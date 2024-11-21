Если человечество хочет жить, Украина, выродившаяся в диктатуру Зеленского, должна умереть, - Ростислав Ищенко

13:16 23.11.2024 Оружие для диктатуры



Ростислав Ищенко

автор издания Украина.ру

21.11.2024



Не только перепуганные мирными обещаниями Трампа украинцы, но и часть российских экспертов никак не может понять зачем Трампу договариваться с Байденом о разрешении Украине наносить удары американскими ракетами вглубь России. Они пытаются убедить сами себя и окружающих, что коварные демократы просто обманули доверчивого Трампа.



Но в таком случае они обманули всех, так как Украина наносит удары уже и британскими, и французскими ракетами, а европейцы сразу после избрания Трампа были озабочены налаживанием отношений с неудобным для них избранным президентом США. Байден и демократы им ничем не могут помочь. А вот с Трампом и республиканцами предстоит работать долгие четыре года, причем первые два года, республиканцы будут гарантировано контролировать всю власть в Вашингтоне (помимо Белого дома – обе палаты конгресса и Верховный суд).



При этом Европа зависит от Трампа даже больше, чем Байден по окончании каденции. В ЕС также прекрасно помнят методы, которыми Трамп ломал гораздо более сильный во время его первого президентства Евросоюз, потерявший с тех пор большую часть своей экономики и политического влияния.



В первые дни после избрания Трампа практически все европейские лидеры стали заявлять, что поставки оружия на Украину из Европы будут заморожены до тех пор, пока Трамп не проведет первый раунд переговоров с Путиным и не определится с дальнейшей политикой США. Байден на протяжении года наотрез отказывался санкционировать украинские удары по российской территории, даже когда уже снялся с выборов. Сторонники жестких мер в отношении России даже предлагали Байдену после победы Трампа уйти в отставку "по состоянию здоровья", чтобы Харрис побыла президентом два месяца и дала все требуемые разрешения.



Из европейцев настаивали на ударах по России только британцы. Внезапно, после телефонных переговоров с Трампом к ним присоединяются французы, занимавшие до этого двойственную позицию: ударить по России, мол, было бы и неплохо, но мы присоединимся к решению США. Стармер и Макрон, буквально неделю назад хоронившие Украину, так как "из-за Трампа будет приостановлена вся помощь", так расхрабрились, что решили даже совместно давить на Байдена, чтобы побудить его поддержать удары по России.



Для этого они пригласили его на празднование победы в Первой мировой войне. Байден к ним не приехал, вместо этого он встретился с Трампом и сразу после встречи принял решение позволить Украине наносить удары американскими ракетами по России. При этом ни Белый дом, ни британцы и французы, до того на каждом углу кричавшие о необходимости и собственной готовности дать Украине соответствующие разрешения (без американских спутников все равно ни одна ракета никуда не попадет) не подтвердили официально выдачу разрешения на удары, но и не отрицали факта принятия такого решения. Так наши западные "друзья и партнеры" поступают в тех случаях, когда пытаются шантажировать Россию очередным поднятием ставок, в надежде, что Москва пойдет на уступки еще до фазы активных действий.



Кроме ракетных ударов, начавшихся практически сразу же, после разрешения (пока по курско-брянскому приграничью, но очевидно, что вскоре ракеты полетят и дальше – существуют модификации ATACMS, Storm Shadow и SCALP добивающие до Москвы, не удивлюсь, если внезапно окажется, что они тоже есть в распоряжении Украины), из Европы и США начались массированные поставки оружия и боеприпасов на Украину. Те самые, которые европейцы буквально неделю назад оплакивали, как отложенные как минимум до февраля-марта.



"Обманутый" Трамп на все это спокойно взирает и никак не пытается противодействовать явному повышению уровня конфронтации в отношениях с Россией, при том, что по словам некоторых людей из его окружения демократы таким образом "саботирует мирные инициативы Трампа". В свою очередь Кремль несколько раз подряд заявил, что ни с какими "мирными инициативами" избранного президента США не знаком. То есть мы имеем дело с типичным синдромом Зеленского: обещанный в ходе избирательной кампании мир, сразу после ее окончания, легким движением руки превращается в войну.



