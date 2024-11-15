Транзит власти в Казахстане: сценарий и подготовка преемника, - Виктор Долгов

16:22 23.11.2024 Транзит власти в Казахстане: Часть 1-я: когда и по какому сценарию он пройдет?



15.11.2024, автор Виктор Долгов.



В недавних публикациях на Spik.kz приглашенные редакцией эксперты попытались нарисовать образ третьего президента страны – каким он должен быть, если исходить из запросов общества и представлений казахстанской политической элиты, набором каких качеств должен обладать… Сегодня, продолжая эту тему, мы решили порассуждать о возможных сценариях будущего транзита власти и о его потенциальных действующих лицах.



Вероятность того, что Касым-Жомарт Токаев и после 2029-го останется первым лицом в государстве, невелика, однако полностью отбрасывать ее нельзя. Да, это потребует внесения изменений в Конституцию, но для Казахстана такая практика является привычной. В стране, где за чуть более чем тридцать лет основной закон успели переписать несчетное количество раз, очередная его корректировка никого не удивит, а немалой частью населения, возможно, будет воспринята как нечто само собой разумеющееся.



Существует и иной вариант – переход к давно обсуждаемой парламентской форме правления с перераспределением ключевых властных полномочий, закрепленных сейчас за президентом, в пользу премьер-министра. Это может быть преподнесено как следующий – и важнейший – этап реформирования политической системы в сторону ее демократизации. По крайней мере, политтехнологи власти рассматривают такой сценарий как одну из рабочих версий дальнейших реформ.



Впрочем, при оценке степени вероятности названных выше сценариев следует исходить из того, зачем в сентябре 2022-го Токаев выступил с инициативой ограничить период своего дальнейшего президентства одним семилетним сроком. Думается, главным мотивом стали опасения относительно дееспособности.



В 2029-м Касым-Жомарту Кемелевичу исполнится 76 лет. К этому возрасту разные люди подходят в разном состоянии. Да, кто-то умудряется сохранить хорошую физическую форму, ясность ума и трезвость мысли. Но у всех перед глазами стоит и пример Джо Байдена, который был избран президентом США, по сути, в таком же возрасте (через пару недель после тех выборов он отметил 78-летие) и вскоре стал объектом насмешек за свои не вполне адекватные действия и высказывания. Наверняка Токаев не желает чего-то подобного ни себе, ни Казахстану.



Так что если конституционные изменения, касающиеся количества каденций и срока пребывания на посту главы государства, и произойдут, то, скорее всего, уже после президентских выборов, запланированных на 2029-й, – в случае избрания существенно более молодого, чем Токаев, и амбициозного политика.



Операция "Преемник" потребует от нынешнего лидера страны решения в течение ближайших трех-четырех лет весьма сложной задачи, связанной с поиском, подбором и "обкаткой" потенциальных кандидатов, способных заменить его. Почему сложной? Потому что мы видим: в сегодняшней команде Токаева ощущается дефицит тех, кто, с одной стороны, пользуется его полным доверием, а с другой, обладает достаточным набором качеств, необходимых для превращения в обозримой перспективе во влиятельных политиков.



Безусловно "своими" действующий глава государства может считать лишь людей, работавших под его непосредственным руководством на дипломатическом поприще. Выходцы из прочих ведомств, конечно, выказывают ему лояльность, но являются представителями других групп, так или иначе участвующих во внутриэлитной борьбе. Соответственно Токаев не может позволить себе полностью полагаться на них. А он должен быть абсолютно уверен в том, на ком остановит свой выбор, и в сохранении преемственности проводимого им политического курса.



Сложность стоящей перед вторым президентом задачи усугубляется еще и тем обстоятельством, что он не может привлечь потенциального преемника "со стороны" – например, из бизнеса или науки, хотя именно там есть люди, которые не связаны с политической элитой "старого" Казахстана и являются приверженцами "нового". Загвоздка – в сохраняющейся законодательной норме, согласно которой кандидат на высший пост должен иметь пятилетний стаж пребывания на государственной службе (или на выборной должности). А до очередных президентских выборов остается как раз около пяти лет. А потому все потенциальные кандидаты уже должны либо занимать государственные посты, либо быть депутатами мажилиса, либо сенаторами.



В то, что отечественная бюрократия в обозримой перспективе отменит эту, если говорить прямым текстом, дискриминационную норму, верится очень слабо. Скорее, она будет активно противодействовать попыткам изъять ее из закона, если таковые кто-то предпримет. Хотя очевидно, что в стране, где и без того крайне мало людей компетентных, ответственных, авторитетных, способных стать для народа поводырями, в хорошем смысле этого слова, такого рода фильтры – совершенно лишние, отжившие свое.



