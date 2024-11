Купи слона: как в Индии зарождается рынок слоноподобных роботов

13:00 23.11.2024 Слон - неотъемлемый элемент индийского торжества. Однако сегодня не все животные оказываются в благоприятных условиях и способны сохранить спокойствие во время праздничных мероприятий. Чтобы избавить живых слонов от страданий и обезопасить верующих, которые принимают участие в праздниках и фестивалях с ними, сразу несколько организаций предлагают индийским храмам заменить животных роботами



В Индии слонов, которые издревле участвовали в традиционных праздничных шествиях в честь богов, начинают заменять роботами. Это происходит из соображений гуманности по отношению к животным и безопасности людей.



Механических слонов, очень похожих на настоящих, дарит местным храмам индийское отделение организации "Люди за этическое обращение с животными" (People for Ethical Treatment of Animals, PETA India) и общество "Голос в защиту азиатских слонов" (Voice for Asian Elephants Society, VFAES) Участие в программе принимают популярные актеры Болливуда. Как выглядит зарождающийся рынок искусственных животных и почему спрос на них растет?



Как в Индии поклоняются слонам



На сегодняшний день в Индии в неволе содержатся тысячи слонов. В одном только штате Керала, где фестивали с ними стали такой же визитной карточкой, как коррида в Испании, насчитывается 2,5 тыс. прирученных животных.



Слоны в Индии, особенно на юге страны, служат обязательным элементом религиозных празднеств. Они везут праздничные колесницы либо несут на себе священные статуи богов. Животные также натренированы определенным образом размахивать хоботом, "благословляя" толпу верующих.



Популярность слонов вышла рамки индуизма. Христианские и мусульманские общины в Индии переняли обычай и стали заводить для торжеств собственных животных либо арендовать их. Слон - показатель богатства общины, но не всегда та им владеет. Многие находятся в собственности частных лиц, которые сдают их в аренду храмам за вознаграждение.



Потехе час: как индийские праздники влияют на бизнес



Некоторые слоны становятся местными "звездами". Так, Течикоттукаву Рамачандран, старый одноглазый слон из Кералы, известен тем, что временами внезапно впадает в ярость и нападает на людей и животных. За свою сорокалетнюю карьеру он убил десять человек и трех слонов. Несмотря на это, армия поклонников слона активно возражает против того, что "ветерана сцены" отпустили на пенсию.



Ухаживают за слонами погонщики, которых в Индии называют махауты. Они же дрессируют животных. Этой профессии обучают с детства, и махауты же становятся первыми жертвами слонов, если что-то идет не так.



Опасность



Слоны, несмотря на то что содержатся при храмах как священные животные и их "работа" заключается в основном в участии в праздничных шествиях, постоянно сталкиваются с жестоким обращением. Иногда, испугавшись фейерверков или толпы, они пытаются убежать, и это влечет за собой человеческие жертвы.



Министр окружающей среды Индии Кирти Вардхан Сингх в минувшем июле рассказывал, что за предыдущие пять лет слоны стали причиной гибели 2853 человек: так, 587 смертей зафиксировано в 2019 году, 471 - в 2020-м, 557 - в 2021 году, 610 - в 2022-м и 628 - в прошлом году. Год от года число происшествий растет.



Больше всего фатальных случаев оказалось в штате Одиша - 624 за весь пятилетний срок; за ним следуют Джаркханд (474 случая), Западная Бенгалия (436 случая), Ассам (383 случая), Чхаттисгарх (303 случая), Тамилнад (256 случаев), Карнатака (160 случаев) и Керала (124 случая).



Численность популяции индийских слонов между тем находится на грани вымирания: в природе осталось всего 40 тыс. особей.



Истоки идеи



Идея создавать роботов, которые помогли бы сохранить неповторимый дух индийских праздников без угрозы жизни людей и животных, принадлежит индийской журналистке и экоактивистке Сангите Ийер, основательнице VFAES.