Со всем этим сторонники версии "обманутого Трампа" согласны, но они говорят, что это "глубинное государство" по рукам и ногам связало избранного президента США и рот ему заткнуло, ибо он же так убедительно рассказывал, что хочет мира. Вот он доживет до инаугурации и покажет всем врагам-обманщикам кузькину мать.



Эта версия построена на узком понимании слова мир. Точно так же российские и украинские эксперты в 2019 году хором кричали, что Зеленский-то уж точно войну закончит, за него же голосуют как за президента мира, совершенно не обращая внимания, что Зеленский обещал избирателям "мир на условиях Украины". Трамп тоже стремится к миру на условиях США.



Трамп и раньше не скрывал, что он выступает за мир с позиции силы, просто некоторые не хотели этого слышать и ждали, что ушлый торговец и матерый политик, сумевший преодолеть последствия предательства части республиканцев в 2020 году, пробившийся через суды и уголовные дела и вернувшийся в Белый дом уже не как enfant terrible, каковым он был в свой первый срок (раздражая даже республиканскую партийную элиту), но как признанный лидер консервативного полуторапартийного консенсуса, просто так, задаром сдаст Украину, восстановит с Россией нормальные отношения и начнет пугать авианосцами Иран, что повысит цены на энергоносители. В общем, в этой интерпретации Трамп – это такой "Дед Мороз", озабоченный лишь тем, чтобы принести России под елочку побольше разных подарков.



Но Трампу не нужна абстрактная дружба с Россией. Трамп действительно хочет сделать Америку вновь великой. Для этого ему необходимо сконцентрировать под контролем Вашингтона все свободные глобальные ресурсы (и несвободные тоже). Перед ним стоит архитрудная задача – вернуть Америке статус мастерской мира. Для этого надо возродить ее промышленную мощь. Это значит не просто вернуть заводы из Китая и других стран Юго-Восточной Азии, что само по себе не просто (даже бегущее из Европы производство лишь на треть уходит в США, а на две трети в тот же Китай и другие страны ЮВА), но возродить исчезнувший слой промышленных рабочих-профессионалов, всю жизнь отдающих совершенствованию своего мастерства. Это при том, что в США практически не осталось уже тех, кто может научить профессии новые поколения рабочих, не говоря уже о том, что эти поколения еще надо убедить приобрести рабочую профессию, а не пойти в баристы, официанты или в уличные активисты радикальных движений.



На все это необходимо время и ресурсы, ресурсы, ресурсы, взять которые можно только у остального мира, ограбив его в пользу гегемона. Поэтому США не желают расстаться с гегемонией ни при Обаме, ни при Байдене, ни при Трампе. Но и остальной мир не желает отдавать ресурсы ослабевшему экс-гегемону (самим надо).



Поэтому трамповский "мир с позиции силы" предполагает создание таких условий, когда подчинение диктату США окажется для остального мира предпочтительнее, чем борьба с ними. Если мы посмотрим на происходящее с этой позиции, вопрос "зачем это Трампу?" моментально отпадет.



Прямое военное давление на ядерную державу, каковыми являются Россия и Китай невозможно. Во время своей прошлой каденции Трамп не решился даже на КНДР (чей ядерный арсенал ни по мощи и количеству боеголовок, ни посредствам доставки не идет ни в какое сравнение даже с китайским, не говоря уже о российском) всерьез надавить (три АУГ пришли к корейским берегам и так же ушли от них, ничего не предприняв).



Но есть украинский кризис и есть Британия, пытающаяся раздуть из него если не мировой, то хотя бы европейский пожар. Есть Зеленский, который готов реально воевать до последнего украинца, есть брюссельская бюрократия и поддерживающая ее лево-либеральная элита, пока еще находящаяся у власти в большинстве европейских стран, но уже чувствующая дыхание в затылок начавшегося право-консервативного поворота.



Европейские левые либералы обвиняют своих право-консервативных оппонентов в пророссийской позиции, якобы вредящей национальным интересам стран ЕС и Союза в целом. Если бы с Россией при этом у Европы были нормальные отношения, то это обвинение не проблема – мало ли у кого с кем наблюдается совпадение некоторых взглядов. Вот, например, сами лево-либералы проамериканские. Но если Россия – эсхатологический враг, военный противник, то любой европейский "путинферштеер" уже "враг народа", изменивший европейскому отечеству. Он уже не оппозиционер, а почти уголовник, "коллаборационист". Трамп сам до последнего момента отбивался от обвинений в пропутинской позиции и прекрасно знает сколь они эффективны во внутриполитической борьбе в странах Запада.



