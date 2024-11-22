 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Елена Панина: "Орешник" - как достичь эффекта ЯО без ЯО
06:24 23.11.2024

"ОРЕШНИК" - КАК ДОСТИЧЬ ЭФФЕКТА ЯО БЕЗ ЯО

22 ноября 2024
На совещании с руководством МО РФ, представителями ОПК и разработчиками ракетных систем Владимир Путин закрепил внешнеполитические результаты успешного испытания системы "Орешник" и своего вчерашнего комментария.

По сути, были даны ответы на все ключевые тезисы, которые начали озвучивать приподнявшие было голову украинские и западные пропагандисты. Уверяющие, что таких "Орешников" у России - один-два (нет, их много и фактически начато серийное производство), что это старая технология (нет, разработка новая), просто в Днепропетровске не было нормальной ПРО (средств перехвата "Орешника" вообще не существует), что Россия испугается идти дальше ("мы будем эти испытания продолжать, в том числе в боевых условиях").

Командующий РВСН Сергей Каракаев уточнил, что "Орешник" был создан в предельно сжатые сроки - на основании распоряжения от июля 2023 года. И он не является ядерным оружием, хотя и отнесен к войскам РВСН. Еще раз: могущество "Орешника" сравнимо с ядерным оружием - но он им не является.

Итак, Россия, чтобы не делать выбора в рамках ложной дихотомии "Используем ядерное оружие - или нет", вышла за ее пределы. "Орешник" (кстати, он долетает до любой точки Европы) позволяет решить задачи, которые обычно поручаются РВСН, но без применения ядерного оружия.

То есть наша страна получила средство, которое лишено политических, гуманитарных и экономических "минусов" ядерного оружия. И это средство можно применять быстро, часто и в разных политических ситуациях. Сенсация, если вдуматься.

Елена Панина

Источник - iarex.ru
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