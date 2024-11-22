Война по доверенности закончена: Путин поставил Запад перед роковым выбором, - Александр Яковенко

06:18 23.11.2024

Вчерашнее заявление президента России по ракетам средней дальности трудно расценить иначе, как шах и мат. Запад, а точнее англосаксы, буквально напросились на это, полагая, что ставят Кремль, а заодно и администрацию Трампа, в безвыходное положение, разрешив Киеву наносить удары своими ракетами ограниченной дальности по российской территории в пределах ее старых границ. Однако получилось "как всегда" в украинском конфликте, который превратился в "карманную", или "кабинетную", третью мировую.

Сергей Караганов совершенно прав, говоря о том, что Вашингтон и Запад в целом сами поставили в глобальную повестку дня вопрос о предотвращении третьей мировой. Но логика жизни подсказывает, что это возможно на путях ее разыгрывания в полувиртуальном, ограниченном формате, где Украина служит симулякром и от имени исторического Запада потерпит поражение от исторической России в его гибридной или прокси-войне. Войне киевского режима по доверенности, выданной Западом.



Для начала - Запад, провоцируя украинский кризис, полагал, что заманивает Россию в ловушку блицкрига. Но вместо этого сам оказался в ловушке затяжного конфликта, к которому не был и не будет в обозримой перспективе готов - ни материально, ни политически, ни ментально-психологически. Понятно, что вследствие этого грубого, если не сказать глупого, просчета сыплются западные правительства: администрация демократов в США, коалиционный кабинет Шольца в ФРГ, а Франции пока приходится обходиться правительством меньшинства.



Дальше - больше. То же теперь получается в ракетном гамбите. На западную шпажонку Кремль отвечает ударом кувалды по голове, кувалды, подкрепленной модифицированной ядерной доктриной. При этом реализуется отложенный во времени эффект бездумного курса США и НАТО на развал всей системы контроля над вооружениями, будь то обычные (отказ от ратификации модернизированного ДОВСЕ) или ядерные (договоры по ПРО и ракетам средней и меньшей дальности).



Более того, вскрывается, причем в крайне зрелищном формате (мировую "сцену" нам обеспечили сами западные столицы), что Запад вообще не готов тягаться с Россией на поле силовой политики. Один из гениальных основоположников постмодернизма Жан Бодрийяр еще на рубеже 80-90-х годов предсказывал, что в тени ядерного противостояния может быть воссоздано "человеческое пространство войны", а гонка вооружений приобретет характер "технологического маньеризма", а не тупого накопления устаревших систем.

Россия, в отличие от Запада, оказалась в обоих этих трендах. И, как сейчас очевидно, изыск и элегантность наших вооружений проецируются на политическую стратегию и тактику реализации наших соответствующих преимуществ. В равной мере изощренно унизительно отказаться от дальнейших ударов по нашей территории или столкнуться (первыми на очереди, понятно, будут англичане) с объявлением Москвы о нанесении удара "экспериментальными" гиперзвуковыми ракетами по тем или иным военным объектам с призывом к гражданским "очистить помещение".



И все это в духе полной открытости, свойственной нашей дипломатии, и без всякого объявления войны. И, возможно, в порядке ответа Ангеле Меркель (в ее выходящей 28 ноября книге) на то, откуда у Владимира Путина была поразившая ее "уверенность в собственной правоте", когда он произносил свою знаменитую речь в Мюнхене в феврале 2007 года. А вот оттуда! "Жить дружно" Запад не пожелал ни тогда, ни в декабре 2021 года, когда Москва ему это предлагала накануне СВО.



Запад, и прежде всего США, находятся в стратегическом упадке: они, а не Россия терпят стратегическое поражение. И никакое "стратегирование", а именно сочинение разного рода "больших стратегий", подгоняющих реальность под искомый результат, не может изменить данную ситуацию. Об этом убедительно писали на страницах "Форин Афферс" Эдельштейн и Кребс еще в конце 2015 года.



Вопрос о стратегиях не нов. Им задавался и Бодрийяр, вводя термин "фатальных стратегий", противостоящих "банальным". И с этих позиций все, что делает Запад, банально, а Россия, как в 1812 году и в Великую Отечественную, отвечает фатальной стратегией, выражающей ее судьбу и миссию в истории. Она принимает навязываемые ей правила игры и оборачивает их против оппонентов, удваивая ставки. Так произошло и с ракетами - не мы разыграли этот "дебют".



Запад переживает "веймарский момент", и ему приходится выбирать между фашизмом и откатом к послевоенной нормальности по итогам печального опыта глобализма последних 40 лет. Как писал на эту тему политический редактор германской "Цайт" Йохен Биттнер (немцам виднее!) для тогдашней "Интернешнл Геральд Трибюн" в июне 2016 года, "либеральная демократия зашла слишком далеко и превратилась в идеологию элит за счет всех остальных". Спрашивается, при чем тут Россия и Кремль. Просто инстинкт западных элит подсказывает, что война все спишет. Но конкретно и с этой войной не особенно получается.



Россия не затевала нынешний конфликт. Но раз он развязан, готова к нему. Готов ли к нему Запад - вот вопрос, на который там должны дать ответ. И задает его не только Москва, а и их собственный электорат, и весь остальной, незападный мир. Или "есть вещи поважнее, чем мир" (по Рейгану)?



Если это проблема "голой воли к могуществу" западных элит, чуждых справедливости и истины, уж не говоря об отсутствии ресурсов для проведения ими "политики с позиции силы", то уместно сформулировать иначе, обращаясь к "Деяниям апостолов": "Ибо если это предприятие и это дело - от человека, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его" (5:38,39).