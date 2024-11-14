Жулдыз Жапарова: "Крысиные бега" казахстанского бюджета: как дефицит влияет на страну и чего ждать населению

07:45 23.11.2024 Бюджетный дефицит и его последствия для Казахстана.



Жулдыз Жапарова

14.11.2024,

В последние годы казахстанский бюджет переживает трудные времена. Непрекращающийся рост дефицита, скачки инфляции и необходимость выполнять социальные обязательства становятся настоящими испытаниями для экономической системы. Экономист Арман Бейсембаев в беседе с корреспондентом Liter.kz объяснил, какие причины лежат в основе дефицита, что приводит к инфляции и как бюджетные "крысиные бега" продолжают угрожать стабильности экономики Казахстана.



Откуда взялся дефицит бюджета



"Бюджетный дефицит возникает из-за дисбаланса между поступлениями и расходами государства", - объясняет Бейсембаев.



Основные статьи доходов включают налоги с населения и бизнеса, сборы с экспортеров нефти и металлов. Однако расходы растут кратно быстрее доходов, и основная их часть направлена на социальные нужды: пенсии, пособия, бесплатное школьное образование и медицинское обслуживание.



"Государство тратит много на то, чтобы поддерживать социальные обязательства, но при этом собирает меньше, чем тратит", – утверждает он.



Бейсембаев подчеркивает, что бесплатного ничего не бывает. Если услуги, такие как образование или здравоохранение, для граждан бесплатны, то на самом деле за них уже заплатили налогоплательщики.



"Речь идет о школах, больницах, спортивных комплексах, музыкальных кружках, правоохранительных органах – все это траты за счет перераспределения налоговых поступлений. Если вы посмотрите по тратам бюджета, посмотрите по статьям, куда и на что тратит государство. Первые три статьи – это все социальные нужды", – заметил экономист.



Социальные расходы и "паразитическая" нагрузка на бюджет



Более 60% казахстанского бюджета идет на социальные расходы - образование, здравоохранение, пенсии и пособия.



"Это не просто траты, а обязательства, которые нельзя сократить. Люди ждут, что их пенсии и пособия будут ежегодно индексироваться", - добавляет Бейсембаев.



Экономист также упоминает расходы на развитие, такие как поддержка малых и средних предприятий и модернизация армии, особенно после январских событий и 2022 года.



"Много денег пошло в правоохранительные органы после январских событий. И, как мы видим, реформироваться все начало довольно активно. Стало понятно, что надо активно финансировать образование, потому что необразованный человек – это дикая обезьяна, которая разносит город в щепки. Поэтому возникла необзходимость в нормальном, фундаментальном образовании. Конечно, после инвестиций, эта сфера сразу лучше не стала, потому что нужно время, у нас должны кадры вырасти. И это довольно большая проблема, потому что в предыдущие 30 лет образование разваливалось. Теперь мы пытаемся рассыпающуюся систему как-то попытаться поставить на ноги, чтобы оттуда не бежали грамотные специалисты, а наоборот привлекать их высокими заработными платами и в медицине, и в образовании, и так далее. И туда пошли деньги. И впервые за очень долгое время образование по объему расходов превысило все остальные социальные расходы. Это не случайно", – заметил экономист.



Однако в то время как расходы стремительно растут, доходы остаются практически на прежнем уровне, что создает так называемый кассовый разрыв.



"Мы видим замкнутый круг, когда бюджет попадает в зависимость от увеличения расходов, которые рано или поздно превращаются в бремя для экономики", - объясняет Бейсембаев.



Ловушка индексации и инфляция



По словам эксперта, ежегодно пенсии, пособия, заработные платы госслужащих и так далее индексируются, тогда как доходы не сильно растут. То есть расходы идут более опережающими темпами, чем доходы.



Также, как отметил экономист, нельзя забывать, что последние несколько лет в Казахстане реализуются реформы, анонсированные президентом. А реформы – это всегда дорого.



"Реформы бесплатные не бывают. На реформы нужны деньги. И нужно очень много денег. Опять же хотите построить обрабатывающую промышленность? А как, если у вас нет денег? Никто не будет заниматься обрабатывающей промышленностью на пустом месте и бесплатно. Никто это оплачивать не будет. Дураков нет. Поэтому государство должно на это дело потратиться. Помимо трат из бюджета, государство жертвует потенциальными доходами. То есть тем, что оно, например, на обрабатывающую промышленность дает налоговые льготы. Например, компания может не платить КПН или с нее могут снять обязательства по НДС. И все это время государство с себя не снимает обязательства от того, что оно должно платить деньги, пособия, зарплаты, стипендии и все остальное. И их надо ежегодно индексировать", – заявил эксперт.



