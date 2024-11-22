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|Умер Скотт Беннетт, экс-офицер ВС США, просивший о гражданстве России
13:01 23.11.2024
Бывший офицер ВС США Скотт Беннетт умер в возрасте 46 лет
Умер бывший офицер американской армии и главный критик США Скотт Беннетт. Он снимал документальные фильмы, в которых обличал украинскую армию и правительство Соединенных Штатов. Скотт Беннетт весной 2024 года обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении ему гражданства РФ. Об этом сообщили в редакции телеканала Russia Today, где документалист и военный эксперт работал.
О причине ухода из жизни экс-офицера ВС США сообщили его знакомые в беседе с РЕН ТВ. Скотт Беннетт, по предварительным данным, скончался от рака печени. Ему было 46 лет. Скотт Беннетт умер в калифорнийском штате Уолнат-Крик.
С утверждением, выдвинутым знакомыми военного эксперта не согласилась главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она считает, что Скотт Беннет мог быть убит за правду о конфликте на Украине. Друзья экс-офицера ВС США, со слов Маргариты Симоньян, говорили, что он ничем не болел. Сам Скотт Беннетт подозревал, что его вскоре могут убить, о чем намекнул близким.
Алина КОЧНЕВА