Среди простых европейцев начала проявляться усталость от конфликта с Россией. Они видят, что Украина кончается и спрашивают, зачем продолжать конфронтацию, не лучше ли отступиться от Киева и искать согласия с Москвой. Бороться с этим можно только одним способом – показать, какая Россия страшная, вызвать в западных обществах испуг и новую консолидацию против России.



Западные политики, Трамп в том числе, прекрасно понимают, что на удары по своей территории Россия вынуждена будет ответить. Они оценили новую ядерную доктрину России, поняли, что это прозрачный намек им, но считают, что Москва не ответит на первую же незначительную провокацию ядерным ударом по территории стран НАТО. В Вашингтоне и Брюсселе полагают, что кризис будет развиваться постепенно и на первом этапе Россия резко нарастит мощь и продолжительность ударов по Украине, пытаясь оперативно вывести ее из игры и тем самым закрыть вопрос – нет Украины, нет территории с которой можно запускать западные ракеты по России и заявлять при этом, что Запад ни при чем.



Любой рост числа носителей в залпе, с учетом качества работы украинской ПВО вызовет и рост падения обломков сбитых ракет и БЛА на жилые районы, а также попаданий украинских зенитных ракет в жилые дома. Разрушения жилых кварталов и гибель гражданских, снимаемая в нужном ракурсе и подаваемая с соответствующими комментариями, неизбежно вызовет рост в Европе русофобских настроений и обеспечит требующуюся США консолидацию европейцев на антироссийской базе.



Помимо этого ЕС и США увеличили поставки обычных вооружений и боеприпасов, надеясь на то, что Зеленскому удастся мобилизовать до Нового года 150-200 тысяч человек и стабилизировать линию фронта. Трампу для переговоров с Путиным необходима еще живая Украина (иначе о чем говорить? он же обещал мир на Украине обеспечить) и не бегущая, а твердо стоящая на позициях украинская армия. Ведь если ВСУ будут продолжать отступление, то каждый день ситуация будет меняться в пользу России, пол контроль которой будут отходить новые территории, оставляемые отступающей украинской армией. В такой ситуации Москва может занять выжидательную позицию, давая понять Вашингтону, что никуда не торопится, так как с окончательным развалом фронта и коллапсом ВСУ украинский кризис разрешится без помощи США.



Наконец, третье, в результате резкого повышения ставок в ходе ракетного кризиса, Трамп надеется получить лучшую переговорную позицию. Формально он к этому кризису непричастен, готов урегулировать все проблемы, но за это надо заплатить уступками. Проще говоря, США, инициируя ракетный кризис, создают проблему, которую собираются продать России на переговорах за что-нибудь нужное.



Итак: новая консолидация Запада на антироссийских позициях, стабилизация фронта и сохранение Украины как политической и военной единицы до начала переговоров Трамп/Путин (если таковые состоятся) и улучшение переговорной позиции американской стороны – вот три задачи которые должны решаться под прикрытием ракетного кризиса.



Но и это не все. США и их союзники понимают, что их хитрости шиты белыми нитками и что Москва просто так на уступки не пойдет, тем более, что решить проблему с остановкой украинского отступления и стабилизацией фронта более чем проблематично. Можно замедлить украинскую катастрофу, продлив агонию, но не отменить ее.



Поэтому в рукаве Запад держит еще одну карту, С британской подачи европейские СМИ уже недели две-три рассказывают еврообывателю, что Украина точно может в считанные дани создать два ядерных (плутониевых) боезаряда примерно такой же мощности, как тот, что был сброшен на Нагасаки.



Заметьте, десять лет назад Украина этого сделать не могла, и пять лет назад не могла, и год назад не могла, а сейчас, когда ее экономика практически полностью уничтожена, электрогенерация находится в состоянии полураспада, квалифицированные рабочие и научные кадры покинули страну или погибли на фронте, Украина внезапно "смогла" произвести ядерные боезаряды в считанные дни (еще не произвела, но британцы уверены, что произведет). И именно два. Не четыре и не двадцать два, а два. Такни и артиллерию производить не может, просит у Запада, даже простые снаряды для нее по всему миру чехи ищут, а атомную бомбу запросто, но только две, не больше.



