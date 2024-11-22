Задержан бывший спикер Жогорку Кенеша Киргизии Канатбек Исаев

14:35 23.11.2024

22 ноября 2024



ГКНБ задержал бывшего депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева, сообщил 22 ноября редакции "Сводка АКИpress" его адвокат Бакыт Осмоналиев.



По его словам, Исаев находится под арестом с 20 ноября. Адвокат отметил, что пока неизвестно, в чем подозревается Исаев.



Это не первое задержание политика. В октябре 2017 года Исаева обвинили в подготовке к насильственному захвату власти. Тогда он находился под подпиской о невыезде.



Следующий арест последовал 23 октября 2022 года. Он подозревался по ст.36-278 ("Приготовление к организации массовых беспорядков") УК и проходил по делу задержанных активистов, блогеров и политиков. Исаева водворили в СИЗО ГКНБ, но позже отпустили.