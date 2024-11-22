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Ударная волна от столкновения 5-ти галактик "Квинтет Стефана" достигла Земли
06:47 23.11.2024

Астрономы стали свидетелями столкновения галактик в группе "Квинтет Стефана". Галактика NGC 7318b врезалась в четыре других со скоростью 3,2 млн км/ч, что вызвало мощную ударную волну, похожую на звуковой удар реактивного истребителя, которая достигла Земли. Об этом сообщили ученые в исследовании опубликованном в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

"По сути, это огромное межгалактическое поле мусора […] "Новый нарушитель" NGC 7318b врезался в поле мусора и сжал плазму и газ в нем. При этом он снова активировал плазму, заставив ее ярко светиться на радиочастотах, и, вероятно, запустил процесс образования звезды", - отметила в комментарии Live Science астрофизик из Университета Хартфордшира в Великобритании Марина Арнаудова.

Ударная волна оказалась настолько сильной, что смогла ионизировать холодный межгалактический газ, оставив след из светящейся плазмы. Это удалось зафиксировать благодаря широкоугольному спектрографу WEAVE.

Это редкое событие наблюдали с помощью телескопа Уильяма Гершеля на острове Пальма, объединив данные космического телескопа Джеймса Уэбба и радиотелескопа LOFAR. Команда из 60 астрономов исследовала процессы, происходящие в зоне столкновения.

В научном сообществе считается, что такие столкновения играют ключевую роль в эволюции галактик. Ученые предполагают, что изучение подобных явлений поможет раскрыть процессы формирования галактик, таких как наш Млечный Путь.

Квинтет Стефана, открытый в 1877 году, давно интересует астрономов. Его называют "галактическим перекрестком" из-за частых взаимодействий галактик, оставляющих после себя поля космического мусора.

Источник - rbc.group
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