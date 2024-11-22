Плутни псевдопатриотов. Идеологические мошенники Европы, - Сергей Кожемякин

15:51 23.11.2024 Плутни псевдопатриотов. Идеологические мошенники Европы



Последствия разрушительных наводнений в Испании и других катаклизмов показали губительность либеральных реформ. Чтобы отвлечь внимание населения, буржуазия провоцирует рост националистических настроений и обеляет фашистские диктатуры XX века.



Прибыль против жизни



Столетиями грабя и угнетая народы Африки, Азии, Латинской Америки, капитал превратил свои "штаб-квартиры" в зоны относительного благополучия. Однако при более внимательном рассмотрении становится ясно, что сами западные общества глубоко расколоты по классовому признаку. Их трудящиеся точно так же страдают от эксплуатации и пренебрежения, как жители "глобальной периферии".



Это доказали события в Испании. Проливные дожди вызвали наводнения, жертвами которых стали свыше двухсот человек. Сильнее всего пострадали южные и восточные регионы страны: Валенсия, Андалусия, Кастилия - Ла-Манча. Масштаб бедствия побил многолетние рекорды. Даже опустошительное наводнение 1957 года в Валенсии унесло втрое меньше жизней. Как же могло получиться, что в век развития коммуникаций и технологий люди оказались застигнуты врасплох?



Ответ на этот вопрос дает Коммунистическая партия рабочих Испании. "Подобные катастрофы могут иметь естественные причины, но их последствия и интенсивность связаны с политикой и интересами капитализма, - говорится в ее заявлении. - Если приоритет отдается прибыли бизнеса, то городское планирование, управление территориями и природными ресурсами подчинены чисто коммерческой логике, в которой жизни и нужды большинства населения являются второстепенными вопросами".



Связь между трагедией и курсом правящего класса - прямая. Представляющий правую "Народную партию" (НП) глава региона Валенсия Карлос Масон в прошлом году распорядился закрыть подразделение по чрезвычайным ситуациям. Поводом явилась экономия бюджетных средств. Местные власти проигнорировали появившиеся за четыре дня до шторма предупреждения государственного метеорологического агентства. Масон успокаивал жителей, говоря, что опасность невелика, а СМС-сообщения стали рассылаться, когда вовсю бушевала стихия и гибли люди.



Коммунисты объясняют это сращиванием власти и бизнеса. Ни один госорган не потребовал остановить работу промышленных предприятий и сферы услуг, а владельцы тряслись за каждый евро. Символом жадности стала крупная торговая компания "Меркадона", под угрозой увольнения продолжавшая отправлять курьеров в непогоду. Чиновники покрывают фирму, требуя от телеканалов размывать логотипы "Меркадоны" в репортажах о спасательных работах.



Впрочем, вина лежит не только на "Народной партии", но и на всех политических силах, в разное время руководивших пострадавшими регионами и страной в целом. Проблемы, включая спекуляцию землями и застройку потенциально опасных районов, накапливались годами. Возмущение вызвала недостаточно оперативная помощь со стороны центральных властей. Гнев выплеснулся во время приезда чиновников в городок Пайпорта, где погибли 62 человека. Помимо премьер-министра Педро Санчеса, среди визитеров оказался король Испании Филипп VI и его жена Летиция. С криками "Убийцы!" и "Бурбонов на гильотину!" (монарх принадлежит к этой династии) на них набросились местные жители. Глава правительства получил лопатой по спине, а королевская чета была забросана грязью. Также люди едва не линчевали директора "Меркадоны" Хуана Ройга.



9 ноября в стране прошла общенациональная акция протеста. В одной Валенсии собрались 100 тыс. человек, потребовав наказания виновных.



Для правительства это стало очередным испытанием на прочность. На выборах в прошлом году Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) заняла второе место, уступив НП. Однако правым не удалось создать коалицию большинства, что позволило социалистам сохранить власть. Этому способствовала поддержка левого альянса "Сумар" и региональных партий из Каталонии, Галисии, Страны Басков и т.д. Столь пестрая компания союзников вынуждает кабинет Санчеса лавировать.



