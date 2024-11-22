Псы Трампа. Команда молодости нашей.., - Илья Титов

06:09 23.11.2024 в этой империи не остановятся ни перед чем, чтобы за чужой счет обеспечить себе спасение

Илья Титов



22.11.24



Еще в феврале, беседуя с заокеанским гостем по фамилии Карлсон, президент Путин сказал, что с Байденом работать было бы намного проще ввиду его предсказуемости. Видимо, то заявление основывалось на опыте работы с Трампом времен первого срока. Этот Дональд был ненадежен, его бросало из стороны в сторону, громкие слова в одном направлении сочетались в его работе с резкими шагами в радикально другом направлении. Все прекрасно помнили политическую ориентацию Трампа-кандидата, разносившего Хиллари на дебатах, но никто не мог понять, что вообще за человек засел в Белом доме: его большие начинания заканчивались ничем, его крупные свершения произрастали из ниоткуда, а Вашингтон охватила шизофрения, выплескивавшаяся сотнями внутренних голосов в СМИ. Причиной тому была неоднородность администрации и враждебность истеблишмента: наиболее ярко это проявилось в самом начале 2021-го, по итогам слепленной на коленке оперетки с "попыткой мятежа". Тогда вся копившаяся годами гниль всплыла на поверхность: госсекретарь Помпео осудил начальника, вице-президент Пенс поддержал идею импичмента (хотя Трампу и так оставалось отсидеть на посту пару недель), а председатель Комитета начальников штабов генерал Милли вообще позвонил в Китай и заверил китайцев, что не будет следовать приказу спятившего президента, намеренного начать ядерную войну. В меньшей степени это проявлялось все четыре года - вспомните дикую текучку кадров в администрации Трампа и чехарду различных Макмастеров и Болтонов, многие из которых - как, например, Стив Бэннон - отправились из вашингтонских кабинетов прямо на нары. Но даже непредсказуемость, продиктованная такими условиями, странным образом является предсказуемой. Новая же администрация Трампа набирается под новые условия, и то, чего ждать от этих условий, мы сейчас попытаемся выяснить, исходя из состава этой администрации.



Всю неделю Дональд называл конкретные имена и конкретные должности. Разумеется, стоит иметь в виду, что весь следующий далее список еще должен быть утвержден Сенатом и не является назначениями в готовом виде, но по этим наметкам уже можно судить о намерениях и приоритетах. Основной приоритет - собрать цирковую труппу с задатками революционного комитета.



Разговоры уровня "такой-то кандидат в президенты собирается назначить более-менее выстрелившего в последнее время в околополитической среде на должность министра" идут каждую предвыборную кампанию, и каждому кандидату в президенты пророчили какую-либо звезду в администрацию. Обычно, правда, все ограничивается лишь назначением относительно известного политика на должность младшего помощника разносчика мороженого: так было в 2020-м с набравшим популярность в ходе собственной неудачной президентской кампании Питом Буттиджичем, назначенным на должность штатного гея и министра транспорта. Как он справлялся с первым - к счастью, тайна, зато вот успехи во второй его профессии объективно показала череда железнодорожных катастроф, например, в Огайо, или в Балтиморе, где рухнул мост (который убрали только месяца полтора назад). Так вот, такими звездами в новой администрации Трампа стало сразу несколько человек.



Во-первых, надо упомянуть Вивека Рамасвами - этот индус не только играет роль штатного меньшинства, но и за счет созданного образа радикала притягивает к команде Трампа внимание и поддержку, которую обеспечил себе по ходу никем не замеченных республиканских праймериз, где был кандидатом.



