Ирландского бойца Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании

16:13 23.11.2024

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор признан виновным по делу об изнасиловании.



Как сообщает Reuters, такое решение приняли присяжные Высшего суда Дублина.



Макгрегора обязали выплатить пострадавшей около $250 тыс.