В обмен на поддержку каталонских партий правительство амнистировало тамошних политиков, обвиненных в сепаратизме. Однако это решение заблокировал Верховный суд. По итогам майских выборов в Каталонии создан правящий альянс в составе ИСРП, "Сумар" и "Левых республиканцев", вот только в региональном парламенте он имеет перевес всего в один голос.



Не все гладко и на "федеральном уровне". Левые союзники социалистов - "Сумар" и "Подемос" - выражают несогласие с курсом кабмина. Среди прочего, они требуют принятия мер против жилищных спекуляций и роста арендной платы. Более половины нанимателей в Испании тратят на жилье свыше 40 процентов своих доходов, 45 процентов из них испытывают риск бедности. В октябре страну охватили демонстрации с требованием доступного жилья. "Жилье - право, а не бизнес", - скандировали манифестанты. С этим связаны и протесты против массового туризма. Жители связывают с ним подорожание недвижимости и ущерб окружающей среде.



Левые недовольны и внешнеполитическим курсом. Формально критикуя Израиль и даже признав независимость Палестины, Мадрид участвует в военно-морских миссиях НАТО. Флагман испанского флота - авианосец "Хуан Карлос I" - отправлен к берегам Ирана, другие корабли вошли в группировку альянса в Средиземном море. Дислоцируемые на базе Рота в Испании американские эсминцы участвовали в отражении ракетной атаки Тегерана на Израиль. В ближайшее время этот плацдарм США будет расширен.



На "европейском театре" Мадрид принял командование боевой группой НАТО в Словакии, испанские подразделения размещены в Прибалтике. Полгода назад правительство Санчеса подписало с Киевом соглашение о безопасности, предусматривающее поставку оружия и боеприпасов на сумму более 1 млрд евро. "Сумар" подвергла договор критике, заявив, что он не был вынесен на обсуждение.



Разногласиями пользуется правая оппозиция, требующая проведения досрочных выборов. НП и ультраправая партия "Вокс" обвиняют власть в "подыгрывании сепаратистам", бесконтрольной иммиграции и коррупции. "Золотой жилой" для них стали наводнения. В зоне бедствия замечены многочисленные неофашистские организации - "Ревуэлта", "Фаланга" и т.д., замаскированные под группы волонтеров. Их деятельность облегчают социально-экономические проблемы: 9,7 млн жителей - 20 процентов населения страны - имеют доходы ниже черты бедности, причем 3 млн из них - это работающие граждане. Половина испанцев испытывают трудности при оплате текущих расходов.



Либеральное разорение



То, что ситуация в капиталистических странах различается лишь частностями, доказывают события в соседней Португалии. В сентябре там тоже произошли бедствия, пусть и без таких катастрофических последствий. Лесные пожары стали причиной гибели девяти и ранения около двухсот человек, не считая громадного материального ущерба. Как заявила Португальская коммунистическая партия (ПКП), смерти и разрушения стали следствием либеральной политики, сказавшейся на слабости систем гражданской защиты и лесных служб, разорении крестьянских хозяйств с их заменой агрохолдингами, выращивающими монокультуры.



Напомним, весной после почти десятилетнего перерыва к власти вернулись правые во главе с Социал-демократической партией. Они сразу приступили к приватизации госпредприятий, "оптимизации" госслужб, снижению корпоративных налогов. "Ситуация характеризуется растущей пропастью между нуждами большинства населения, страдающего от низких зарплат и пенсий, и колоссальными прибылями бизнес-групп", - указывают в ПКП. По словам коммунистов, за первую половину этого года прибыль 13 крупнейших компаний превысила 3 млрд евро, а пяти ведущих банков - 2,6 млрд, что больше, чем за весь 2022 год. В то же время более 2 млн граждан живут в бедности, безработица среди молодежи достигла 22 процентов.



В стране не спадает протестная активность. С 24 октября по 3 ноября прошла серия забастовок на железных дорогах, вызванная несоблюдением работодателями коллективных переговоров. Недовольство низкой зарплатой и увольнениями стало причиной выступлений работников аэропортов. Летом в Португалии бастовали медработники, требующие прекращения переработок, восстановления 35-часовой рабочей недели, увеличения оплачиваемого отпуска. Как и в Испании, острой проблемой является рост цен на жилье.



