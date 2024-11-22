Снят с должности командующего группировкой "Юг" ВС РФ генерал-полковник Анашкин. За фальш в докладах

14:52 23.11.2024

Военкор сообщил о снятии с должности командующего группировкой "Юг" Анашкина

Военкор Котенок: командующий группировкой "Юг" генерал Анашкин снят с должности

Сакина Нуриева



Командующий группировкой российских войск "Юг" генерал-полковник Геннадий Анашкин снят с должности. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.



"Ряд источников подтверждают снятие с должности командующего группировкой войск "Юг" генерал-полковника Геннадия Анашкина", - написал журналист.



Официальные власти пока информацию не комментировали.



По словам Котенка, предположительно, причиной увольнения Анашкина стала ситуация на Северском направлении, а также нежелание генерала доводить до высшего командования истинное положение вещей.



Геннадий Анашкин - выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, а также Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ. В составе сводных подразделений находился в командировках в Чечне в период первой и второй чеченских войн. Участвовал в грузино-осетинском конфликте в 2008 году, с сентября 2021 года по январь 2022-го командовал российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.



Ранее командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова сняли с должности.