Во-вторых, конечно, самой яркой из звезд новой администрации стал Илон Маск. Оглядываясь назад, можно пусть и с натяжкой, но все же сказать, что одно из действий Маска очень помогло Трампу: речь идет о покупке крупнейшей площадки глобалистской цензуры над потоками информации - "Твиттера", ныне переименованного в "Икс". Нет, цензура не исчезла, просто дышать стало чуть полегче, и самых разных блаженных из условно правой части спектра перестали преследовать по мелочам. Учитывая то, что именно "Твиттер" в 2021-м стал платформой провозглашения победы над Трампом и заглушения его сторонников, контроль над соцсетью стал одним из решающих факторов победы 2024 года. Поэтому Маск пошел наверх, в последние пару месяцев заняв самое заметное после самого кандидата место в его кампании. За помощь с выборами руководителю "Теслы" подложили свинью, пообещав урезать федеральные субсидии на покупку электромобилей, но вместе с этим и даровали парное с Вивеком место министра, причем министерство учредили специально под него - Департамент эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency). Самое смешное здесь даже не то, что у структуры, выступающей за оптимизацию бюрократии, будет два руководителя, а то, что название министерства в соответствии со свойственным Илону стыдным миллениальским юморком складывается в аббревиатуру DOGE - так звали очаровательную мемную псину из Интернета начала 2010-х, и так же называется криптовалюта от Илона Маска. К слову, именно положительное отношение многих членов новой администрации, включая самого президента, к криптовалютам, а также наличие в команде вице-президента Вэнса, плотно связанного с ИТ-элитами, стало причиной того, что все дни после победы Трампа биткоин растет, не переставая. Новые рекорды, устанавливаемые каждый день, пока привели к тому, что монета стоит под девяносто тысяч долларов за штуку.



Говоря про набранных в администрацию звезд, нельзя не вспомнить человека, выдвинутого на должность нового министра обороны. В соответствии с видением Трампа Пентагон должен возглавить Пит Хегсет. 44-летний ведущий "Фокс Ньюс" до того отметился кучей скандальных выходок. То он объявил, что ковид в целом и вариант омикрон придумали демократы, дабы победить на выборах (вот настолько американцы уверены в важности их электорального балаганчика), то он отказался от собственного диплома Гарварда из-за поддержки университетом всякой прогрессивной дури, то он призвал "богоизбранный народ" плюнуть на всех и построить Третий храм (как и положено всякому американскому консерватору, он без ума от Израиля). В свете последнего пункта особое значение приобретают его татуировки - на груди у него выбит огромный иерусалимский крест, и ситуацию даже не спасает небольшая хризма рядом. То есть в одной голове умещаются сионизм, использование символов крестоносцев и ранних христиан, а также протестантско-иудейская эсхатология, которая ставит во главу угла строительство Третьего храма и подразумевает, что Мессия (некоторые американские протестанты не верят в то, что им был Христос) пришел именно для этого. Добавьте сюда кровожадность в виде регулярных призывов бомбить иранские дома и больницы при подозрении на хранение там оружия, а также свинство вроде призывов освободить от ответственности доказанных военных преступников из числа американского контингента в Ираке и Афганистане. Хегсет начинал свою полную ратных подвигов карьеру в Гуантанамо-Бэй, после чего пару раз скатал в Ирак и Афганистан, где ему щедро отсыпали медалек "за героический отстрел крестьян в тапочках", сделав пиджак предполагаемого министра обороны пестрым и полным орденов. Задача перед этим предостойнейшим человеком стоит непростая: очистить Пентагон от коррупции и либеральной дури. Почему на такую задачу был назначен столь одиозный персонаж, ранее никак себя не проявлявший в качестве администратора или хотя бы человека чистейшей неподкупности, - загадка, но возможным ключом к ней могут послужить фигуры двух других номинантов.



Первый - Мэтт Гетц. Он неоднократно упоминался в текстах про Трампа. Если вкратце - это флоридский чиновник, близкий друг тамошнего губернатора Десантиса и конгрессмен от штата апельсинов и кубинцев. Заметьте, формальный дом Трампа еще сыграет свою роль.



Так вот, после того как на Трампа открыли судебную охоту и стало понятно, что единственный не ведущий в тюрьму путь для него лежит через Овальный кабинет, Гетц сделал свой ход. Он изя­щно кинул товарища Десантиса, который тогда, если помните, считался перспективным кандидатом и этаким "новым Трампом", свободным от пороков старого. Мэтт живо переметнулся к Дону, принялся "хлопать за него крыльями" и не был забыт - Трамп предложил его на должность генерального прокурора. Гетц - молодой, красноречивый, обаятельный и в связях, порочащих его, замечен не был. Мэтт достаточно умен, чтобы правильно выбирать сторону, но недостаточно сообразителен, чтобы вовремя молчать. Например, чуть больше года назад Гетц произнес то, что согласно правилам фонетики американского английского принято не читать вслух. В телеэфире он заявил, что куда выгоднее принятия Украины для НАТО было бы принятие в свой состав России, ведь нужно же где-то брать силы для борьбы с Китаем. Да, так думают все, но говорит мало кто: Гетц не напрасно имеет славу несдержанного на язык, но верного устремлениям Трампа человека. Есть, однако, один момент: внутри Сената, который должен утвердить назначение, у Гетца полно недоброжелателей. Связано это как с его резкостью, настраивающей против него даже союзников (например, его считают антисемитом), так и с интригами, которые он плел во время кризиса власти в том году. Если помните, тогда сначала за излишнюю любовь к Украине сместили старого спикера Конгресса, а потом долго не могли назначить нового - постарался как раз Гетц. Поэтому то, что из Мэтта получится районный прокурор при галстуке с портфелем выглядит не так, чтоб невероятно, но несколько сомнительно. Впрочем, есть мнение, что в пользу Мэтта играет репутация Трампа: подъем, который ощутили его сторонники после твердой победы и по голосам, и по выборщикам, позволит Трампу назначить на пост генпрокурора хоть табуретку.



