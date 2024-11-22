 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 22.11.2024
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Задержан бывший спикер Жогорку Кенеша Киргизии Канатбек Исаев
14:35 23.11.2024

22 ноября 2024

ГКНБ задержал бывшего депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева, сообщил 22 ноября редакции "Сводка АКИpress" его адвокат Бакыт Осмоналиев.

По его словам, Исаев находится под арестом с 20 ноября. Адвокат отметил, что пока неизвестно, в чем подозревается Исаев.

Это не первое задержание политика. В октябре 2017 года Исаева обвинили в подготовке к насильственному захвату власти. Тогда он находился под подпиской о невыезде.

Следующий арест последовал 23 октября 2022 года. Он подозревался по ст.36-278 ("Приготовление к организации массовых беспорядков") УК и проходил по делу задержанных активистов, блогеров и политиков. Исаева водворили в СИЗО ГКНБ, но позже отпустили.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - АКИпресс
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