США развернули против России беспрецедентные финансовые санкции: к чему это приведет

15:57 23.11.2024

Евгений Коган: Санкции не приведут к сильному росту курса доллара



Владимир ПЕРЕКРЕСТ



Главный удар нанесен по системообразующему Газпромбанку.



В ЧЕМ СУТЬ НОВЫХ САНКЦИЙ



В ответ на успехи России на полях сражений и дипломатии уходящая администрация США 21 ноября приняли новый пакет санкций против нашей страны.



Это самые жесткие меры с 2022 г. В американский стоп-лист попали около 50 российских банков и примерно столько же депозитарных компаний и других финансовых организаций, проводящие операции с долларами и евро, а также 16 физлиц из числа руководства этих организаций. Полный перечень приведен в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами (США).



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Главный удар нанесен по системообразующему Газпромбанку. Через него идут расчеты зарубежных покупателей, в том числе и из недружественных стран, за российский газ. А товар востребованный - за 10 месяцев 2024 г. Россия нарастила экспорт трубопроводного газа на 15% и стала главным поставщиком этого углеводорода в Европу. Получается, что новыми ограничениями США ударили прежде всего по своим евросоюзникам.



Под санкциями оказались и зарубежные структуры Газпромбанка - в Швейцарии, ЮАР, Гонконге, Люксембурге и на Кипре, а также в Монголии, Казахстане, Индии и Китае, говорится в пресс-релизе.



Ударили санкции и по простым гражданам.



- Карта UnionPay от Газпромбанка до этого работала за границей и была чуть ли не единственным способом для российских туристов расплатиться безналом картой российского банка, - рассказал коллега, недавно вернувшийся из зарубежной поездки.



Пострадали и другие российские банки.



- Например, банки ББР и БКС можно было использовать для денежных переводов за рубеж и пополнения счета в Interactive Brokers, - пишет автор телеграм-канала bitkogan экономист Евгений Коган. - Теперь санкции отрежут банки от работы с финансовыми организациями США и других стран. Придется искать новые пути.



Поясним, Interactive Brokers - это крупнейшая американская брокерская компания. Через нее можно было, например, вложиться в такой популярный финансовый инструмент, как индексы S&P 500, отражающие финансовое состояние 505 крупнейших компаний США. За минувший год стоимость индексов увеличилась на 30% - это в долларах. Такой же доход получили и владельцы индексов.



Этот инструмент использовали, кстати, и российские банки, предлагающие россиянам различные инвестиционные программы.



Санкции ударили также и по российским депозитариям и реестродержателям.



- С 2022 года сложилась такая ситуация, что активы зарубежных граждан и компаний зависли в России, а наших - за рубежом, - пояснил KP.RU финансовый советник Алексей Герасимов. - Позже была достигнута договоренность о взаимном разрешении выкупать эти активы. На ограниченную сумму, но все же такая возможность была. Проводились эти валютные операции как раз через депозитарии и реестродержатели.



К ЧЕМУ ПРИВЕДУТ САНКЦИИ



Новый пакет санкций приведет к очередному росту цен на энергоресурсы, Евросоюз столкнется с перебоями в поставках газа, а Россия получит дополнительные проблемы с расчетами и платежами, что в итоге может существенно ударить по рублю и по каналам поступления валюты в страну, пишет Коган.



То есть доллары будет сложнее доставлять в Россию, а чем сложнее доставка товара, тем он дороже. Кстати, доллар на фоне санкций подрос и в течение дня пятницы на биржевых торгах доходил почти до 104 руб.



Уже в пятницу Газпромбанк перестал выпускать карты UnionPay. На сайте пропала возможность ее оформить. Также банк с 26 ноября досрочно прекратит акцию "Кэшбек за границей".



ПОКУПАТЬ ЛИ ДОЛЛАРЫ?



- Прямо сейчас бежать в обменники и покупать доллары не нужно, - говорит финансист Герасимов. - Вполне может быть, что он отыграет назад. Возможности работать с валютой, в том числе, приобретать ее, у российских финансовых организаций осталась, как и возможность работать на иностранных биржах. Санкции коснулись не всех отечественных компаний, работающих в этой сфере. Через некоторое время будут найдены новые логистические финансовые потоки, новые цепочки платежей.



Что касается доллара как инструмента для инвестиций, то по мнению Герасимова, обычному гражданину есть смысл стабильно направлять на эти цели 10-15% дохода, но не в моменты резкого подорожания.



Правда, у многих россиян есть другая точка зрения: бог с ней, с прибылью, а вкладываться во вражескую экономику не буду.



Евгений Коган, например, тоже советует вкладываться в валюту, но не в доллары, а в юани.



- Подорожания доллара до 120 рублей я не ожидаю, возможно, подорожает до 105-106 рублей, - говорит Коган.



ЗАЧЕМ ОНИ ЭТО СДЕЛАЛИ?



- Основная причина нового пакета санкций - уходящей администрации США нет нужды сдерживаться, - считает Коган. - А будущие проблемы пусть решает Трамп. А его "лучшие друзья" из прежней власти сперва доведут мир до той точки, откуда возврат будет проблематичен. Таким образом внутриполитические расклады в США и амбиции становятся тем фактором, который может подтолкнуть мир к большой катастрофе.



Сможет ли Трамп, придя к власти, отменить санкции - это вопрос.



- Трамп - бизнесмен, и к вопросу отмены санкций, как и к другим подобным вопросам, он скорее всего, будет подходить с позиций бизнеса - как оказание платной услуги, - считает Герасимов. - Что он потребует за такую услугу - сказать пока сложно.



ЧТО СКАЗАЛ КРЕМЛЬ



В Кремле считают санкции США в отношении Газпромбанка попыткой помешать поставлять российский газ в Европу, заявил пресс-секретарь президента РФ Песков. Он заверил, что Россия найдет иные варианты расчетов за поставки газа в Европу.



КАКИЕ БАНКИ ПОПАЛИ ПОД НОВЫЕ САНКЦИИ*

Газпромбанк

ББР Банк (Москва)

БКС Банк (Москва)

Дом РФ (Москва)

Банк Центрокредит (Москва)

Банк Кремлевский (Москва)

Фора-Банк (Москва)

Гута-Банк (Москва)

Банк Викинг (Сенкт-Петербург)

Банк Урал (Пермь)

Банк Синара (Екатеринбург)

Банк Итуруп (Южно-Сахалинск)

Братский народный банк (Братск)

Энерготрансбанк (Калининград)

Банк Хлынов (Киров)

* Перечень неполный

Источник: Управление по контролю за иностранными активами (США)



Владимир ПЕРЕКРЕСТ

обозреватель отдела экономики