Это не касается фигуры второго сомнительного номинанта. 23 августа Роберт Кеннеди - младший снял свою кандидатуру с президентских выборов, куда он пошел как независимый кандидат, и поддержал Трампа. Отпрыск околомафиозного клана старательно отыгрывает роль шизоклоуна - того, кем вашингтонский истеблишмент видит обычного избирателя Трампа. Роберт выступает против химии в продуктах и водопроводе, требует разобраться со ртутью в рыбе и рассказывает, что кусок его мозга сожрал червь-паразит. Стоит отметить, что еще недавно Бобби славился ровно противоположными пристрастиями - он вместе с голливудскими звездами подписывал требования отказаться от нефти и протестовал против добычи газа. Словом, это излюбленная тактика дирижеров информационного пространства - вложить здравую идею в уста безумцу, дабы дискредитировать ее, поставить в один ряд с лягушками, напившимися химикатов и ставшими геями, а также пастеризованным молоком, вызывающим отказ почек. Так оно часто и бывает: в компанию к людям, задающимся вопросами уровня "почему почти вся западная экономика завязана на три инвестиционных фонда и чьи деньги там хранятся?" входит человек, рассказывающий про аннунаков, рептилий и радиоактивное облучение из 5G-вышек, так что и на первых начинают смотреть как на сумасшедших. Что же это за идея, продвинувшая его так далеко? Чем племянник последнего убитого на посту президента США так зацепил публику и Трампа, выдвинувшего его на должность министра здравоохранения? Ради дискредитации какого движения столь уважаемого человека толкнули так далеко? Ради разгребания, а вернее, недопущения разгребания последствий ковида, ведь в Штатах запрос на это велик как нигде. Дело не только в жестких ограничениях, которым подвергались граждане, но и в грязных схемах, которые мутили фармакологические корпорации и бюрократические структуры, в сверхприбылях этих корпораций и в полной неподотчетности за выпущенный наспех продукт. Роберт прямо говорит, что с навязыванием прививок дело было мутным, но куда мутнее оказалось дело с последствиями этих прививок. Связи западных вакцин и прошедшей по применявшим их странам эпидемии сердечных приступов - давняя тема для спекуляции в околоправых кругах, слишком заметная, чтобы отмахнуться от нее как от нелепой конспирологии. Именно поэтому здравую мысль вложили в уста потомственному негодяю, смешавшему ее с кучей информационного навоза. Назначение Кеннеди министром здравоохранения для обещанных им "ковидных трибуналов" напоминает поиски ЦРУ следов ЦРУ в международной наркоторговле или назначение кота расследовать эксперименты над лабораторными мышами: от осинки не родятся апельсинки, а ворон из клана воронья́, в полном составе похороненного на Арлингтонском кладбище, не выклюет глаз воронам, активно повязанным с безымянной гидрой вашингтонской аристократии. В отношении Кеннеди опять же есть мнение, что он слишком одиозен, чтобы быть назначенным, а иные и вовсе говорят, что его кандидатуру Трамп предложил так же, как режиссер Гайдай обходил цензуру с помощью вмонтированного в фильм ядерного взрыва: как радикально неприемлемый вариант, отказ от которого позволит протолкнуть чуть менее неприемлемого человека, которому в ином случае отказали бы. Подобную схему можно подозревать и с выдвижением Хегсета на пост министра обороны. Но даже если назначение Кеннеди состоится, в офисах "большой фармы" выдохнут с облегчением: в крайнем случае просто бросят под поезд пару проходивших мимо пассажиров и обвинят случайных клерков среднего уровня в глобальном заговоре и убийстве миллионов. Одно хорошо: только лишь своим выдвижением на пост министра Кеннеди уже обеспечил фармакологическим компаниям падение акций.