Так что преемника придется выбирать из чиновничьего "сословия", из числа тех, кто уже является или может стать за ближайшие годы "политическим тяжеловесом".



Для получения такого статуса человек, помимо наличия у него определенных черт характера и качеств, должен иметь достаточный управленческий опыт, причем крайне желательно, чтобы этот опыт был связан с видами деятельности, требующими умения решать как политические, так и хозяйственные, социально-экономические задачи. Обретение в полной мере комплекса таких навыков и компетенций возможно лишь к 50-55 годам. А сегодняшние управленцы этого возраста – "птенцы из гнезда Елбасы": своими карьерными достижениями они обязаны первому президенту страны и его ближнему кругу. Что же касается выдвиженцев Токаева, то это преимущественно 40-45-летние, которым надо обтереться, набраться опыта, обрасти связями – словом, заматереть.



Вот их-то действующему главе государства и нужно успеть проверить на разных должностях, в разных обстоятельствах – грубо говоря, "натаскать". И если хотя бы один из тех, на кого сделает ставку Токаев, успешно выдержит все эти испытания и за оставшееся время докажет ему, что будет достойным сменщиком, способным продолжить его курс, то Ак-орда даст отмашку на начало транзита власти. Если же степень готовности кандидатов окажется недостаточной, то, возможно, Токаеву придется задержаться на некоторое время в роли лидера страны, и в таком случае внесения изменений в Конституцию не избежать.



Наверняка Токаев держит в уме все эти варианты, а пока присматривается, выбирает претендентов на роль преемника, заодно прислушиваясь к собственному здоровью. Те политические преобразования (сама власть называет их реформами), которые он анонсировал после прихода к власти, уже осуществлены, перезагрузка бюрократического аппарата близится к завершению. Параллельно ведется переформатирование экономических сфер влияния с зачисткой олигархических групп родом из "старого Казахстана", что должно минимизировать риски, которыми обычно сопровождается транзит власти.



И уже после этого главным во внутриполитической повестке станет вопрос, связанный с президентскими выборами…



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Транзит власти в Казахстане. Часть 2-я: отбор и подготовка преемника



18.11.2024, автор Виктор Долгов.



В первой части статьи разговор шел о прогнозах относительно сроков и сценариев будущей передачи президентских полномочий. Сегодня же мы решили порассуждать о потенциальных действующих лицах транзита власти. Кто может попасть в круг претендентов на высший в стране пост, по каким критериям ныне действующий глава государства будет отбирать их, какую проверку им предстоит пройти?



Кто может попасть в предварительный список потенциальных преемников Касым-Жомарта Токаева? Чтобы получить представление на этот счет, нужно взять за основу тот круг чиновников, которых различные политологические и социологические службы, а также отдельные "элитологи" регулярно включают в свои рейтинги влиятельности, авторитетности, эффективности и т.д. (вопрос о том, насколько такие рейтинги заслуживают доверия, – отдельный и не имеющий отношения к рассматриваемой теме).



Затем из этого расширенного перечня политических госслужащих необходимо "выбраковать" тех, кому на момент завершения срока полномочий действующего президента страны исполнится не менее чем 55 лет и чей стаж пребывания на госслужбе превышает два десятилетия. Все они, за исключением выходцев из Министерства иностранных дел и кое-кого из числа отодвинутых на задний план либо "обиженных" при первом президенте (эти две категории чиновников, входящих в возрастную категорию "55 лет и старше", надо оставить в списке возможных преемников), – ставленники "старой элиты", полагаться на которых Токаев поостережется хотя бы из чувства самосохранения.



Итак, мы выделили две группы чиновников "не первой молодости", которые могут претендовать на высший в стране пост. Это, во-первых, вышедшие из "МИДовской шинели" и, во-вторых, имеющие претензии к Назарбаеву или к его ближайшему окружению. Но более многочисленной является третья группа потенциальных "сменщиков" Токаева – это политики, условно говоря, новой волны, которым сегодня 40-50 лет и карьерный подъем которых начался именно при втором президенте.



Однако, как уже было сказано ранее, они в большинстве своем не набрали достаточного политического веса и даже не нажили необходимого управленческого опыта. А значит, главе государства предстоит сначала проверить их в разных ролях и ситуациях, дабы убедиться в том, что они в состоянии взвалить на себя груз ответственности за страну и при этом твердо намерены вести ее по тому курсу, который считает правильным сам Касым-Жомарт Кемелевич.



