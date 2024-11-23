 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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С "азербайджанским" газом Европа перехитрила сама себя, – Politico
12:57 23.11.2024

Сергей Рыжов. 23.11.2024

Politico утверждает, что "европейский газовый гамбит Азербайджана - хорошая новость для России".

Как пишет издание, западные страны надеются, что Азербайджан поможет им покончить с зависимостью от ископаемого топлива, поставляемого Москвой, и заключили ряд соглашений по природному газу даже во время переговоров по изменению климата COP29 в этом году. Но, в конечном итоге, эти сделки могут быть выгодны России, утверждает Politico.

"После февраля 2022 года ЕС обратился к богатому природными ресурсами Азербайджану, чтобы заменить российскую энергию. И Азербайджан был очень рад помочь. В 2022 году председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен даже подписала с Баку меморандум о взаимопонимании, предусматривающий расширение экспорта газа.

Будучи хозяином Конференции ООН по изменению климата, авторитарное нефтегазовое государство не стесняясь рекламировало свои газовые ресурсы и демонстрировало новые коммерческие договоренности с несколькими европейскими странами. Президент Ильхам Алиев даже провел церемонию подписания одного из таких соглашений в кулуарах конференции", – говорится в публикации.

Только на прошлой неделе Министерство энергетики Азербайджана сообщило, что страна увеличила продажи природного газа в Европу на 8,6%. Это составляет почти миллиард кубометров топлива.

И это только начало. Азербайджанская государственная энергетическая компания SOCAR планирует увеличить ежегодную добычу газа с 37 млрд куб. м до 49 млрд куб. м к 2033 году, что противоречит глобальным климатическим целям по сокращению производства ископаемого топлива.

Эти амбиции были очевидны на Конференции ООН по изменению климата COP29, где Алиев заключил газовые сделки со Словакией, Болгарией и Сербией, проложив путь к укреплению позиций страны в качестве крупного производителя энергии на континенте.

Однако ожидаемый рост добычи Азербайджана все еще значительно ниже уровня, необходимого для того, чтобы стать одним из главных игроков в снабжении Европы, отмечает Politico. Чтобы исправить положение, Азербайджан начал импортировать природный газ от "Газпрома", заключив первоначальный контракт на поставку не менее 1 миллиарда кубометров.

"Некоторые исследователи подозревают, что Баку может просто перемаркировывать часть импортируемого российского топлива и отправлять его в Европу. Азербайджан настаивает, что поставки осуществляются исключительно для внутреннего использования. Однако в любом случае это выгодно Москве", – говорится в публикации.

"Азербайджан пытается позиционировать себя как крупного энергетического партнера ЕС… Но у них нет достаточного объема производства, и в данный момент они работают выше своего веса", - цитирует издание эксперта по газовым рынкам из аналитической компании ICIS Аура Сабадуса.

"Европейцы видят в Азербайджане альтернативу России, но покупать энергию у Азербайджана - значит покупать энергию у России", - комментирует ситуацию для Politico беглая азербайджанская диссидентка Жала Байрамова, которой на этой неделе вручили "премию Магнитского" в области прав человека.

Отмечается, что Баку сейчас ведет переговоры о приобретении российского газа и прокачке его через Украину в Центральную Европу - потенциальный обходной путь для сохранения поставок, когда срок действия транзитного соглашения Киева с Москвой истечет в конце года.

"Но креативное решение - это тонкая маска для неудобной правды: Азербайджан, по сути, будет отмывать российский газ для Европы", – резюмирует издание.

"Люди понимают, что это, конечно, будет не азербайджанский газ. Это будет российский газ - вы просто меняете этикетку", - говорит уже упоминавшийся выше специалист по газовым рынкам ICIS Аура Сабадус.

Кроме того, продолжает издание, Азербайджан поглощает российскую сырую нефть, увеличивая закупки по сравнению с тем, что было до начала конфликта.

Согласно анализу Центра исследований энергетики и чистого воздуха, предоставленному POLITICO, в 2024 году Азербайджан будет покупать российскую нефть на сумму около 40 миллионов долларов ежемесячно. По оценкам организации, это 23 миллиона долларов ежемесячных налоговых поступлений для Кремля.

"Существует реальная нехватка идентификации истинного происхождения этого ископаемого топлива, когда оно попадает в ЕС", - опасается ведущий аналитик по вопросам российской энергетики Айзек Леви.

Источник - politnavigator.net
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