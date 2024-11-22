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|ВС РФ вплотную подошли к Великой Новоселке – итоговая сводка Readovka за 22 ноября
12:54 23.11.2024
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 22 ноября в разрезе СВО. Русские части находятся в пределах 1 км от Великой Новоселки, оборона противника восточнее населенного пункта не выдержала. Президент РБ Лукашенко сообщил об угрозе новой попытки переворота в стране во время грядущих выборов.
Сломать под тяжестью нашего давления
ВС РФ на стыке Южно-Донецкого и Запорожского направлений добились новых значимых результатов. В районе Великой Новоселки штурмовые подразделения пробили оборону ВСУ восточнее этого крупного села и вышли на дистанцию порядка 1 км до его окраин. Русским подразделениям противостоят лишь выделенные из состава вышестоящих соединений батальоны, которым нужно удерживать слишком протяженную линию фронта. В связи с этим единственное доступное противнику решение – это отступить на внешний оборонительный обвод Великой Новоселки. Украинское командование таким образом пытается сохранить целостность фронта. Но при этом оно рискует получить формирование русской армией восточной дуги охвата всей сельской агломерации. Но на этом характеристику оперативного кризиса на фронтовом участке неприятеля заканчивать рано. Неподалеку ВС РФ загнали ВСУ в село Раздольное и далее обошли его с севера, приблизившись к трассе, идущей от шоссе Н-15. Нашим передовым подразделениям до нее осталось порядка 1 км, что означает фактический огневой контроль над магистралью. Следовательно, сельская агломерация с центром в Великой Новоселке лишилась одной из артерий снабжения сил незалежной.
На западном фланге наступления на Великую Новоселку русские войска также активно продвигаются в сторону рокадной трассы, идущей от Гуляйполя. Личного состава противника в этом секторе на порядок больше, чем на восточном фланге. Среди обороняющихся числятся 128-я бригада ТрО и более мелкие подразделения. Поэтому темп наступления ВС РФ не такой высокий. Тем не менее перспективы украинских сил в обороне сводятся лишь к тому, что они в состоянии просто чуть подольше задерживать русские части. Так или иначе, западная дуга охвата Великой Новоселки в процессе оформления. Текущая цель подразделений ВС РФ – прекращение стабильного снабжения противника в самом населенном пункте и его окрестностях. Весьма вероятно, что это спровоцирует бегство неприятеля из указанного района раньше срока.
Подготовку скрыть не удалось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Минск находится перед лицом опасности новой попытки государственного переворота во время грядущих президентских выборов в республике.
Важным аспектом этой угрозы является то, что в текущих реалиях главной проблемой станут не уже "внутренние бурления", организованные на деньги Запада. КГБ республики сообщил о том, что в Польше готовятся наемники, задачами которых будут пересечение границы и дальнейшая организация силовой смены власти в стране. По информации белорусских силовиков, план также подразумевает вторжение боевиков ГУР и иностранных наемников со стороны Украины, а далее в качестве поддержки "первого эшелона" подключится и второй, который вторгнется в РБ из Польши.
Сообщение белорусского КГБ полностью достоверно и отвечает намерению Запада эскалировать конфликт любым способом, спасая тем самым режим Зеленского от разгрома. Несмотря на то, что вооруженные силы республики готовы к широкому спектру вариантов развития событий, Россия не сможет остаться в стороне и не прийти на помощь союзнику, что, по мнению организаторов нападения, должно способствовать снижению давления на ВСУ. Они рассчитывают, что в этом случае часть русских войск будет переброшена Москвой на поддержку Минска. Но эффект внезапности данной угрозы утерян.
Вчера, 21 ноября, главным событием дня стали успешные действия ВС РФ в центральной части города Курахово.