Чтобы возмущение не покушалось на его всевластие, капитал подсовывает трудящимся иллюзии и химеры. Например, лепит образ врагов из иммигрантов. На этой волне растет популярность ультраправых сил. В 2019 году в парламент попал единственный представитель партии "Чега" - ее лидер Андре Вентура, а на последних выборах фракция организации выросла до 50 депутатов.



"Чега" использует все возможности, чтобы спровоцировать ненависть к "чужакам". В конце октября в пригороде Лиссабона был застрелен



43-летний уроженец Кабо-Верде Одаир Мониш. По утверждению полицейских, он угрожал им ножом, хотя наличие оружия у убитого не подтвердилось. Несмотря на это, Вентура призвал наградить задержанных стражей порядка. Еще жестче высказался другой депутат от "Чеги" Педру Пинту. "На одного преступника меньше, - заявил он. - Если бы силы безопасности чаще стреляли на поражение, в стране было бы больше порядка".



Идеологические мошенники



В Италии такое переключение внимания происходит на государственном уровне. Два года назад там победила коалиция во главе с ультраправыми "Братьями Италии". Последние являются преемниками "Итальянского социального движения", основанного бывшими функционерами режима Муссолини.



Связь правительства Джорджи Мелони с темными страницами прошлого проглядывает регулярно. Министерство обороны выпустило заявление к 82-й годовщине сражения под Эль-Аламейном. В октябре-ноябре 1942 года у этого египетского городка британские войска разбили немецко-итальянский корпус. "Мы чтим храбрых итальянских солдат, которые сражались в песках Северной Африки. С почтением вспоминаем всех отдавших свои жизни за нашу свободу", - заявили чиновники.



Характеристика фашистской экспансии как "борьбы за свободу" вызвала бурную реакцию оппозиции. В "Движении пяти звезд" отметили, что если память солдат и следует чтить, то исключительно как жертв "воинствующего колониального авантюризма фашистского режима". Впрочем, это далеко не первый подобный шаг. Год назад минобороны выпустило календарь с изображениями солдат фашистской армии.



Даже Ракеле Муссолини - внучка диктатора и член столичного совета - покинула ряды "Братьев Италии", обвинив партию в чрезмерном правом радикализме. Но власть подобные мелочи не останавливают. Под прикрытием шовинистической риторики она укрепляет позиции. Одобренный парламентом законопроект "О безопасности" криминализовал уличные протесты. За перекрытие дорог митингующим грозит до двух лет тюрьмы, упрощены процедуры задержания несовершеннолетних, беременных и т.д. Инициированная конституционная реформа должна усилить полномочия правительства за счет парламента.



Игры в национализм преследуют цель ослабить рабочее движение и обезопасить капитал. Италия переживает всплеск протестов. В октябре там прошла первая за 20 лет общенациональная забастовка работников автомобильной промышленности. Коллективы заводов корпорации "Стеллантис" возмутились массовыми увольнениями и закрытием производств. В начале ноября бастовали железнодорожники, ранее прошла общеитальянская забастовка работников метро и автобусных парков. Против сокращения финансирования университетов выступили преподаватели…



Суть подобных режимов хорошо выразил американский левый журнал "Якобинец". "Национализм Мелони - идеологическое мошенничество. Она апеллирует к патриотизму, чтобы скрыть приверженность западному империализму и подчиненное положение Италии как вассала", - пишет он. В доказательство приводятся передача американской инвесткомпании KKR итальянской мобильной сети TIM, продажа компании "БлэкРок" пакета акций оборонной корпорации "Леонардо". Иностранные инвесторы будут допущены к новой волне приватизации, в рамках которой предполагается продать почтовую службу, железнодорожные предприятия, банки и т.д.



Лживость спекуляций на теме "традиционных ценностей" показало присуждение Мелони звания "Гражданин мира" американским "Атлантическим советом". Она с благодарностью приняла награду, хотя еще недавно обвиняла подобные структуры в службе "глобалистским элитам" и "краже национальных суверенитетов". Следуя воле этих элит, Рим вышел из проекта КНР "Один пояс, один путь" и поддерживает Украину. Ультраправые движения были и останутся инструментами в руках буржуазии.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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