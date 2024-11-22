Ученые о массовой гибели тюленей на Каспии

13:04 23.11.2024 "А сколько еще в море? Сколько не всплыло?"



Светлана Антонова

Корреспондент



Число найденных погибших тюленей в Мангистау превысило две тысячи. К расследованию подключились специалисты, в том числе ученые Института гидробиологии и экологии. Что происходит с морскими обитателями, почему так сложно определить точные причины их смерти, корреспондентам Tengrinews.kz рассказал Миргалий Баймуканов, директор института.



Институт гидробиологии и экологии расположен в селе Иргили в Алматинской области. В течение 20 лет специалисты ведомства занимаются определением водоемов, которые годятся для ведения рыбного хозяйства, разрабатывают рекомендации по сохранению биологического разнообразия Казахстана, в том числе на особо охраняемых территориях страны. В последние 10 лет ученые института сосредоточены на изучении популяции каспийского тюленя.







"Мы исследуем все: от кормовой базы тюленей и определения их численности в казахстанском секторе Каспийского моря до причин массовой гибели этих животных", - рассказывает руководитель института.



Ежегодно весной и осенью, по словам Миргалия Баймуканова, ученые проводят сезонные исследования.



"Тюлени обязательно должны размножаться на льду, а лежать и скидывать свою старую шерсть - на суше. В это время очень удобно проводить учет численности, так как они скапливаются большими группами, образуют лежбища, где находятся от полутора до двух месяцев: одни, отлиняв, уходят, другие приходят", - рассказывает он.



Ученый отмечает, что попасть на "тюленьи острова" в Каспии достаточно трудно. Во-первых, их расположение из-за обмеления моря ежегодно меняется. Во-вторых, волны, штормовая погода и отмели являются достаточно серьезным испытанием на пути к островам.



Иногда специалистам приходится днями, а то и неделями сидеть на берегу и ждать, как говорится, у моря погоды, чтобы безопасно добраться на лежбищ.



"Острова могут находиться в 80–100 километрах от берега. С каждым годом Каспий становится более непредсказуемым. Климат меняется, и, по нашим наблюдениям, штормы происходят чаще и продолжительнее. "Окошко", когда море спокойное, очень короткое, но только в этот момент у нас появляется возможность попасть на острова", - говорит Баймуканов.



Прежде чем отправиться в путь, ученые изучают спутниковые снимки, рассматривают их и прогнозируют, где могут быть лежбища.



"Раньше, когда было частное финансирование, можно было летать над морем на авиации и производить учет тюленей с воздуха. Сейчас такой возможности у нас нет, и мы выезжаем на лодках на свой страх и риск", - рассказывает специалист.



Команда для экспедиции отбирается очень тщательно, объясняет директор института, потому что в распоряжении учреждения всего две плоскодонные лодки. Помимо людей, на борт загружаются вода, еда, оборудование, экипировка. Сложность в том, что неизвестно, сколько ученым придется пробыть на островах. Даже если они закончат работу за неделю, оставаться в море они будут до тех пор, пока погода не позволит вернуться. Порою ожидание может затянуться, поэтому воды и пропитания нужно брать с большим запасом.



"Команда живет на островах в палатках в очень близком соседстве с тюленями. Там мы проводим подсчет численности, мечение, чипирование. Это делается для того, чтобы изучить миграцию, поведение, образ жизни и рацион питания каспийского тюленя".



Несмотря на то, что жить приходится в полевых условиях, без благ цивилизации, специалисты института по-настоящему "горят" своей работой. Для многих из молодых специалистов изучать тюленей было мечтой.



Так ученые, вооружившись сачками, ловят тюленей для исследований.



"Мне нравятся полевые выезды - это новые ощущения, впечатления, когда ты ползешь к тюленям на островах, чтобы не спугнуть, собираешь материал для исследований, возвращаешься, изучаешь. Это очень интересно", - рассказывает Ануар Шагилбаев, заведующий лабораторией.



Рацион тюленей сильно оскудел



Раньше, говорит Миргалий Баймуканов, рацион питания тюленей определяли путем забоя особей. Животное убивали, вскрывали желудок и изучали его содержимое. Сейчас специалисты института применяют более гуманный способ определения питания. Ученые собирают на лежбищах фекалии тюленей, привозят в свою лабораторию, сушат, промывают и изучают.



"Мы только-только подобрались к такой методологии, как прижизненное определение питания. В 2015 году мы начали разрабатывать пособие по определению рациона по отолитам - это ушные камни рыб, которые не растворяются в желудке тюленей. У каждого вида рыб отолиты различаются. Мы первые среди прикаспийских стран, которые этот метод внедрили и уже научились по нему работать. Наши исследования сейчас публикуются в достаточно престижных журналах", - говорит руководитель института.



