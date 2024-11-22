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Алма Абишева: Генетики объяснили, чем "кожа" отличаются от других казахских "ру"
07:40 23.11.2024

Шежире веками определяло жизнь казахов во многих вопросах, от рассадки гостей за дастарханом до вступления в брак и передачи власти. Современная генетика помогает прояснить некоторые вопросы, связанные с родословной казахов.

14 Ноября

Максат Жабагин, заведующий лабораторией генетики человека в Национальном центре биотехнологии, рассказал, о своем научном пути и исследованиях генетики казахов, сообщает Caravan.kz со ссылкой на mir24.tv.

Он поделился, что с детства увлекался историей и биологией, а во время учебы в московских вузах серьезно занялся исследованием на стыке этих двух наук и защитил диссертацию на тему "Анализ связи полиморфизма Y-хромосомы и родоплеменной структуры казахов".

О предках казахов
В лаборатории, которую возглавляет Жабагин, в числе прочего изучают генофонд казахов и их происхождение, чтобы ответить на такие вопросы, как, например, почему казахи стали делиться на роды и почему шежире ведется именно по мужской линии.

"Известно, что Y-хромосома биологически наследуется от отца к сыну, и по генеалогии мы знаем, что принадлежность ребенка к роду наследуется от отца, и между ними предполагается связь. Долгие годы, особенно в советское время, несерьезно относились к шежире, как к источнику, некоторые авторы говорили, что многие вещи и легенды генеалогии мифологизированы. Хотя казахи всегда утверждали, что члены одного рода все восходят к одному общему предку. И мы в наших исследованиях доказали, что для большинства казахских родов это является нормой, когда большая часть членов одного рода действительно восходит к одному общему предку. У них у всех родственная Y-хромосома. И, изучая ее, можно рассчитать, например, когда жил их общий последний предок и сопоставить это с генеалогией и историей", – говорит генетик.

Откуда пошел род аргынов
Подобное исследование было проведено для рода аргын, происхождение которого до сих пор остается предметом бурных дискуссий.

"Считается, что появление аргынов на исторической сцене, в отличие от других казахских родов, было внезапным и поздним. Аргыны начинают активно фигурировать в разных источниках только в 14-15 веках. Самая известная концепция их происхождения предполагает генетическую связь с древними гуннами", - пишет издание.

Максат Жабагин пролил свет на этот вопрос.

"Для аргынов характерен эффект отца-основателя. Это никак не соответствует версии их происхождения от различных племен. Мы провели генетические исследования и выяснили, что общий предок представителей рода аргын жил где-то 650 лет назад. По генеалогии и истории это совпадает с жизнью золотордынского эмира Караходжи. Кстати, если смотреть глубже, то предковая Y-хромосома аргынов была принесена в Центральную Азию с территории Северного Ирана не позже раннего железного века. Поэтому, наверное, неудивительно, что вы замечаете черты Ближнего Востока у аргынов. А вот найманы, наоборот, имеют по крайней мере 3 неродственных между собой основателя, и только один связан с вариантами Y-хромосомы, характерными средневековым монгольским народам", – делится Жабагин.

Аналогичный результат дало исследование уйсунов. Ученые выяснили, что у них тоже был общий предок, живший примерно 650-700 лет назад. Как раз тогда жил Байдибек, которого считают предком рода. Общий предок подтвердился и у алимулы с байулы, которые ведут родословную от золотоордынского батыра Алау.

Белая кость
При этом с родом кожа ситуация другая, хотя считается, что все они произошли от общего предка из племени курайшитов, к которому принадлежал пророк Мухамед. Исследования показали, что у разных ветвей кожа – разные отцы-основатели, которые связаны, например, с Ираном и Узбекистаном. Ученые объясняют это тем, что мусульманским миссионерам понадобились столетия, чтобы добраться из Аравии до территории нынешнего Казахстана, по дороге смешавшись с местным населением и обзаведясь учениками, которые несли религию дальше.

"В эпоху Золотой Орды для распространения ислама уже не нужно было принимать в ученики местное население. И они сконцентрировались на передаче своего социального положения и знаний своим близлежащим родственникам по мужской линии, и тем самым сложилась традиция эндогамного бракосочетания, которая продлилась вплоть до 70-х, 80-х годов. По этой традиции кожалар брали в супруги только представителей рода кожа. И поэтому их генеалогия делится на две части. Первая – это наследование от учителя к ученику, она формировалась до эпохи Золотой Орды. После эпохи Золотой Орды уже формируется на основе биологического наследования. Уже учитель и ученик – это отец и сын. Тем самым мы видим у них мини-кластеры эффекта основателя от разных отцов-основателей", – пояснил заведующий лабораторией.

Общее происхождение
Однако у некоторых казахов Y -хромосома не соответствует остальным представителям рода. Жабагин поясняет, что корни такого явления лежат в том, что ру - это социальная категория, в которую могли принять человека, не связанного кровью с остальными членами рода. Например, это мог быть названый брат или приемные дети, потому что сирот в степи было принято не бросать, а забирать в другую семью.

Несмотря на это, в целом геномы казахов достаточно схожи.

"Когда мы исследовали казахов разных районов, разных регионов, городов, было видно, что несмотря на большую географическую территорию, несмотря на разные родовые принадлежности, казахи аутосомно, в общем по целому геному очень близки между собой. То есть здесь как раз таки очевидно, что, соблюдая "жеты ата", нужно брать жен из других родов, проживающих подальше. И кочевой образ жизни позволял смешиваться. И по генетическим данным самое последнее смешение было в эпоху Золотой Орды, когда уже окончательно сформировался тот облик генофонда, который в дальнейшем не менялся и в принципе схож с современным казахским", – говорит Максат Жабагин.

Зачем это нужно
Полученные данные ученые применяют не только в исторических исследованиях, но и в криминалистике, так как ДНК-анализ биологических следов преступника может помочь следствию. Например, так можно узнать цвет кожи или волос человека. Жабагин отмечает, что за рубежом существует практика, когда люди сдают платные ДНК-анализы и открывают данные для правоохранительных органов, что помогло раскрыть не одно преступление, совершенно десятки лет назад. Такая практика могла бы помочь и казахстанским полицейским.

Результаты исследований используют и в медицине, чтобы узнать больше о генетических основах различных заболеваний.

Автор: Алма Абишева

Источник - caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732336800


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