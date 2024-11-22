 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Пакистанской Курраме расстреляны машины с мирными шиитами - более 40 погибших
12:55 23.11.2024

В результате нападения на колонну машин на ключевой автомагистрали убиты десятки людей
В Пакистане расправились с представителями религиозного меньшинства

Более 40 человек погибли на северо-западе Пакистана в результате нападения с применением огнестрельного оружия на колонну с шиитами. Насилие в провинции Хайбер-Пахтунхва последовало за гибелью десятков человек в столкновениях между суннитами и шиитским меньшинством.

По меньшей мере 42 человека были убиты и 20 ранены после того, как боевики открыли огонь по автомобилям, перевозившим мусульман-шиитов, на беспокойном северо-западе Пакистана, что стало одним из самых смертоносных нападений подобного рода в регионе за последние годы, сообщила полиция.

Как пишет The Guardian, нападение произошло в Курраме, районе провинции Хайбер-Пахтунхва, где за последние месяцы в результате межконфессиональных столкновений между мусульманами-суннитами, составляющими большинство, и шиитами, составляющими меньшинство, погибли десятки человек.

Никто пока не взял на себя ответственность за последнее нападение, жертвами которого стали шесть женщин. Это произошло через неделю после того, как власти вновь открыли ключевую автомагистраль в регионе, которая была закрыта в течение нескольких недель после смертоносных столкновений.

Представитель местной полиции Азмат Али сообщил, что несколько автомобилей следовали в составе колонны из города Парачинар в Пешавар, столицу провинции Хайбер-Пахтунхва, когда началось нападение. По его словам, по меньшей мере 10 пассажиров находились в больнице в критическом состоянии.

Афтаб Алам, провинциальный министр, сказал, что полицейские проводят расследование, чтобы установить, кто стоит за нападением.

Министр внутренних дел Мохсин Накви назвал стрельбу "террористической атакой". Премьер-министр Шехбаз Шариф и президент Асиф Али Зардари осудили это нападение, и Шариф заявил, что те, кто стоит за убийством ни в чем не повинных гражданских лиц, не останутся безнаказанными.

35-летний житель Куррама Мир Хуссейн рассказал, что видел, как четверо вооруженных людей вышли из машины и начали стрелять по автобусам и легковым автомобилям.

"Я думаю, что другие люди также стреляли по колонне машин с близлежащего крестьянского поля", - сказал он. "Стрельба продолжалась около 40 минут". По его словам, он прятался, пока нападавшие не скрылись. "Я слышал крики женщин, и люди звали на помощь", - говорит очевидец.

Ибне Али Бангаш, родственник одной из жертв, назвал нападение на конвой самым печальным днем в истории Куррама. "Более 40 человек из нашей общины стали мучениками", - сказал он. "Это позорный факт для правительства".

Бакир Хайдери, местный шиитский лидер, осудил нападение и заявил, что число погибших, вероятно, возрастет. Он обвинил местные власти в том, что они не обеспечили надлежащую безопасность колонны из более чем 100 автомобилей, несмотря на опасения возможных нападений боевиков, которые недавно угрожали шиитам в Курраме.

Владельцы магазинов в Парачинаре объявили в пятницу забастовку в знак протеста против нападения.

Мусульмане-шииты составляют около 15% от 240-миллионного населения Пакистана, в котором преобладают сунниты, и в истории которого существует межконфессиональная вражда между общинами, отмечает The Guardian.

Хотя эти две группы в целом мирно сосуществуют, напряженность в некоторых районах, особенно в районах Куррама, где шииты составляют большинство, сохраняется на протяжении десятилетий. Десятки людей с обеих сторон были убиты с июля, когда в Курраме вспыхнул земельный спор, который позже перерос в массовое межконфессиональное насилие.

Пакистан борется с насилием на северо-западе и юго-западе страны, где боевики и сепаратисты часто нападают на полицию, военнослужащих и гражданских лиц.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
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