По словам Баймуканова, исследования рациона тюленей последних лет говорят о том, что питание животных сильно оскудело, что не может в конечном итоге не отразиться на здоровье и продолжительности жизни этих животных.



"Питание тюленей в большей степени сейчас сконцентрировано на бычковых видах рыб. То есть они служат для них основной пищей. Разнообразие пищевого рациона достаточно бедное. Если раньше в пищевом комке было много разной рыбы - килька, карповые, то теперь около 70-80 процентов - только бычки. Конечно же, это уже настораживает. Согласно выводам специалистов из России, это переориентирование на бычков грозит здоровью тюленей. Ведь бычковые ведут малоподвижный образ жизни, из-за чего накапливают много токсинов. Поедая их, тюлени также накапливают эти токсины", - объясняет ученый.



Помимо питания, в лабораторных условиях специалисты изучают и другие показатели, например возраст особей. Его определяют по зубам гистологическим методом.



Сначала зуб помещают в воск.



Зуб тюленя



Затем его нарезают на тонкие пластины специальным аппаратом, окрашивают и рассматривают срезы под микроскопом.



Срезы зубов тюленей.



Так же, как и у деревьев, возраст тюленей определяется по количеству колец на срезах. Их отчетливо видно на картинке.



Срез зуба тюленя под микроскопом.



"Вообще, тюлени живут до 50 лет, но нам не встречались особи старше 30. Возможно, до старости они просто не доживают", - говорит Жазира Садыкова, научный сотрудник.



Массовая гибель сильно настораживает



Не так давно, рассказывает Миргалий Баймуканов, была разработана казахстанско-российская программа, в рамках которой проводилась оценка численности каспийского тюленя на льдах. Позапрошлой зимой ученые зафиксировали падение популяции более чем на 16 процентов.



"Это большая цифра и большая потеря для популяции. В казахстанском же секторе Каспия весной 2020-го и 2022 года численность тюленей составляла примерно 60 тысяч. То есть мы наблюдали некоторую стабильность популяции. На каком-то минимальном уровне, но все же есть стабилизация. Сейчас, к сожалению, уже какой год мы наблюдаем, что выбросы тюленей происходят не только из-за естественных причин: весной после затяжных или слишком теплых зим, - а еще и осенью. Это очень нехарактерно. Естественных причин осенью для гибели такого большого количества особей нет, если не считать какое-то сейсмическое явление, выбросившее на поверхность моря ядовитые газы. Поэтому надо привлекать к исследованиям причин гибели не только биологов, но и геологов, сейсмологов, специалистов в области нефти и газа", - отмечает Баймуканов.



По последним данным, только на побережье Мангистауской области за последние три месяца было найдено две тысячи туш мертвых тюленей, но эта цифра может не отражать реальной картины бедствия.



"Мы же учитываем только тех, кого выбросило на берег. А сколько еще в море, сколько не всплыло, сколько выбросило на те участки побережья, где люди не видят? В этом году настораживает, что среди погибших тюленей много самок с плодами. Это были молодые, здоровые особи, которые вдруг погибли, достигнув северной части Каспия во время сезонной миграции", - говорит специалист.



Миргалий Баймуканов отмечает, что ученые Института гидробиологии и экологии выезжали на экспедицию в Мангистаускую область. Там они отобрали массу образцов тканей мертвых тюленей, всевозможных проб и в скором времени приступят к исследованию, чтобы попытаться определить, с чем связана массовая гибель морских обитателей.



Пробы и образцы, взятые в Мангистауской области.



"Мы специально приехали в Мангистау в конце сентября и ждали этих выбросов туш, проходили огромные участки побережья в поисках мертвых особей. Это было нужно для того, чтобы определить, в какое время начинаются выбросы. К сожалению, те туши, которые выносит на берег, находятся уже в сильной степени разложения, поэтому определить, болели ли чем-то тюлени перед гибелью, из-за состояния туш практически невозможно".



Чтобы установить, распространяется ли среди тюленей какая-то эпизоотия, пробы надо брать у свежих трупов или у живых особей, говорит специалист, но ни то, ни другое сделать, увы, пока не получается.



"Хотелось бы, конечно, чтобы у нас была возможность понять их состояние тогда, когда они находятся на лежбищах. В прошлом году весной, например, нам удалось отловить тюленей, посмотреть, взять анализы. Мы передали образцы в Институт микробиологии и вирусологии, они провели исследования и не обнаружили каких-то критических заболеваний", - рассказывает специалист.



