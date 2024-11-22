Иран активизировал развитие ядерной программы в ответ на давление МАГАТЭ

13:08 23.11.2024

Иран раскручивает центрифуги

МАГАТЭ требует объяснений



Иран активизировал развитие ядерной программы в ответ на давление Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Исламская Республика приступила к установке новых газовых центрифуг по обогащению урана, а также объявила, что прекратит учитывать добровольно принятые на себя ограничения ядерной программы. МАГАТЭ считает, что иранская сторона сознательно дистанцируется от сотрудничества с международными инспекторами. По мнению агентства, это может косвенно указывать на движение местных исследователей к разработке ядерного оружия.



О том, что Тегеран намерен ввести в эксплуатацию на своих ядерных объектах значительное число новых центрифуг по обогащению урана, проинформировали Министерство иностранных дел и Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). Они мотивировали этот шаг критикой со стороны МАГАТЭ. "Принятие любых мер, направленных на конфронтацию, и использование Совета управляющих (МАГАТЭ.- "Ъ") для продвижения незаконных, политически мотивированных заявлений столкнется с ответными мерами",- заявили иранские органы власти. И отметили, что сейчас Исламская Республика запускает ряд "передовых центрифуг разного типа".



По данным иранских изданий, речь идет об установке центрифуг новых поколений. Такой шаг даст Тегерану возможность существенно нарастить запасы обогащенного ядерного топлива.



"Если на данный момент некоторые добровольно взятые на себя Ираном ограничения соблюдаются, то скоро эти ограничения перестанут учитываться. И мы достигнем желаемого уровня обогащения (урана.- "Ъ") в самое ближайшее время",- объявил член комитета по национальной безопасности иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммад Реза Мохсени Сани. По словам депутата, все введенные против Ирана западные санкции страна давно превратила в возможности для собственного развития. Это заметно и в сфере ракетостроения, и в атомной промышленности, подчеркнул господин Сани.



Накануне Совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов одобрил резолюцию, которая подвергает критике Иран за недостаточное сотрудничество с агентством.



Документ, который носит преимущественно декларативный характер, призывает Исламскую Республику к большей прозрачности в контактах с международными инспекторами и обязывает ее предоставить МАГАТЭ "технически достоверные объяснения" присутствию частиц переработанного урана на двух незадекларированных ядерных объектах, которые находятся вблизи Тегерана,- Варамин и Туркузабад. Эти частицы ранее были обнаружены экспертами агентства.



Резолюция была одобрена после состоявшегося неделей ранее визита директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Иран. Он пытался добиться от властей Исламской Республики гарантий прозрачности в сфере развития национальной ядерной программы, которая, как утверждают критики, постепенно теряет гражданский характер.



Хотя "евротройка" (Великобритания, Франция и ФРГ) была настроена на принятие максимально жесткой резолюции, Тегеран, по-видимому, стремился продемонстрировать готовность к сотрудничеству.



Так, он пошел на "предварительные шаги" для прекращения наращивания запасов обогащенного до 60% урана, информировал господин Гросси на открытии сессии Совета управляющих МАГАТЭ.



Однако эти уступки не впечатлили большую часть членов Совета управляющих. Там сочли, что накопление обогащенного урана на очень высоком уровне приближает Иран к получению ядерного оружия (для этого, напомним, уран надо обогатить на 90%).



Тегеран просят довериться международным инспекторам



Управляющая структура международного агентства в июне этого года уже принимала резолюцию с критикой Ирана, несмотря на то что США на тот момент отказались официально поддерживать такой вариант документа - в целях снижения напряженности. Однако Тегеран в отместку объявил тогда об установке на двух объектах - в Натанзе и Фордо - продвинутых центрифуг для обогащения урана, а также обвинил Британию, Францию и Германию в стремлении отвлечь внимание международного сообщества от своего "безответственного поведения" и "проигнорировать существующие реалии в сфере ядерной программы Ирана".



Очевидно, что торг между Тегераном и западными столицами продолжится. Еще одна резолюция МАГАТЭ не обязательно означает масштабный разрыв между агентством и Исламской Республикой. ОАЭИ и МИД Ирана уже заявили, что взаимодействие с международными инспекторами будет сохраняться, "как и прежде". "Мы считаем, что потенциально существует возможность для дипломатии, но мы не считаем, что давление и дипломатия исключают друг друга",- резюмировал, в свою очередь, неназванный западный чиновник в разговоре с Financial Times.



Российские же власти раскритиковали инициаторов принятия новой жесткой резолюции. Постпред РФ при международных организациях в Вене (где находится штаб-квартира МАГАТЭ) Михаил Ульянов заявил, что "некоторые страны", входящие в состав Совета управляющих агентства, "целенаправленно выбирают путь эскалации". "Они вносят проекты резолюций, которые способны заведомо "обнулить" появившиеся в работе Ирана и МАГАТЭ подвижки, а также спровоцировать Тегеран на жесткие ответные меры, жертвой которых почти наверняка станет его сотрудничество с агентством. На своих ошибках Великобритания, Германия, Франция и США не учатся и постоянно наступают на те же самые грабли",- отметил он.



По его словам, эти три страны "в компании США" решили начать продвижение своего проекта, "даже не дождавшись возвращения гендиректора (МАГАТЭ Рафаэля Гроссии.- "Ъ") из Тегерана и информации относительно итогов его поездки". Удивило российского дипломата и то, что проект резолюции был внесен в момент, когда иранская сторона "на деле" подтвердила свою готовность и открытость к сотрудничеству с МАГАТЭ и к международным переговорам по вопросам своей ядерной программы. "Не оставляет впечатление, что все эти аспекты просто не интересуют западные страны. Их линия направлена на эскалацию и "цементирование" иранского вопроса в повестке дня Совета управляющих МАГАТЭ",- резюмировал Михаил Ульянов.



Нил Кербелов