Астана. Волонтерку Перизат Кайрат обвинили в присвоении миллионов долларов казахстанцев

16:00 23.11.2024 Остап Бендер от благотворительности



Анна Козырева

22.11.24



В Казахстане развивается коррупционный скандал вокруг благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan - 4 ноября в Астане была задержана, а позже арестована Перизат Кайрат, руководитель и "лицо" этой организации. Ее заподозрили в хищении 1,7 млрд тенге ($3,4 млн), собранных для пострадавших от паводков казахстанцев и жителей Палестины. Львиная часть пожертвований, как утверждают следователи, ушла на роскошную жизнь Перизат. Подробности - в материале "Ферганы".







Эпизод первый



Минувшей весной Казахстан накрыла мощнейшая за несколько десятилетий волна паводков. Под водой оказались несколько областей - Западно-Казахстанская, Актюбинская, Костанайская, Абайская, Акмолинская и Улытау. Тысячи местных жителей были эвакуированы в места временного размещения, многие из затопленных домов оказались непригодны для проживания. Последствия наводнения власти устраняли практически до конца лета. Фонд Biz Birgemiz Qazaqstan тогда организовал масштабную кампанию по сбору средств пострадавшим. К ней подключились крупные казахстанские финансовые институты - технопарк Astana Hub и технологическая компания Kaspi.kz. В разделе "Благотворительность" в мобильном приложении Kaspi.kz вплоть до задержания Перизат Кайрат любой желающий мог перечислить средства ее фонду. Деньги отправляли и популярные блогеры: Асель Садвакасова, Нурсултан и Ажара Магзумовы, Арман Юсупов, Карина Оксукпаева, Мадина Мамадалиева (Мадлен), Наталья Синяк, Молдир Есембек (Say mo) и другие призывали своих подписчиков жертвовать Biz Birgemiz Qazaqstan.



Глава фонда Перизат Кайрат лично развозила гуманитарную помощь в пострадавшие регионы. В разгар паводков у себя в соцсетях она обрушилась с критикой на чиновников за бездействие, а также призвала главу государства Касым-Жомарта Токаева отменить все свои зарубежные поездки и лично приехать на место ЧС. Позднее эти посты были удалены.



В целом, организованная ею кампания получилась настолько масштабной, что фонд собрал 2 млрд тенге ($4 млн).



По версии следствия, основную часть этих пожертвований Перизат использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной текущего года она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса Mercedes-Benz S450 за 88 млн тенге ($178 тыс.), Lexus LX-600 за 80 млн ($162 тыс.) и Haval за 39 млн тенге ($79 тыс.). В этот же период она купила элитную недвижимость в Астане в ЖК Akbulak Riviera, Highvill Ishim Gold, Көк Жайлау (в том числе парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 млн тенге ($1,2 млн).



За счет неравнодушных граждан, утверждает Агентство по финансовому мониторингу, благотворительница неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливалась в пятизвездочных отелях, покупала дорогостоящие украшения и брендовую одежду, посещала фешенебельные рестораны и морские прогулки на яхте.



"Для реализации преступной схемы она привлекла близких друзей и родственников, которые за вознаграждение в 8 процентов обналичивали деньги фонда", - указали следователи, не уточнив, что это были за люди, и ждет ли их какое-то наказание. Как сообщил источник издания ORDA.kz, в деле фигурирует некий список бизнесменов, которые могли обналичивать деньги через этот фонд во время стихийного бедствия.



"Если бы паводков не было, то они бы их придумали. Нужен был лишь повод. Казахстанцам априори никто помогать не собирался. Какую-то часть, возможно, отправили на помощь пострадавшим, но не более", - сообщил источник. Возможно, Перизат Кайрат - не главная фигура в расследовании деятельности фонда, предположило в связи с этим издание.



Эпизод второй



Уже после задержания волонтерке предъявили новые обвинения. Как утверждает Агентство по финансовому мониторингу, она похитила также средства, собранные для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. Сбор был организован в ноябре 2023-го. В декабре за счет этих денег Перизат Кайрат приобрела трехкомнатную квартиру в элитном комплексе Sensata Plaza за 49 млн тенге ($98 тыс.) и новый автомобиль Mercedes-Benz EQE 500 4 Matic за 30 млн тенге ($60 тыс.). Часть средств была израсходована в ОАЭ на покупку ювелирных украшений, часов и одежды из брендовых бутиков Rolex, Prada и Fendi, говорится в сообщении агентства.



