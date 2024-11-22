The Washington Times: Уходящая администрация США разжигает войну с Россией

06:30 23.11.2024

The Washington TimesСША

22 ноября 2024



WT: текущая администрация пытается подорвать внешнеполитическую программу Трампа



Текущая администрация США пытается подорвать миротворческие усилия Трампа, пишет WT. По мнению авторов, демократам следует перестать усугублять ситуацию на Украине и принять выбор избирателей, а не вести себя как "шпана", которая не может достойно смириться с поражением.

В четверг Россия запустила по территории Украины межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Она хоть и несла неядерную боеголовку, но посыл был однозначный. МБР - это средства ядерного уничтожения. Да, ракета была без ядерного заряда, но какой будет следующая?



Российский лидер Владимир Путин зеркально отвечает на провокацию президента Байдена и его администрации. Команда, возглавляемая госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по нацбезопасности Джейком Салливаном, дала Владимиру Зеленскому зеленый свет на запуск по территории России сверхзвуковых ракет американского производства, известных как ATACMS.



Во вторник Министерство обороны России подтвердило, что шесть таких ракет запустили в направлении Брянска, расположенного примерно в 370 км к юго-западу от Москвы. Впервые системы ATACMS применили в 1990-х во время операции "Буря в пустыне", и с их помощью можно наносить высокоточные удары по стратегическим объектам без проведения предварительной разведки - возможностей для осуществления разведывательных действий и Киева нет.



Объективный наблюдатель может расценить участие Запада в нападении на российскую территорию как акт агрессии. Стоит задаться вопросом, почему администрация, которой осталось править менее 60 дней, после поражения на выборах пошла на такую эскалацию военных действий. О намерениях судят по действиям. Прямо сейчас Киеву отгружают столько американских боеприпасов, сколько можно доставить на Украину самолетом до 20 января, независимо от того, как это повлияет на боеготовность США.



"Пока у нас есть запасы необходимого оборудования и возможности, мы все отправляем Украине. Президент взял на себя обязательство потратить каждый выделенный Конгрессом доллар", - заявила во вторник официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх. При этом она продолжает называть угрозы Путина о ядерном возмездии блефом: "Это та же безответственная риторика, с которой мы сталкивались и раньше, и уж тем более на протяжении последних двух лет. Так что продолжаем следить за ситуацией".



Да, это вполне может быть блефом, но стоит ли дразнить русского медведя ради того, чтобы убедиться в обратном? Либо Путин хочет воссоздать Советский Союз и не остановится ни перед чем, либо он будет воздерживаться от использования своего мощнейшего оружия, что бы Соединенные Штаты ни делали. Оба утверждения не очень-то похожи на правду.



Нынешняя политика США направлена, по-видимому, на то, чтобы лишить нового президента возможности выбора, подорвав его внешнеполитическую программу. Иностранными делами Байдена занимаются как раз профессиональные диверсанты. Когда Салливан работал над предвыборной кампанией Хиллари Клинтон, то был главным заводилой "Рашагейта", пустившего под откос первый президентский срок избранного президента Дональда Трампа. А Блинкен, работая над предвыборной кампанией Байдена в 2020 году, организовал распространение фальшивого письма, подписанного 51 бывшим сотрудником разведки, в котором утверждалось, что история с ноутбуком Хантера Байдена была якобы происками России.



Было бы разумнее уважительно отнестись к воле избирателей и дать следующему президенту шанс выполнить предвыборное обещание найти решение путем переговоров, которое положит конец кровопролитию. Но Байден, Блинкен и Салливан готовы поставить мир на грань ядерного пожара, лишь бы заблокировать всякую возможность мирного урегулирования.

Сторонники уходящего президента радовались его победе на выборах 2020 года как приходу к власти взрослого, разумного человека. На деле нашей внешней политикой руководит шпана, которая из-за проигрыша просто взяла и перевернула игровое поле.

Будем надеяться, что Дональд Трамп способен собрать все воедино, пока еще не слишком поздно.