При этом никто не дает 100% уверенности в том, что проведенные реформы принесут благо и улучшат жизнь населения.



"Может получиться, а может и нет. Вот, например, у Южной Кореи это получилось, но мы имеем массу других примеров, когда не получилось. У Китая получилось, а у нас может не получиться. То есть мы деньги потратить можем впустую. Например, сейчас на образование много тратится. Посмотрите на количество новостей, коррупционных скандалов, которые сейчас происходят в образовательной сфере. Там бухгалтера поймали, там 10 миллионов украл, здесь бухгалтера поймали – 20 миллионов украл, там директора поймали, арестовали, потому что "распилил" более 50 млн тенге. Раз в образование деньги пошли, вслед за ними туда пошел Антикор", – сказал экономист.



Если говорить об инфляции, то Бейсембаев заявил, что она сама по себе не связана с дефицитом бюджета, но этот дефицит все равно подталкивает цены вверх.



"Инфляция прямого отношения к дефициту бюджета не имеет. То, что государство тратит как подорванное на все подряд, и то, что бюджет плохо сбалансированный, это, безусловно, проинфляционный фактор", - говорит экономист.



Эксперт говорит, что ситуацию изменить можно, но будет это болезненно.



"Можно ли сократить расходы? Наверное, можно. Но это очень болезненно. И это никому не понравится. И государство тоже на это пойти не может. Что тогда? Реформы сворачивать? Заплаты учителями сокращать? Или полицейским? На это никто не пойдет. Как вы хотите сократить эти расходы? Каким образом? Может, мы сократим количество учеников? Каким образом? Давайте подумаем. Поэтому сокращение расходов – это штука такая, она очень сложная. Потому что нарастить расходы-то можно. А потом обратно вернуться в это дело – уже сложно. Потому что люди не согласны. Людям не понравится это дело. Здесь возникает целый комплекс вопросов. А еще все пособия должны индексироваться. Так и получается, что мы все участвует в "крысиных гонках", которые продолжаются уже не первый год", – заявил Бейсембаев.



Хотя индексация должна компенсировать рост цен, на практике эффект получается обратным.



"На следующий год продавцы товаров и услуг поднимают цены в ответ на рост доходов у населения. В итоге покупательная способность не растет, и люди получают те же товары по более высоким ценам", - добавляет он.



Сократить расходы государства, по мнению Бейсембаева, невозможно без резонанса в обществе.



"Отказаться от индексации зарплат учителей и сокращения числа полицейских, например, вызовет общественный протест. Поэтому власти стараются удерживать расходы на прежнем уровне, что приводит к новым долгам и дефициту", - комментирует он.



Как выйти из замкнутого круга?



Выход из сложившейся ситуации возможен только двумя способами. Первый - резкое увеличение товарного предложения на рынке, чтобы создать "дефляционный эффект" из-за избытка продукции.



"Пример с бахчевыми культурами - арбузы в марте могут стоить 5000 тенге за килограмм, а в августе - уже 100 тенге, потому что предложение превышает спрос", - приводит аналогию экономист.



Однако такой подход требует создания новых предприятий и запуска внутреннего производства, что тоже требует денег.



Второй путь - наращивание доходов за счет перераспределения бюджета и увеличения налогообложения. Однако это может отразиться на предпринимателях, так как высокие налоги затрудняют развитие бизнеса и подрывают конкурентоспособность.



Бюджетные "крысиные бега" и уроки на будущее



На фоне бюджетных проблем Казахстан оказался в условиях, когда каждая новая индексация зарплат и пособий автоматически разгоняет инфляцию и усугубляет дефицит бюджета.



"Мы попали в порочный круг, где каждая попытка улучшить ситуацию приводит к новым проблемам", - подводит итог эксперт.



Бейсембаев подчеркивает, что проблема дефицита бюджета - это не просто финансовый вопрос, а вызов, затрагивающий будущее страны. Он напоминает, что отсутствие эффективных решений приведет к постоянному увеличению долговой нагрузки на государство и обострению инфляционного давления. Источник - Liter.kz

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