India Today: Трамп станет убийцей глобализации

13:05 23.11.2024 India Today

Индия



Мир по Трампу: как Индия должна вести себя с ним

India Today: Трамп станет убийцей глобализации



Трамп заявляет, что намерен исполнить все свои предвыборные обещания, отмечает автор издания India Today. Но если это действительно произойдет, то глобализации в привычном нам виде настанет конец.



Радж Ченгаппа (Raj Chengappa)



"Нам нужны границы. Нам нужна безопасность. Нам нужно, чтобы все было хорошо и безопасно. Нам нужно великолепное образование. Нам нужна сильная и мощная армия, и в идеале нам не хотелось бы ее использовать. Я не собираюсь начинать войну, я намерен прекращать войны. Мы снова сделаем Америку безопасной, сильной, процветающей, влиятельной и свободной". Всех беспокоит то, что Трамп станет задавать неудобные вопросы по поводу поддержания основных направлений американской политики, включая защиту Тайваня. Некоторые эксперты считают, что он может даже обменять его на крупную сделку с Китаем.



Чего многие всерьез опасаются, так это возможного ослабления мощи США, если Трамп продолжит проводить замкнутую изоляционистскую политику. Он пообещал общее повышение пошлин на китайский экспорт до 60%, что чревато разъединением двух крупнейших экономик мира. Но радоваться Индии еще не время. Трамп хоть и прикидывается настоящим другом премьер-министра Нарендры Моди, но после вступления в должность наверняка повысит пошлины на индийский экспорт в США на 10%. Наша страна уже испытала подобное во время его первого президентского срока. В 2019 году он отменил льготные тарифы, которыми Нью-Дели пользовался в рамках так называемой всеобщей системы преференций или ВСП.



Здравствуйте, я Радж Ченаб из India Today, ведущий подкаста "Ничего, кроме правды". Каждую неделю мы будем рассматривать ключевые вопросы, вызывающие озабоченность, и рассказывать вам о причинах их важности, совершенно не скрывая при этом правды.



Мир по Трампу



Мы наблюдаем триумфальное возвращение Дональда Трампа. 20 января 2025 года он принесет присягу в качестве 47-го президента США. Из-за радикальных реформ, которые он предлагает как на внутреннем, так и на внешнем направлениях американской политики его второй президентский срок принесет, вероятно, одни из наиболее бурных перемен и потрясений по всему миру. И поскольку на Индию вызванный им новый мировой беспорядок тоже повлияет, в этом эпизоде мы рассмотрим то, что я называю "миром по Трампу", а также дальнейшие действия Индии в этой ситуации.



Сначала рассмотрим, что же представляет собой "мир по Трампу". Есть старое высказывание: гениальность - это способность упрощать сложное. Шарм Трампа заключается как раз в его недвусмысленном прямолинейном мировоззрении. Как вы заметили, он совершенно однозначно и прямо говорит все, что у него на уме. Он - профессионал в области коммуникации. В недавней победной речи во Флориде он сказал ликующим сторонникам буквально следующее: "В основе лежит здравый смысл. Нам нужны границы. Нам нужна безопасность. Нам нужно, чтобы все было хорошо и безопасно. Нам нужно великолепное образование. Нам нужна сильная и мощная армия, и в идеале нам не хотелось бы ее использовать. Я не собираюсь начинать войну, я намерен прекращать войны. Мы снова сделаем Америку безопасной, сильной, процветающей, влиятельной и свободной". Все максимально просто – как раз так, как Трамп, очевидно, любит. А в конце речи он сказал: "Давая обещания, мы их выполняем".



Откровенные высказывания Трампа в ходе предвыборной кампании, похоже, задели американцев за живое, и они проголосовали за него подавляющим большинством голосов, невзирая на многочисленные уголовные преступления, в которых его пытались обвинить,включая сексуальное насилие.



Международные вызовы



Трамп приходит к власти на фоне двух крупных международных вызовов: российско-украинского конфликта и войны Израиля с Газой. Что касается ситуации на Украине, он хвастал, что убедит президента России Владимира Путина заключить сделку и прекратить боевые действия в первый же день на посту президента. Примерно то же самое он сказал и о Газе, хотя и менее уверенно.



Позиция Трампа по отношению к союзникам по НАТО, скорее всего, останется прежней: он продолжит просить их вкладывать больше средств в обеспечение собственной безопасности. А больше остального всех беспокоит то, что Трамп наверняка станет задавать неудобные вопросы по поводу поддержания основных направлений американской политики, включая защиту Тайваня. Некоторые эксперты считают, что он может даже обменять его на крупную сделку с Китаем.



Чего многие всерьез опасаются, так это возможного ослабления мощи США, если во второй срок Трамп продолжит проводить замкнутую изоляционистскую политику, что в долгосрочной перспективе чревато еще бо́льшим мировым конфликтом. О том, что Трамп планирует этакое глобальное отступление, заявила Кондолиза Райс, ключевая фигура администрации президента Джорджа Буша-младшего - не называя при этом имен. В проницательной статье на страницах Foreign Affairs перед оглашением результата выборов она написала: "Четыре новых всадника апокалипсиса - популизм, нативизм, изоляционизм и протекционизм - как правило, действуют сообща и бросают вызов политическому центру". По ее словам, опасность отступления Америки в глобальных делах заключается в том, что беспорядок, который за этим последует, может привести к еще большим раздорам и потрясениям по всему миру с пагубными последствиями даже для США. Она напоминает, что перед обеими мировыми войнами Америка проводила изоляционистскую политику, а затем оказалась в них втянута. Между тем, истоки американской безопасности и процветания состоят в том, чтобы объединить мир, а не наоборот.



Изменения в политике



Трамп хоть и не из тех, кто прислушивается к такого рода мудрым советам, но с первого дня у власти он убежден, что другие страны слишком долго и радостно пользовались щедростью Америки, а теперь пришел час расплаты. Первоочередным в списке политических изменений Трамп считает кардинальное повышение пошлин, в характерной для себя манере называя это слово любимым в своем словаре. Это означает, что как только он введет их, глобальная торговая система рухнет, в особенности это касается эффективности Всемирной торговой организации. Но Трампу по большому счету плевать, потому что он считает, что это больше не служит интересам Америки. Он намерен возвести вокруг Америки протекционистские стены, что ознаменует начало конца глобализации. Это уже однажды окрестили "слоубализацией" (тенденция к замедлению международных экономических обменов - прим. ИноСМИ) из-за пандемии коронавируса. Ну а теперь все предвещает конец глобализации в привычном нам виде. Источник - ИноСМИ

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