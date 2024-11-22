Новый уровень угрозы: что эскалация войны в Украине значит для Казахстана, - Ахмет Талапулы

07:42 23.11.2024

Поручение Токаева органам государственной власти на фоне эскалации российско-украинского конфликта отражает традиционный подход Казахстана к прогнозированию и предотвращению потенциальных угроз.



Президент Казахстана Касым-Жомарт поручил принять срочные меры безопасности в связи с эскалацией конфликта в Украине. Поручение глава государства адресовал своей администрации, руководителям силовых ведомств, премьер-министру и акимам, передает Caravan.kz.



"Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины", – говорится в сообщении.



В сообщении говорится, что председателей обеих палат парламента уже предупредили о новых мерах безопасности, а вся ситуация в республике на контроле у Токаева.



"Для нашего государства главная стратегическая цель – сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка. Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров", - написал Уали.



Накануне президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором сообщил, что российские вооруженные силы впервые использовали баллистическую ракету средней дальности с гиперзвуковым неядерным оснащением "Орешник". Целью атаки стало украинское оборонное предприятие "Южмаш".



До этого агентство Reuters со ссылкой на свои источники передавало, что президент США Джо Байден дал согласие на использование Украиной американских ракет ATACMS для ударов по российской территории. Позднее издание Le Figaro упомянуло, что аналогичные разрешения на применение ракет Storm Shadow и SCALP могли предоставить Франция и Великобритания, хотя позже эта информация была удалена из публикации. В российской столице подчеркнули, что, если эти сведения подтвердятся, ответные действия будут "адекватными и ощутимыми".



Сегодня, 22 ноября, премьер-министр РК Олжас Бектенов провел оперативное совещание по исполнению поручений главы государства о принятии срочных мер по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины с руководством министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, здравоохранения, транспорта, энергетики, промышленности и строительства, национальной экономики, финансов.



Глава правительства заслушал информацию министра обороны Руслана Жаксылыкова о проводимой работе по обеспечению защиты стратегических и инфраструктурных объектов и поставил ряд задач, нацеленных на усиление действий государственных органов.



"Внимание уделено вопросам сохранения стабильности и общественного порядка, безопасности транспортного сообщения, деятельности объектов жизнеобеспечения", – сказано в сообщении правительства.



По информации кабмина, руководству уполномоченных структур поручено держать на особом контроле исполнение поручений президента по обеспечению безопасности и в оперативном режиме докладывать об изменении обстановки.



Что думают казахстанские эксперты о сложившейся ситуации? Политолог Газиз Абишев подчеркнул, что поручение Токаева органам государственной власти отражает традиционный подход Казахстана к прогнозированию и предотвращению потенциальных угроз.



"Президент Токаев поручил всему госаппарату - своей администрации, кабинету министров, силовикам и акимам - перейти в особый режим в связи с ситуацией в Украине.



После того как с одной стороны полетели дальнобойные ракеты, а с другой – баллистические, война переходит на новый уровень.



Казахстан, как всегда, просчитывает на много ходов вперед и на всякий случай готовится к различным, в том числе негативным, сценариям.



Пресс-секретарь президента напомнил, что Токаев много раз призывал два славянских народа к прекращению боевых действий и переговорам. Под этим, скорее всего, подразумевается напряженная работа официальной Астаны по деэскалации и поиску возможных компромиссов между Москвой и Киевом", – подчеркнул Абишев.



Другой эксперт, политолог Марат Шибутов, считает, что использование Россией такого оружия не только стало ответом Москвы на эскалацию конфликта, но и резко повысило уровень непредсказуемости в мире.



"Россия применила впервые в истории баллистическую ракету средней дальности, а точнее – систему "Орешник". Удар был нанесен по заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Позже Владимир Путин выступил с заявлением по этому поводу. По всей видимости, именно поэтому посольства разных стран, в том числе и наше, рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины. Такие ракеты ПВО практически не останавливают, а боевые части там такие, что без случайных жертв не обойтись, хоть как нацеливай.



Применение такого оружия со стороны России - это соответствующий ответ на эскалацию конфликта и разрешение бить ракетами вглубь России. Но в целом это резко повышает конфликтность и степень непредсказуемости в мире.



Именно поэтому глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.



Лучше перестраховаться и пусть ничего не случится, чем быть беспечными и получить проблемы. Мир в тумане войны, и может произойти все что угодно. Так что очень правильная стратегия", – отметил Шибутов.



Эксперт по международным отношениям Ануар Бахитханов в свою очередь охарактеризовал реакцию Казахстана как грамотный и дальновидный подход.



"Реакция Казахстана на обострение конфликта в Украине - грамотный и дальновидный подход к защите своих интересов и стабильности. Поручение президента Токаева о принятии срочных мер безопасности стало ответом на новую волну нестабильности, поскольку в таких обстоятельствах просто необходимо заранее подстраховаться, чтобы потом не оказаться перед свершившимся фактом.



Мы видим, что текущая эскалация подняла конфликт между Россией и Украиной на совершенно новый уровень угрозы, при котором даже косвенные последствия могут затронуть нас, и усиление защиты критической инфраструктуры - это сейчас не просто мера предосторожности, а скорее, насущная необходимость.



В то же время Казахстан продолжает придерживаться многовекторности, нейтралитета и роли миротворца, выступая за прекращение огня и диалога за столом переговоров. По моему мнению, именно это делает нас не просто страной, а важным голосом разума на международной арене", – поделился мнением Бахитханов.



Автор: Ахмет Талапулы

22.11.24