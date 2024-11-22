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Аллергия на орешник обыкновенный... очень красивый ход, который выводит Запад на потерю лица, - Андрей Школьников
06:06 23.11.2024

Суть обращения В.В. Путина (в день Архистратига Михаила, покровителя ВС РФ) – после следующего запуска ракет, который не может быть произведен без прямого участия военных США и их сателлитов, Россия выберет военную базу этой страны и демонстративно, открыто предупредит об ударе за несколько часов, ударит именно по ней. Дальше весь мир будет наблюдать истерики вопли про 5 пункт устава НАТО, который испугаются и не решат активировать, угрозы страшных кар, приготовления и ... бегства. После чего ровно в назначенное время ракеты в безъядерном исполнении невозмутимо прилетят и уничтожат военный объект, который не получится вывести.

В прямом эфире весь мир, затаив дыхание будет наблюдать полное бессилие и поражение мишени как в тире. Наиболее приоритетные цели – дорогие системы обнаружения и пусковые шахты, так называемой "противоракетной обороны", которые создавали последние десятилетия. География – перечень стран, откуда сейчас спешно выводят посольства США. В частности, из Прибалтики убегают в Стокгольм, а не Хельсинки или Варшаву. Последние действия говорят, что США предупредили уже и заранее, до обращения.

Ни о каком ядерном варианте речи не идет, смысла в этом нет, это было бы повышением ставок с нашей стороны, в чем нет смысла. Москва могла не замечать вовлечение военных НАТО, как было уже практически год, когда такими ракетами обстреливали Керченский мост, Крым и другие новые регионы, подождать пару месяцев, пока Дональд Трамп не вступит в должность, но решили демонстративно отреагировать, унизив. Происходящее напоминает противостояние Израиля и Ирана, где все предупреждены и всем понятно, что первые провоцируют и сами виноваты, но только на другом уровне и более издевательски.

Если после первого обмена ударами не поймут, то далее в списке инфраструктура, которую могут использовать в военных целях (любая стратегическая), а после авианосец Британии. Будет забавно наблюдать, как с него будут разбегаться в прямом эфире не только крысы, но и другие животные, прекрасно понимая свое бессилие. Не нужно думать, что среди потенциальных средств только ракеты, не просто так на дне Балтийского моря были перерублены кабели, точно также демонстративно, в месте прохождения "Северного потока".

К реальному противостоянию и введению войск в Восточную Европу мы ближайшие годы не готовы, да и не нужно это нам ... пока. Как не готовы они их оборонять, но очень бы хотели спровоцировать нас именно на наземную операцию. Вместо этого они получат стрельбу по ним, как в тире по тарелочкам, с издевательским предупреждением, куда именно прилетит удар. Условно говоря, в дуэли на мечах Россия пообещала, что будет бить в ответ мечом только плашмя и по "нижним полушариям мозга".

Вполне возможно, что в Кремле узнали о планах спровоцировать Россию на удары, чтобы получить карт-бланш для невступления Дональда Трампа в должность, военное положение, агрессия и т.д. Теперь это не получится - все открыто. К тому же, через два месяца особо рьяные могут оказаться в США на скамье подсудимых, пас дан новому президенту – ждем его обещания и прямых угроз в адрес коллективного Байдена и военных, которые не понимают последствий лично для себя.

И, да, очень красивый ход, который выводит Запад на потерю лица, отыграть назад им сейчас будет очень сложно, ждем ударов "британскими" ракетами, как раз они свое присутствие в Прибалтике увеличили, никого из них США не будет жалко…

22.11.24

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732331160


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