Завершая тему о тех, кого Трамп призвал под свои знамена, нельзя не упомянуть предложенного им на должность госсекретаря Марко Рубио. Он немного выбивается из ряда остальных назначенцев Дональда. Во-первых, из-за его непростых отношений с мистером президентом. Рубио прославился в 2016 году участием в республиканских праймериз, в ходе которых наезжал на Трампа и был им в ответ просто уничтожен. В частности, он был назван "крошкой Марко", множество раз был обвинен в гомосексуализме, в тщедушности тела и бескровности ума - так и уполз, чтобы время от времени всплывать с комментариями про злых китайцев и тупых русских, а затем вернуться в качестве кандидата на должность госсекретаря. Во-вторых, он непохож на других своим отношением к тому самому "истеблишменту", "болоту", "глубинному государству" ("дипстейту"), которое в очередной раз грозится уничтожить Трамп. Марко позиционирует себя потомком кубинских иммигрантов и, что забавно, пользуется в среде этих самых иммигрантов очень слабым доверием. Дело в том, что приехали его родители еще до Кубинской революции, а сам он происходит из семьи, запачканной в наркоторговле и бедностью, мягко говоря, не страдавшей. Сам же Марко, полностью соответствуя неполиткорректным шуткам Трампа, известен в рамках своего штата как протеже еврейского миллиардера и "коллекционера автомобилей" Нормана Брэмана, имевший очень тесные связи со своим покровителем. В 18 лет будущего главного дипломата арестовывали в машине с мужчиной на популярном месте встреч флоридских геев, потом он засветился на фотографии в бассейне с кучей голых мужчин в пене - словом, хоть сейчас строй карьеру в шоу-бизнесе. Впрочем, это же распущенная Флорида, поэтому до поры такие детали биографии никого не смущали. Но вы представьте, каково будет принимать человека с таким прошлым как посланника последней сверхдержавы, голос Вашингтона и эмиссара американского президента.



Но не только стыдными олигархами, военными преступниками, несдержанными на язык оппортунистами, отыгрывающими роль безумцев аристократами и гомосексуальными кубинцами полна администрация Трампа. Есть там и один достойный человек. По крайней мере, так кажется, если судить по следам этого человека в публичном пространстве. Выдвинутая на пост Директора национальной разведки Талси Габбард, часто называемая у нас в новостях "Тулси", выглядит на фоне всех перечисленных выше не только красавицей, но и чистой душой. Уроженка солнечных Гавайских островов, она неоднократно призывала к добрым отношениям с Москвой и даже выступала на "Раша Тудэй". В противовес стандарту американской дипломатии, который звучит как "незачем говорить с теми, кто нам неподконтролен", Габбард открыта к диалогу настолько, что в 2017-м даже ездила в гости к Асаду, после чего поддержала его и заявила что-то в духе "Аллах, Сурия, Башар". При этом она была последовательной либералкой и входила в Демократическую партию, но в 2022 году со скандалом оттуда вышла, выражая несогласие поддержке Украины. Более того, она тоже имеет опыт службы в горячих точках, но в отличие от знакомого нам Пита Хегсета занималась медициной и подготовкой военных медиков. Словом, не человек, а ангел. Должность же, на которую ее выдвинул Трамп, и опасна, и трудна. Директор национальной разведки - канат, натянутый между примерно двадцатью ведомственными разведками, ЦРУ и Белым домом. Формально этому директору подконтрольны они все, а вот фактически его (вернее, ее) полномочия зависят от настырности и веса, с которым Трамп будет давить на неподконтрольный любой власти аппарат ЦРУ. Талси - единственная из всей фрик-братии новой администрации, кому хочется пожелать удачи. Не из-за ее декларируемого отношения к нам, но из-за мощи и мерзости той твари, которую ей придется усмирять.



Другие же назначения так подробно рассматривать незачем. На пограничные вопросы Трамп назначил еще одного несдержанного на язык мужика по имени Том Хоман, которого неформально называют "царем границы" (именно "царем", очень нехарактерное слово для англоязычной прессы). Старшим по вопросам внешней торговли Трамп собирается назначить деда из рейгановской администрации Роберта Лайтхайзера, который попытается взять реванш за проигранную им же торговую войну с Китаем времен первого срока Трампа. Новым советником по нацбезопасности станет бывший спецназовец Майк Уолтц, один из главных авторов концепции расцепления России и Китая. Новым директором ЦРУ избранный президент предложил назначить Джона Рэтклиффа, который в 2020 году отметился особым мнением по вопросу скандала с Хантером Байденом: он чуть ли не единственный из всего разведсообщества говорил правду. Вместе с этим Рэтклифф был у Трампа одним из директоров национальной разведки и старательно разжигал скандал о вмешательстве России в выборы.



