо кровоточащих ран на постсоветском пространстве: скоро три года, как идет СВО на Украине, в Средней Азии - волна русофобии с посадками пророссийских активистов и гонениями на русский язык, Армения и Молдавия откочевывают на Запад. И так далее. Не нужно создавать себе новые проблемы на пустом месте. Так или иначе ситуация разрешится, а Абхазия от нас никуда не денется.



- Абхазский вопрос, конечно, с одной стороны, следствие длительного бездействия, когда Россия закрывала глаза на застой в развитии республики, а с другой, здешние проблемы - сущий пустяк в сравнении с другими союзническими отношениями на постсоветском пространстве, - считает доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Блинов.



- Задействовать принуждение в отношении общества, выказывающего дружественность, недальновидно. Да, Абхазия живет за счет России и менять ничего не собирается, и здесь важно найти мягкие способы исправить ситуацию. Надо искать деликатные лазейки, которые позволят отстоять соглашение. Если от него отказаться сейчас, то вернуться к принятию более сбалансированного документа будет уже сложнее: все они будут восприниматься в штыки.



Знамя абхазской оппозиции - народ, разделяющий взгляды о неприемлемости поглощения Россией. Эти идеи там очень популярны, и выйти на первый план, благодаря подобной волне, могут легко. Ныне поддерживающий подобные настроения бывший вице-премьер Адгур Ардзинба набирает на этом политические очки.



К сожалению, опустошение Абхазии, когда по лучшим здравницам Советского Союза теперь гуляют овцы, не побуждает тамошних жителей к отказу от сложившегося уклада. России уместно задействовать экономические рычаги, что она уже сделала, приостановив выплаты бюджетникам и подняв цены на электричество. Но дирижировать улицей в своих интересах, что прекрасно делают наши геополитические противники, Москве не с руки. В этих условиях остается терпеливо продавливать нужное решение. По сути, деваться Абхазии некуда.



22.11.24 Источник - svpressa.ru

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