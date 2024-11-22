"Зеленый террор" на Украине: затянувшаяся агония режима Зеленского, - Тая Сильвергальм

15:53 23.11.2024

"Зеленый террор" на Украине: затянувшаяся агония режима Зеленского

Голоса правды прорываются все чаще



22.11.2024 | Тая СИЛЬВЕРГЕЛЬМ



Ситуация на Украине ухудшается с каждым днем, Зеленский, отчаянно цепляясь за ускользающую власть, все сильнее раскручивает маховик массовых репрессий в стране. Криворожская банда на Банковой требует все больше жертв, цементируя диктатуру кровавого клоуна.



19 ноября, выступая в Верховной раде, Зеленский представил свой так называемый план стойкости, в котором, помимо прочего, есть пункт о полном запрете Украинской православной церкви. "Время московской церкви закончилось", – заявил он.



Это означает, что УПЦ будут уничтожать физически, отнимая храмы уже не с помощью отдельных отрядов националистов, а при поддержке силовых структур – полиции и специальных подразделений СБУ.



При этом несогласных с таким решением граждан и представителей духовенства будут запугивать, отправлять в тюрьмы и убивать. Это происходило и ранее, но после очередной декларации Зеленского в парламенте террор обретет еще более чудовищные формы.



Например, уже несколько месяцев назад монахов и священников УПЦ начали отправлять на фронт. Теперь, скорее всего, эта тенденция усилится.



О том, что сейчас происходит с основной религиозной конфессией и православными верующими, которые защищают УПЦ, рассказал очевидец "зеленого террора" депутат Верховной рады Артем Дмитрук, вынужденный покинуть Украину под угрозой физического уничтожения за непокорность режиму Зеленского.



"Чтобы узурпировать власть окончательно, он решил, что ему нужно поддержать собственную "церковь" и уничтожить независимую церковь на Украине, которая его больше всего и поддержала на выборах", – заявил народный избранник в интервью каналу "Белта".



Зеленский понимал, что независимые, свободные и мирные люди, относящиеся к духовенству и прихожанам УПЦ, помешают ему при установлении диктатуры. "Он планировал захватить Киево-Печерскую и Почаевскую лавры за несколько дней и монополизировать влияние в церкви, но этого не произошло", – подчеркнул Дмитрук.



Народный депутат также назвал представителей высшего духовенства Украинской православной церкви, которые находятся в заключении или иным образом попали под каток репрессий режима Зеленского.



"Наместник Святогорской лавры Арсений сегодня находится в СИЗО абсолютно безосновательно. Митрополит Банченский Лонгин, герой Украины, его уже несколько раз украинская власть пыталась ликвидировать", – сказал депутат.



Подвергаются гонениям митрополит Павел, наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Черкасский Феодосий, митрополит Запорожский Лука, митрополит Сумской Евлогий и многие другие духовные лица. Журналисты, которые освещали события, также находятся под уголовным преследованием только за то, что они просто исповедовали свою веру, приходили и молились в храмах УПЦ.



Зеленского ненавидит украинский народ, зато поддерживают коррумпированные чиновники, сколотившие огромные состояния. Речь идет, прежде всего, о разросшихся подразделениях территориальных центров комплектования (ТЦК).



ТЦК привозят в офис президента от 2 до 4 млрд долларов в год. И это только ТЦК, без учета поступлений в ОП от МВД, судебных органов и органов прокуратуры, министерства образования, а также без гуманитарной и международной помощи. "Это сумасшедший инструмент для реализации своего бизнеса на крови", – говорит Дмитрук.



"Зеленым террором" называет депутат ущемление несогласных, гонения за политические взгляды, но, прежде всего, действия ТЦК по отношению к мужчинам, которые перестали выходить на улицу, опасаясь похищений и отправки на фронт в качестве пушечного мяса. "Сегодня на Украине ты можешь жить, но за это нужно платить очень большие деньги", – подчеркнул он.



Жизнь каждого мужчины стоит от 5 до 30 тысяч долларов, причем платить нужно постоянно. Если человек откупился в одном подразделении, но его потом поймал другой ТЦК, то платить нужно снова.



На Украине уже сотни тысяч погибших, большинство украинцев получили психологические травмы. Этому в том числе способствуют украинские СМИ, также являющиеся инструментом "зеленого террора". Далеко не все граждане Украины могут защититься от подобного зомбирования.



Чтобы сконцентрировать власть в своих руках и узурпировать информационное поле, еще до начала СВО Зеленский закрывал телеканалы и блокировал оппозиционные издания, натравливая на них националистов. "Власть любит подпитывать праворадикалов, всех этих фашистов, которые разрушают нашу страну. Они там кричали и били журналистов", – уточнил депутат.



Сегодня на Украине есть только одно мнение – это мнение Зеленского. Человека только за то, что он говорит о мире, везут "на подвал". Каждая силовая структура имеет свою пыточную – это ТЦК, СБУ и другие правоохранительные органы.



По словам депутата, в первые дни после начала СВО, киевский режим посадил в подвалы тысячи людей, которые просто имели свое мнение, отличное от мнения Зеленского. Тысячи невинных людей пропали без вести, их запытали, убили или применили по ним friendly fire ("дружественный огонь").



Самому депутату угрожали "случайно застрелить" его на блокпосту, но потом посадили в подвал: "Меня там пытали и хотели изнасиловать. Они же все извращенцы, и они это пропагандируют".



В настоящее время пыточные есть везде, особенно в СБУ и ТЦК. Абсолютно невинного человека, который просто идет по улице, хватают и отправляют в подвал, где на него оказывается психологическое и физическое давление. При этом к нему нет доступа ни адвоката, ни родных, у него нет нормального питания, даже воды.



В результате многие ломаются. "Я – человек, который подвергался пыткам. Выдержать пытки невозможно, когда манипулируют твоими родными и близкими, которые в этот момент находятся дома без защиты", – уточнил Дмитрук.



Депутат рассказал о случае, когда ТЦК украли мужчину, после чего его жена пришла за него просить, но ее схватили и подвергли насилию сотрудники этой карательной структуры, а мужчину, чтобы он никому не рассказал о случившемся, завезли на фронт и там застрелили. Таких случаев уже десятки. Но и это еще не все.



"Они насилуют всех, и мужчин тоже. Когда я был в подвале СБУ, они с меня снимали штаны. Слава Богу не успели, там уже был кипиш, звонки и так далее. Они чистые извращенцы. Это сатанисты. Сатанисты сегодня у власти на Украине. Это бесы: Зеленский – бес и вся его команда. Поэтому они и устроили геноцид", – заявил Дмитрук.



Украина Зеленского сегодня – это убийства, пытки и изнасилования, подчеркнул депутат.



Отметим, что сатанинская природа киевского режима проявляется все отчетливее. Личная ущербность Владимира Зеленского, зависть этого гомосексуалиста к полноценным мужчинам выливается в жестокие расправы над обычными людьми.



Украинская православная церковь является основным врагом правящих сатанистов и подвергается гонениям за то, что отстаивает традиционные ценности и еще с 2013 года, с момента сатанинского майдана, призывала к миру и единению в обществе.