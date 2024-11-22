За "взятки в размере 250 миллионов долларов". Федсуд США выдал ордер на арест одного из богатейших людей планеты - индуса-олигарха Гаутама Адани (116 млрд долларов)

10:59 23.11.2024

Миллиардер отмывал деньги и манипулировал глобальным рынком



Сообщается, что суд США выдал ордер на арест одного из богатейших людей Индии за "взятки в размере 250 миллионов долларов". Состояние Гаутама Адани составляет 116 млрд долларов, но его компания Adani Group ранее сталкивалась с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег.



Миллиардер отмывал деньги и манипулировал глобальным рынком



Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила миллиардеру Гаутаму Адани обвинения в мошенничестве с инвесторами и подкупе чиновников. Глава Adani Group Гаутам Адани, его племянник Сагар Адани и еще шесть человек обвиняются в причастности к одному из крупнейших проектов в области солнечной энергетики в мире.



Расследование ФБР установило, что Адани и его соучастники согласились подкупить индийских чиновников для получения выгодных контрактов на поставку солнечной энергии.



Заместитель помощника генерального прокурора Лиза Миллер отметила: "В обвинительном заключении говорится о схемах по выплате взяток индийским чиновникам на сумму более 250 миллионов долларов, обмане инвесторов и банков для привлечения миллиардов долларов, а также о препятствовании правосудию".



Помощник директора ФБР Джеймс Деннехи добавил: "Адани и другие обвиняемые обманывали инвесторов, привлекая капитал на основе ложных заявлений о взяточничестве и коррупции, в то время как некоторые из них пытались скрыть сговор, мешая расследованию".



В 54-страничном обвинительном заключении указано, что с 2020 по 2024 год обвиняемые согласились выплачивать взятки за контракты, которые могли принести прибыль свыше 2 миллиардов долларов.



ФБР сообщило, что Адани несколько раз встречался с индийским чиновником для продвижения схемы подкупа, а обвиняемые проводили личные встречи для обсуждения ее реализации.



Согласно обвинительному заключению, некоторые заговорщики использовали кодовые имена "номер один" и "большой человек" при обращении к Адани наедине.



"У Сагара Адани на мобильном телефоне были записи, указывающие на регион, где была выплачена взятка, сумму платежа и ожидаемый размер контракта на производство солнечной энергии", - подчеркивается в документах. Также утверждается, что другие партнеры Adani Group пытались уничтожить улики и вводили в заблуждение федеральных следователей.



Информация о деле против индийского бизнесмена привела к снижению рыночной стоимости различных компаний конгломерата на миллионы долларов.



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На пресс-конференции лидер оппозиции Рахул Ганди заявил: "Адани должен быть немедленно арестован за нарушение закона в США и Индии, и необходимо начать расследование. Премьер-министр Моди защищает бизнесмена, потому что тот замешан в коррупции".



В феврале 2023 года американская компания Hindenburg Research выпустила отчет, в котором утверждалось, что Adani Group манипулировала ценами на свои акции, занималась бухгалтерскими махинациями и отмыванием денег.



В ответ на последние обвинения группа заявила: "Обвинения, выдвинутые Министерством юстиции США и SEC против директоров Adani Green, являются необоснованными и не соответствуют действительности. Как заявило само Министерство юстиции США, "обвинения являются голословными, и обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана". Мы будем использовать все доступные средства правовой защиты".



Сама Adani Group отметила, что компания всегда придерживалась и стремилась соответствовать высочайшим стандартам управления, прозрачности и соблюдения нормативных требований во всех юрисдикциях своей деятельности.



"Мы уверяем наших заинтересованных сторон, партнеров и сотрудников в том, что мы законопослушная организация, полностью соблюдающей все законы", - завил представитель индийской организации.



Некоторые проекты Adani в Кении, Бангладеш, Шри-Ланке и Австралии подверглись серьезной критике за недостаточную прозрачность и ущерб окружающей среде, что вызвало массовые протесты за пределами Индии.



Авторы: АНГЕЛИНА БРЖЕВСКАЯ