На сайте Biz Birgemiz Qazaqstan указано, что жителям Палестины фонд оказал помощь на 300 млн тенге (чуть более $600 тыс.). Как и во время паводков, Перизат Кайрат посетила зону бедствия и активно публиковала в соцсетях фотографии фур с гуманитарной помощью. В марте в ее Stories появилось фото лепешек, якобы отправленных ее фондом в Сектор Газа. Однако позднее выяснилось, что это снимки российской активистки Марго Гусейновой и ее сестры Рано из Казахстана.



"Да, это правда. Перизат использовала наш отчет в качестве своего, перекрыв текстом данные нашего проекта, - написала в связи с этим Гусейнова. - Она связалась со мной лично после того, как кто-то раскрыл информацию о ее действиях. Перизат пыталась объясниться, но я дала понять, что это бесполезно. Я могла бы поверить в ее искренность, если бы она не перекрыла текстом название наших проектов и не написала фразу: "Утром благополучно спецбортом улетели". Я лишь задала ей вопрос: "Куда улетели наши лепешки, которые уже съели палестинцы?" И попросила ее удалить наши отчеты из Газы. Она пыталась оправдаться, но в итоге все удалила. Поскольку это был священный месяц, я простила ее ради Всевышнего, оставив ее поступок на Его суд".



Невыполненные обещания



Не исключено, что эпизодов в деле одной из самых медийных волонтерок страны будет больше. Пострадавших от мошеннических действий Перизат Кайрат Агентство по финансовому мониторингу просит обратиться по номеру телефона +7 (7172) 70-33-89 (добавочный 21384).



Осенью 2022 года в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) появилось видео, где жительница Астаны таксует с грудничком. Неравнодушные казахстанцы собрали для нее почти 2 млн тенге ($4 тыс.). Тогда с Асель - так зовут девушку - связалась Перизат Кайрат. Она посетила ее дом и пообещала подарить квартиру, вручив девушке сертификат, передает Tengrinews.kz.



Однако спустя два года Асель так и не получила свое жилье. Она вместе с детьми продолжает жить в общежитии на юго-востоке Астаны. "Когда я пришла на место, оказалось, что там нет дома, а просто огороженный участок", - рассказала она изданию. - Перизат Кайрат попросила меня не переживать, пообещав, что она все уладит. С тех пор прошел уже год. Она просила меня подождать еще немного".



О еще одном случае, который мог бы заинтересовать следователей, написала телеведущая Динара Сатжан. "Три года назад Перизат Кайрат попросила меня провести благотворительный вечер в Астане. Кроме того, она просила выставить на аукцион один образ из моего шоу-рума и пригласить Баян и Аиду (продюсера Баян Алагузову и дизайнера Аиду Кауменову - прим. ред.). Основная цель вечера - сбор денег на строительство реабилитационного центра для особенных детей в столице. Конечно, мы согласились. Там были даже представители партии "Нур Отан" (сейчас это партия AMANAT). Поэтому многие ошибочно подумали, что фонд "Біз біргеміз" связан с партией. Когда мы впоследствии пересекались в городе, я спрашивала о строительстве центра, но Перизат лишь отвечала: "Да, мы решаем проблему", - написала Динара Сатжан.



Никакой информации о строительстве реабилитационного центра в Астане на сайте фонда Biz Birgemiz Qazaqstan найти не удалось. Однако там есть упоминание о благотворительном вечере "Біз Біргеміз", проведенном в ноябре 2021 года, во время которого было собрано 48 млн тенге ($96 тыс.).



На сайте фонда вообще практически нет информации о его работе, нет отчетов, а сам веб-ресурс оформлен стоковыми фотографиями с сайта Freepik. Это не помешало Перизат Кайрат, о которой тоже мало что известно, собирать и распоряжаться огромными суммами, и вот почему.



Ловкость рук, и никакого мошенничества



В Казахстане не первый год на слуху выражение Biz Birgemiz, которое переводится как "Мы вместе". Так называется популярная благотворительная краудфандинговая платформа, созданная Halyk Bank. Под девизом "Biz Birgemiz" страна пережила пандемию коронавируса. Слоган "Biz Birgemiz!" использовали для привлечения граждан на волонтерскую работу. Наконец, под таким названием в Казахстане зарегистрированы несколько благотворительных фондов. Один из них - для помощи нуждающимся, уязвимым слоям населения и медработникам, борющимся с COVID-19 - был создан в 2020 году по инициативе первого президента Нурсултана Назарбаева. Он имел попечительский совет под председательством тогдашнего первого зампреда правящей партии Nur Otan (ныне AMANAT) Бауыржана Байбека, и регулярно отчитывался о распределении полученных средств.