"В 2013 году череда событий привела меня в храмы Кералы. Я была морально подавлена, увидев ужасающее жестокое обращение со слонами: многие из них были слепыми, у них текли слезы, кандалы резали им кожу, их выставляли под палящим солнцем, лишая еды, воды и тени. Будучи видеографом, я начала активно снимать происходящее, и в итоге получился фильм "Боги в оковах". Впоследствии я создала некоммерческую VFAES, чтобы вести проекты на местах, и теперь спасаю сотни слонов в трех штатах Индии, - рассказывала журналистка в интервью National Geographic. - Концепция роботизированных слонов возникла из необходимости прекратить страдания в неволе живых слонов, которых используют на традиционных праздниках. Видя, как физически и психологически страдают эти величественные существа, мы задумались о гуманной альтернативе. Наш творческий процесс начался с мозгового штурма с участием инженеров, экспертов по дикой природе, культурологов и антропологов. Мы стремились создать реалистичных автономных роботов-слонов, которые могли бы имитировать внешний вид и движения настоящих животных".



Зверь и ИИ



Стандартный робослон больше 3 м в высоту и весит примерно 800 кг. Каркас животного сварен из металлической арматуры и покрыт резиной, максимальной похожей на настоящую кожу. Автоматон реалистично машет ушами и хоботом, моргает глазами и "следит взглядом" за проходящими мимо, может двигать головой, но самостоятельно шагать пока не умеет - во время процессий его возят на колесной платформе.



Искусственный конкурент: как нейросети занимают рабочие места в Индии



Движениями животного управляет искусственный интеллект; его можно настроить как на участие в ритмических представлениях с танцами, так и на имитацию естественного поведения животного, разумеется спокойного. Себестоимость одного такого робота, по данным издания RestOfWorld, составляет $6 тыс., а по данным VFAES - $12–25 тыс.



Первые экземпляры



Пилотный робослон был подарен в начале 2023 года храму Шри Кришны Иринджадаппилли в Триссуре. Его назвали Иринджадаппилли Раман. Настоятель храма Раджкумар Намбутири рассказал журналистам, что они были рады получить механического слона, и надеется, что другие храмы вскоре последуют этому примеру. Священник признался, что в последние несколько лет у храма не было слонов на торжественных процессиях: и дорого, и небезопасно.



В минувшем феврале искусственного слона получил храм Шри Санкаран Ковил на границе Кералы и Тамилнада в Гудалуре. Его назвали Шри Шива Шанкара Харихаран.



Карма и реинкарнация: зачем предпринимателю в Индии изучать философию



Всего на сегодняшний день PETA подарила пять роботов храмам на юге Индии, а VFAES - одного и сейчас спонсирует создание второго. Его передадут верующим в начале 2025 года. Как сообщает RestOfWorld, храмы не только сами используют роботов, но и сдают в аренду. Первый робослон Раман уже забронирован на весь праздничный сезон.



Новый рынок



Первые экземпляры были созданы компанией Four He-art Creations из Чалакуди. Эта частная неправительственная организация основана в 2021 году. Помимо реплик слонов Four He-Art Creations создает и другие скульптуры животных, в том числе движущиеся: в социальных сетях компании есть видео работы над оленем и небольшим динозавром.



Прасант Путхувели, соучредитель Four He-Art Creations, рассказал журналистам, что на сегодняшний день компания изготовила 25 слонов-роботов, из которых шесть были заказаны организацией PETA, два - VFAES, а остальные - частными покупателями в Керале, Андхра-Прадеше, Гуджарате и Дубае в ОАЭ.



К новому рынку уже присоединилась вторая компания - Aanamaker из Кочи, Керала. Ее основатель Сурадж Намбиат утверждает, что примерно десять индийских компаний - организаторов праздников приобрели роботизированных слонов, чтобы сдавать в аренду.



Искусственные индийские слоны пользуются и международным спросом, поэтому участники зарождающейся индустрии уверены: это сигнал к зарождению нового сегмента рынка на пересечении индустрии развлечений, робототехники и искусственного интеллекта.



Ник Лухминский Источник - РБК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732356000





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы предложили увеличить средства для развития регионов в республиканском бюджете

- Кадровые перестановки

- Тяга на Запад

- В Казахстане создают правовую основу для определения добросовестных землепользователей

- Тамара Дуйсенова обсудила вопросы развития спорта и здравоохранения с общественностью ВКО

- КТЖ расширяет терминальную сеть в Европе

- Депутаты обсудили поправки в Закон "Об ответственном обращении с животными"

- КТЖ внедряет инновационные технологии диагностики пути

- Выходные в Шымкенте: куда пойти с семьей и друзьями