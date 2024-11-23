Экспорту газа поставили банки. Санкции против Газпромбанка как минимум приостановят расчеты, - Kъ

05:49 23.11.2024 23.11.2024,



Последние принятые Вашингтоном меры в отношении Газпромбанка, скорее всего, временно остановят расчеты за поставки российского газа и, соответственно, сам экспорт в Европу, полагают участники рынка, но видят несколько вариантов изменения схемы платежей, в том числе через другие банки и другую валюту. Часть экспертов полагают, что впоследствии США могут внести банк в список исключений. Сами потребители российского газа рассчитывают найти новую схему оплаты уже в ближайшее время.



Санкции США в отношении Газпромбанка сделают почти невозможными расчеты за экспорт газа, и европейским потребителям придется искать новую схему оплаты за сырье, что потребует определенного времени, признали участники рынка, опрошенные "Ъ", и сами импортеры. По расчетам Reuters, в 2023 году "Газпром" поставил в Европу около 28 млрд куб. м газа. Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) внесло Газпромбанк, который с марта 2022 года является уполномоченным для расчетов за экспорт российского трубопроводного газа и нефти с недружественными странами, и его зарубежные структуры в SDN List. Операции с участием банка разрешены до 20 декабря.



Исключение для операций с участием Газпромбанка США сделали для проекта "Сахалин-2" до 28 июня 2025 года.



Де-юре европейские потребители рассчитываются с Газпромбанком за российский газ в евро, а санкции ограничивают расчеты в долларах. Но, как поясняют собеседники "Ъ" на рынке, несмотря на то что прямых санкций в отношении расчетов с европейскими странами нет, они не будут рисковать, чтобы не навлечь на себя американские меры.



Партнер консалтинговой компании ITSWMЕ Екатерина Попова отмечает, что любые платежи через включенные в санкционные списки банки сопряжены с рисками вторичных санкций вне зависимости от валюты. "Платежи в местных валютах несут меньшие риски, чем долларовые трансакции, но полностью избежать их невозможно",- говорит она.



С этим согласны эксперты "Ренессанс Капитала". "Теперь привычная оплата европейского экспорта "Газпрома" оказалась под угрозой. Покупатели, скорее всего, будут опасаться осуществлять оплату через Газпромбанк, и потребуется применение других инструментов оплаты",- указывают они. В "Газпроме", Минэнерго и Газпромбанке ситуацию не прокомментировали.



До последнего времени Газпромбанк оставался самым крупным российским банком, не испытывавшим давления американских санкций, что явно шло вразрез с позицией Великобритании и некоторых других западных стран, давно включивших ГПБ в свои санкционные списки, отмечает партнер юрфирмы О2 Consulting Карен Шахназаров.



"Пока неясно, в какой степени новые санкции против Газпромбанка инфраструктурно усложнят поставки за рубеж российских энергоносителей,- говорит он.- Ведущие банки не любят оказываться в фокусе внимания американского регулятора, поэтому как минимум в ближайшей перспективе торговля российскими энергоносителями в еще большей степени вынуждена будет перейти на расчеты в других валютах". Эта мера, конечно, не обрушит полностью международную торговлю российскими нефтью и газом, полагает господин Шахназаров, но она, безусловно, создаст дополнительные операционные трудности, которые участникам рынка придется преодолевать.



В Кремле заверили, что варианты оплаты за российский газ после санкций против Газпромбанка все равно будут найдены. "Какие-то полностью блокирующие меры в отношении такой страны, как Россия, невозможны,- заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.- Может быть, потребуется какое-то время для этого, но решение все равно будет найдено". Санкции в отношении банка он назвал попыткой помешать поставкам российского газа на экспорт.



Часть экспертов считают, что для расчетов могут использоваться счета в других банках или другие иностранные валюты. Но, по мнению ФГ "Финам", это усложняет и удорожает процесс оплаты. Это, в свою очередь, приведет к росту цен на российские углеводороды в Европе.



В Альфа-банке полагают, что давление санкций на финансовую систему РФ и осложнение взаимодействия с российскими контрагентами, скорее всего, приведет к увеличению доли китайских компаний во внешней торговле. Там также ожидают высокой курсовой волатильности в ближайшее время.



Источник "Ъ" на рынке полагает, что контрагенты Газпромбанка получат лицензию на проведение отдельных трансакций, но вряд ли они будут носить массовый характер.



"Скорее, они будут просить контрагентов поменять банк",- говорит он. По мнению собеседника "Ъ", несмотря на то что формально ГПБ пока не выключили из SWIFT, поток платежей через него все равно сильно сократится.



Источник, знакомый с деятельностью "Газпрома", полагает, что Газпромбанк может получить от OFAC исключение из механизма санкций на шесть месяцев, позволяющее отправлять и принимать платежи за торговлю энергетическими товарами через российские банки, включая "Сбер", ВТБ, Альфа-банк и другие (General License). "Скорее всего, Газпромбанк просто включат в этот лист, это было бы логично и соответствовало бы обычной практике. В крайнем случае технически "Газпром" может проводить свои платежи через уже допущенные банки",- полагает он.



Партнер, глава практики "Разрешение споров" адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая указывает, что для стран, имеющих долгосрочные контракты на поставку газа, таких как Венгрия и Словакия, важно учитывать возможные штрафные санкции в случае нарушения обязательств по контрактам. "Переход на альтернативные методы расчетов потребует не только времени, но и пересмотра существующих соглашений, что также создает дополнительные юридические сложности",- полагает она.



Сами европейские потребители заявили о готовности искать варианты дальнейшего сотрудничества с Россией.



Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с первым замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным заявил, что страна планирует продолжать закупку российского газа, так как это необходимо для ее безопасного энергоснабжения. Решение по ситуации с платежами РФ после санкций США Будапешт надеется найти в течение месяца. "Мы обсудили ситуацию с замминистра энергетики РФ, министрами энергетики Турции, Азербайджана, Болгарии, Сербии… Мы точно найдем решение. Срок следующего платежа - 20 декабря, у нас еще около месяца на поиск технического решения. Резервов у нас на шесть-семь месяцев",- заявил господин Сийярто на полях Стамбульского энергетического форума.



О том, что Сербия и Россия работают над поиском решения по беспрепятственному снабжению газом на фоне новых санкций, "РИА Новости" заявил гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович. "Решением включить Газпромбанк в санкционный список уходящая администрация США попыталась наказать все европейские государства, которые покупают газ у РФ",- подчеркнул он. По его словам, некоторые решения "уже просматриваются", но необходима высокая степень координации всех участников процесса. В словацком операторе SPP заявили, что анализируют ситуацию.



Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков допускает, что при лоббировании европейскими потребителями возобновления расчетов через ГПБ США в перспективе внесут банк в список исключений. По мнению аналитика, из-за сложностей с расчетами за газ его поставки остановятся в большинство государств Европы, за исключением Сербии и Турции, чем могут воспользоваться трейдеры из этих стран.



Ольга Мордюшенко Источник - Коммерсант

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