На сайте фонда Biz Birgemiz Qazaqstan, которым руководит Перизат Кайрат, в разделе "Что о нас пишут СМИ?" есть несколько статей, посвященных работе почти полного его тезки - фонда Biz Birgemiz, учрежденного по инициативе Елбасы. Складывается ощущение, что это - одна и та же организация, однако это не так.



На том же сайте кратко указано, что фонд Biz Birgemiz Qazaqstan был создан 3 июня 2021 года в качестве общенационального волонтерского движения. Но куда интереснее его юридические данные, опубликованные в открытых источниках. Дело в том, что Biz Birgemiz Qazaqstan зарегистрирован не как фонд, а как общественное объединение.



По законодательству Казахстана фонд обязан иметь попечительский совет, проходить проверки финансовой деятельности, а также ежегодно публиковать отчеты. На общественные объединения все эти требования не распространяются.



Помимо Перизат Кайрат, учредителями Biz Birgemiz Qazaqstan числятся еще девять человек. Сайт Ratel.kz обратил внимание на то, что трое из них - Арсланбек Магзум, Айгерим Серикжанова и Аян Хафиз - связаны с деятельностью молодежного крыла "Жастар Рухы" правящей партии AMANAT. Еще один учредитель Сергей Матюшенко руководит районным филиалом партии в столице.



При этом в AMANAT оперативно открестились от каких-либо связей с фондом. "Считаем необходимым пояснить, что партия не является учредителем фонда Biz Birgemiz и не имеет никакого отношения к его деятельности", - написали в ее пресс-службе.



Депутат Елнур Бейсенбаев в кулуарах Мажилиса (нижней палаты парламента) подтвердил журналистам, что Перизат Кайрат знакома с некоторыми членами AMANAT, но к самой партии никакого отношения не имеет. "Знаю, в СМИ пошла информация, что эти люди (учредители фонда. - прим. ред.) причастны к партии. Да, эти люди являются членами AMANAT, в том числе и Арстанбек Магзумов, Сергей Матюшенко. Но в 2021 году они были активистами, волонтерами. У них была такая цель, идея создать такое сообщество, где будет развиваться волонтерская деятельность", - рассказал Бейсенбаев, подчеркнув, что партия не должна нести ответственность за финансовые махинации фонда.



Открестились от Перизат Кайрат и в МЧС, хотя, судя по фото в соцсетях, гуманитарную помощь от ее фонда доставляли в зоны паводков самолеты этого ведомства. "В моменте мы не могли понимать, кто это делает искренне, кто как. Наша задача была доставить ту или иную гуманитарную помощь в пострадавшие районы. Что мы и делали, не углубляясь в детали. Я не помню, чтобы мы ее куда-то пускали. Но факт в том, что гуманитарная помощь была доставлена вовремя", - заявил глава МЧС Чингис Аринов.



***



Перизат Кайрат была задержана на фоне бурных обсуждений поправок, призванных "улучшить" действующий с 2015 года в Казахстане закон о благотворительности. Авторы изменений предлагают ввести государственную аккредитацию благотворительных организаций и штрафы за нецелевое расходование собранных средств. Но вызвавшее самые бурные споры предложение заключается в том, чтобы запретить объявлять сборы физическим лицам. Инициаторы поправок хотят бороться таким образом с мошенниками. Кейс Перизат Кайрат они используют для иллюстрации того, как в отсутствии должного контроля один человек может бросить тень на весь институт благотворительности. За скобками при этом остаются куда более важные вопросы: как у правоохранительных органов получилось долгое время не замечать хищение "под носом" миллионов долларов, которое никто и не собирался скрывать, зачем Перизат Кайрат столько элитной недвижимости и почему она была настолько уверена в своей безнаказанности?



Анна Козырева Источник - fergana

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732366800





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы предложили увеличить средства для развития регионов в республиканском бюджете

- Кадровые перестановки

- Тяга на Запад

- В Казахстане создают правовую основу для определения добросовестных землепользователей

- Тамара Дуйсенова обсудила вопросы развития спорта и здравоохранения с общественностью ВКО

- КТЖ расширяет терминальную сеть в Европе

- Депутаты обсудили поправки в Закон "Об ответственном обращении с животными"

- КТЖ внедряет инновационные технологии диагностики пути

- Выходные в Шымкенте: куда пойти с семьей и друзьями

