ВС РФ вплотную подошли к Великой Новоселке – итоговая сводка Readovka за 22 ноября

12:54 23.11.2024

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 22 ноября в разрезе СВО. Русские части находятся в пределах 1 км от Великой Новоселки, оборона противника восточнее населенного пункта не выдержала. Президент РБ Лукашенко сообщил об угрозе новой попытки переворота в стране во время грядущих выборов.



Сломать под тяжестью нашего давления



