 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Европе зафиксирован взрывной рост преступлений против христиан
13:11 23.11.2024

В своем "Отчете о нетерпимости и дискриминации христиан в Европе" мониторинговый проект OIDAC Europe (базирующийся в Вене) выявил 2444 антихристианских преступления на почве ненависти, которые задокументированы в 35 европейских странах в 2023 году, включая 232 случая физических нападений на христиан.

Лидируют Франция с около 1000 инцидентов и Великобритания, где произошло более 700 преступлений на почве ненависти к христианам. В Германии произошло 277 таких преступлений, в то время как в 2022-м этот показатель был на уровне 135 инцидентов.

В отчете также отмечена дискриминация христиан на рабочем месте и в общественной жизни в некоторых европейских странах. "В частности, христиане, придерживающиеся традиционных религиозных убеждений, сталкиваются с растущей дискриминацией и враждебностью, начиная от издевательств на работе и заканчивая потерей работы. […] Очень тревожно, что мирное выражение личных религиозных убеждений, например, в вопросах, касающихся брака и семьи, стало потенциальным концом политической карьеры или трудоустройства или даже началом судебного разбирательства", - пояснила исполнительный директор OIDAC Europe Аня Хоффманн. По данным опроса, проведенного в Великобритании в 2024-м, лишь 36% христиан в возрасте до 35 лет заявили, что могут свободно выражать религиозные взгляды на работе.

Вандализм в отношении церквей, целенаправленное осквернение, поджоги, угрозы, уголовное преследование христиан за мирное выражение религиозных убеждений (к примеру, дело британского ветерана военной службы и физиотерапевта Адама Смита-Коннора, которого судили и признали виновным за безмолвную молитву о своем нерожденном сыне у здания абортария в городе Борнмут). Кровавые преступления вроде "убийства католического алтарника террористом-джихадистом в испанском Альхесирасе, нападения с использованием автомобиля на процессию в Польше и покушения на убийство обращенного в христианство мусульманина в Великобритании, которого преступник счел "отступником, заслуживающим смерти"".

"И это только случаи, где доказано, что нападения именно на религиозной почве. Как вы понимаете, реальная статистика может быть значительно выше. Скорее всего, притеснения христиан в Европе будут только нарастать и единственный выход - переезжать в Россию, тем более для этого постепенно создаются условия", - резюмирует ТГ-канал "Многонационал".

Алексей Иванов
17 ноября 2024

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732356660


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