Трамп не взял в администрацию тех, кого ему в помощники пророчили чуть ли не с прошлой весны - бывшего главу ЦРУ и госсекретаря Майка Помпео и бывшую представительницу Штатов в ООН Никки Хейли - возможно, из злопамятства: Помпео громко предал Трампа в январе 2021-го, а Хейли - как, кстати, и Помпео тоже - построила на критике и оскорблениях бывшего президента всю свою быстро сдувшуюся предвыборную кампанию. А может быть, из-за их стремления распределять ресурсы для продолжения давления на Россию: каждого из предложенных Трампом к назначению людей объединяет не только то, что всеми своими политическими перспективами они лично обязаны самому Трампу, но и синофобия - они в один голос призывают перенаправить все доступные ресурсы на борьбу с Китаем, отказавшись от второстепенных направлений и лишь краем глаза присматривая за дорогим каждому республиканскому сердцу Израилем.



Пока же следует отметить один важный момент. Передача власти проходит слишком гладко для подготовки к президентству столь ненавидимого человека. На встрече с Трампом в Белом доме уходящий на долгожданную пенсию Байден широко улыбается, пресса не сыпет в его адрес привычными по первому сроку эпитетами "нелегитимный", "подлый", "агент Кремля", даже уличные радикалы затихли - кажется, что это затишье перед большой бурей. Может статься, Трампа собираются убить, на потеху всему миру ввергнув Штаты в кровавый кризис с нелегитимным вице-президентом Вэнсом и отказом заместительницы Байдена Камалы сдавать власть. Ну или все это вместе с чередой ярких назначений - простой договорнячок, который не даст Трампу действовать вопреки вашингтонской верхушке. Более того, по воспоминаниям времен первого срока видно, что Дональд не брезгует своей фирменной фразой "Вы уволены" и легко меняет членов команды. Время покажет, но нам важно совершенно иное.



Для нас грядет опасное время - время очарования врагом, сменившим обтянутый дряхлой кожей череп Джо Байдена на милую мордашку Талси Габбард. Если намерения новой администрации будут проистекать из набора составляющих эту администрацию лиц, то уже сейчас понятен вектор. Новый Белый дом намерен давить на Китай и только на Китай. Трамп набирает себе в команду синофобов, а это значит, что с Россией будут договариваться. Договариваться, разумеется, так, как это привыкли делать Трамп и американцы - сопровождая терабайты сладких речей минимальными уступками по жестко необходимым им вопросам. Москве важно не поддаваться давлению - пользоваться теми "плюшками", которые нам будут щедро обещать и скупо отсыпать, но не предпринимать реальных шагов против Пекина и как можно реже принимать участие в риторических упражнениях вашингтонских балаболов. В следующие годы мы будем много слышать о том, как естественно и закономерно сотрудничать со Штатами - мы словно бы два братских народа, разделенные злой волей Европы, Украины и вредных китайцев. Словом, на нас польется вся та патока, которую прошлым летом случайно выплеснул Мэтт Гетц: в Вашингтоне считают, что еще не поздно поманить Москву пальцем и обещаниями варенья и превратить ее в таран против Китая, в этакую Украину длиной в десять тысяч километров. Многие голоса, которые сейчас кажутся защитниками русских национальных интересов, зальются проповедями о том, что нам самой природой предначертано работать бок о бок со своими белыми братьями, европеоидным интернационалом на ниве борьбы с подлыми косоглазыми коммуняками. Не поддаваться этим словам важно не из большой любви к различным китайцам, а из-за понимания лживой природы всякого посыла, идущего с берегов Потомака. В империи лжи пойдут на любые уловки, чтобы повернуть время вспять, раскрошить альтернативу своей власти над миром, развалить хрупкий порядок, превратив его в кровавый хаос. В этой империи не остановятся ни перед чем, чтобы за чужой счет обеспечить себе спасение, отсрочку неминуемого увядания. В созданном ими собственными же руками аду спасения не заслужил никто - ни олигарх Маск, ни дуболом Хегсет, ни интриган Гетц, ни конспиролог Кеннеди, ни голубок Рубио. Ну разве что Талси Габбард… Источник - завтра

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