К слову, просто взять и отловить живых тюленей для исследований тоже нельзя. Все упирается в бюрократию, и, как это часто бывает, бумажные проволочки сильно тормозят работу, а иногда и вовсе делают ее невозможной.



"Каспийский тюлень – это краснокнижное животное. Чтобы отлавливать особи для исследования, нужно пройти определенные процедуры. Сначала мы должны написать биологическое обоснование, которое будет проходить госэкспертизу. Потом она попадает на согласование ряда организаций. После чего должно выйти постановление правительства, которое может дать разрешение на отлов тюленей. В этом году нам далее разрешение на отлов 156 особей для изучения, но оно пришло только в июне, а с нами заключили договор на исследования во второй половине октября, когда добраться до лежбищ было уже небезопасно. В следующем году нам придется начинать процедуру для получения разрешения заново. Мы надеемся, что к апрелю постановление мы получим. Потому что без этого документа, даже находясь рядом с тюленями, отловить их мы не можем".



Могли ли выбросы в море стать причиной гибели тюленей?



"Выбросы очень трудно доказать, - говорит ученый. - Чтобы их определить, надо взять пробы воды и воздуха именно в момент выброса, но как узнать когда и в какой точке моря это произойдет? Это надо или все время мониторить, или иметь "супервезение", чтобы оказаться в нужном месте в нужное время. Мы, получается, работаем постфактум, когда определить время, место и характер загрязнения практически невозможно", - объясняет Миргалий Баймуканов.



В разложившемся трупе тюленя, добавляет он, найти следы ядовитых выбросов тоже нельзя. Единственный вариант - это найти свежую тушу тюленя сразу после гибели, но такие на берег не выносит.



Чипирование и спутниковое слежение



Помимо выявления причин непосредственной гибели тюленей, в последние годы исследования в Каспийском море приобрели новый масштаб благодаря современным технологиям, таким как чипирование и использование спутниковых меток.



"Одной из передовых методик, применяемых в исследованиях, является чипирование. Это процесс, при котором в тело животного вводится специальный чип, содержащий уникальный идентификационный номер. Это позволяет следить за отдельными особями в течение всей их жизни. Процедура одноразовая и не вызывает страданий у животных. В среднем она занимает от 30 до 40 минут, а специалисты делают все максимально быстро, чтобы минимизировать стресс для тюленя. Чип позволяет нам отслеживать одного и того же тюленя, если он попадает в исследуемую зону несколько раз. Кроме того, если через год этот тюлень снова попадет к нам в руки, мы сможем отследить его рост и состояние здоровья".



Кроме чипов специалисты института используют спутниковые метки. Эти устройства крепятся на холку тюленя и передают данные на спутник, когда животное выходит на сушу, чтобы обсохнуть. Метки оснащены GPS-системой, которая помогает отслеживать местоположение тюленя, а также более продвинутыми датчиками, которые могут измерять температуру воды и глубину.



Так выглядит спутниковая метка. Кадр из видео Института гидробиологии и экологии.



"Спутниковая метка позволяет нам следить за миграциями тюленей в реальном времени. Данные поступают через программу "Аргос", и мы можем наблюдать за его миграцией. Эти метки держатся на животных до первой линьки, после чего скидываются вместе со старой шерстью ", - рассказывает ученый.



Чипирование и спутниковое слежение, отмечает он, - это не просто технология, а реальная возможность получить уникальные данные в долгосрочной перспективе.



"Мы накапливаем данные, которые могут сыграть важную роль в сохранении популяции тюленей", - заключил Миргалий Баймуканов.



С 2015 года программа по изучению тюленей финансируются государством с поддержкой Министерства экологии и природных ресурсов, а также Министерства сельского хозяйства. Это позволяет проводить регулярные исследования, но специалисты Института надеются на привлечение частных спонсоров для расширения своих возможностей.



Напомним, по официальным данным, случаи массовой гибели тюленей в Каспийском море фиксируются с начала 2000 годов. В частности, 24 года назад было выявлено около 10 тысяч погибших особей, причиной их гибели был назван хронический токсикоз.



Ранее оператор и специалист по экологическому просвещению Института гидробиологии и экологии Казахстана Асель Баймуканова предположила, что причины гибели тюленей могут быть разными, как природными – землетрясения и выбросы природных газов, так и техногенными – загрязнение участков моря. Не исключается и эпидемия болезни. Источник - Tengrinews.kz

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