Это ни что иное, как открытый ядерный шантаж России – намек, что у Украины могут оказаться не только ракеты, добивающие до Москвы и Урала, но и пара ядерных зарядов. Опять-таки, Запад уверен, что полномасштабную ядерную войну Россия из-за взрыва пары бомб не начнет. Если и ответит ядерным ударом, то по Украине, Польше, Румынии, возможно по американским позициям на Ближнем Востоке. Реакция будет пропорциональная, а значит США и Британии ничего не грозит – по ним никто не будет стрелять одной-двумя ракетами, да и системы ПВО/ПРО должны единичную цель перехватить. Остальных не жалко, тем более, что представится прекрасный случай обвинить Россию в том, что это она довела ситуацию до порога ядерной войны и даже вынесла ядерную конфронтацию за пределы Украины (если ответ будет не по украинской или не только по украинской территории).



На случай, если уже организованного ракетного кризиса не хватит, Запад уже сейчас практически открыто угрожает развертыванием контролируемого (он так думает) ядерного кризиса.



Можно было бы, конечно, и в этом случае сказать, что это противные демократы обманули милягу Трампа, но есть одна проблема – развитие разворачивающегося кризиса рассчитано более, чем на два месяца. Ходы просчитаны минимум на полгода, а то и на год вперед. То есть, чтобы ракетный кризис и готовящиеся его продолжения имели для США хоть какой-то позитивный эффект, они должны продолжаться в течение 5-10 месяцев после вступления Трампа в должность как минимум. То есть организаторы уверены в том, что Трамп после инаугурации эту кампанию не свернет, а подхватит и разовьет дальше, постарается довести до логического конца.



Наличие такой уверенности я лично могу объяснить лишь одним – предварительной договоренностью о совместной реализации плана принуждения России к принятию американских условий мира.



Столкнувшись с угрозой всемирно-исторического поражения от России и Китая, большая часть западной, в первую очередь американской, элиты консолидировалась и готова довести игру в повышение ставок до ядерного порога. При этом под ядерным порогом они понимают не канун применения ядерных боезарядов, а их ограниченное контролируемое применение, которое позволит убедится в том, что Россия не блефует, а действительно готова реализовать новую ядерную концепцию и нанести удар по территориям стран НАТО.



США считают, что их позиция беспроигрышна. Если Россия не ответит на ядерную провокацию, можно будет вынести ее ядерный арсенал за скобки глобального противостояния и действовать в военной сфере значительно свободнее. Если ответит, то ответ можно будет использовать в пропагандистских целях, при этом территории США и их ключевых союзников не должны пострадать, а любое геополитическое отступление можно будет списать на свое желание спасти человечество от ядерной катастрофы.



Пока что окончательное решение о ядерной провокации в США судя по всему не приняли. Британия может, конечно, попытаться и в одиночку ее организовать, но слишком рискованно. В Вашингтоне, ведь, могут решить, что и Британии тоже не жалко, раз уж сама подставилась. На данном этапе у России еще есть теоретическая возможность найти и организовать достаточно эффективный неядерный ответ на ракетные провокации, который заставит Запад отступить. Но времени на его поиск и организацию осталось не так много, ядерные часы тикают и скоро неядерные варианты принуждения Запада к миру останутся в прошлом. Можно будет лишь уповать на то, что ядерный кризис действительно не выйдет из-под контроля.



Два с половиной года назад Запад начинал с поставок киевскому диктатору касок и аптечек. Ситуация деградирует очень быстро. Сейчас нас уже всерьез пугают появлением у диктатуры ядерного оружия. Пока в малом количестве. Но это пока.



Запад готов поставить диктатуре любое оружие, а она готова любое оружие применить. Если человечество хочет жить, Украина, выродившаяся в диктатуру Зеленского, должна умереть. И чем быстрее, тем лучше. Это не гарантирует хорошее поведение Запада, но на время резко снизит его возможности по бесконтрольному подъему ставок.



Свое мнение о том, почему США дали разрешение на использование дальнобойных ракет в интервью изданию Украина.ру высказал в своем интервью Юрий Кнутов: Разрешение применять ракеты по "старым" территориям означает, что Запад объявляет войну России Источник - Ukraina.ru

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