Можно смело прогнозировать, что большинство их не пройдет такое испытание. Одни элементарно не справятся с теми направлениями, которые им поручат (случаев, когда "новые управленцы" не сдюжили, а то и откровенно провалили тот или иной фронт работ, за последнее время было немало). Другие неминуемо проявят человеческую слабость и окажутся уязвимыми перед теми соблазнами, прежде всего, материальными, которые возникают перед любым назначенцем на мало-мальски высокую государственную должность. Вспомните, сколько чиновников, занимавших министерские посты, были уличены в коррупционных преступлениях за тридцать лет независимости – как минимум, на два состава правительства наберется. И думать, что представители следующих поколений более честны и порядочны, было бы верхом наивности.



Поэтому вряд ли ошибемся, если скажем, что к "часу икс", то есть к 2029-му, в "обойме" Токаева останутся от силы четверо-пятеро кандидатов. Из них ему и придется делать выбор. И хорошо, если они (или хотя бы один, тот самый, на которого будет сделана главная ставка) к тому моменту будут достаточно узнаваемыми и, что важно, положительно воспринимаемыми населением фигурами.



Как минимум, за год до начала президентской гонки Ак-орда должна приступить к информационной "раскрутке" преемника – причем даже в том случае, если он будет занимать пост, стоящий очень высоко во властной иерархии и предполагающий публичность: скажем, главы правительства, председателя верхней или нижней палат парламента. В идеале желательно иметь определенный временной запас для того, чтобы кандидат успел (получил возможность) ярко проявить себя – в отстаивании интересов страны, в "разруливании" какой-то чрезвычайной ситуации, в разрешении серьезного трудового конфликта или в чем-то еще. То есть он должен предстать в образе "героя нашего времени".



Описанный выше "размеренно-плановый" сценарий транзита может быть реализован в том случае, если в период до начала 2028-го в стране сохранится внутриполитическая стабильность, если в экономике, в социальной сфере сложится относительно благоприятная ситуация. Но представим чисто гипотетически, что ближайшие годы окажутся в этом плане сложными и что данным обстоятельством решат воспользоваться представители "старой элиты", жаждущие реванша, или некие новые силы, которые пока никак себя не проявили. При таком раскладе Ак-орде придется пойти на досрочные президентские выборы, инициировав очередное изменение известной нормы Конституции и повторив то, что мы видели в 2022-м, с тем же результатом. Соответственно транзит власти будет отложен до лучших времен.



Впрочем, это что-то вроде форс-мажора. А если все пойдет по плану, то выборы, как и намечено, состоятся в 2029-м. Нельзя исключать вероятности участия в них политиков, очень близких к "старой элите", или даже самих ее представителей. В таком случае Ак-орда вряд ли устоит перед соблазном включить административный ресурс – мало того, при необходимости он может быть задействован более активно, чем прежде. "Новый Казахстан", "Справедливый Казахстан" – эти словосочетания, конечно, звучат привлекательно, но в борьбе за власть им нет места.



Если будет реализован сценарий с преемником, то его позиции необходимо заранее усилить, создав ему достаточную "ресурсную базу", которая позволит новому президенту страны быть независимым от олигархических групп. Это может быть обеспечено за счет передачи ему контроля над ключевыми государственными активами.



Другое условие – получение преемником гарантий лояльности и к себе как к новому лидеру страны, и к заявленному им политическому курсу (унаследованному от второго президента) со стороны внутриэлитных групп. Одно из двух – либо они "присягают ему на верность", либо становятся добровольными изгнанниками из страны по примеру известных представителей "старой элиты", обосновавшихся в Европе, Эмиратах и прочих заграницах.



Ну, и, конечно, действующему главе государства необходимо "предъявить" преемника лидерам стран, являющихся ключевыми мировыми акторами. Во-первых, затем, чтобы заручиться с их стороны неофициальной поддержкой своего выдвиженца на будущее, когда сам он уйдет на "политический покой". Во-вторых, чтобы тот еще до вступления в должность получил возможность наладить неформальные контакты. Иными словами, преемник еще при президенте Токаева должен "засветиться" на мероприятиях, проводимых в рамках большой дипломатии, в качестве фигуры, с которой основным геополитическим игрокам придется иметь дело после транзита власти в Казахстане. Все это очень важно с точки зрения преемственности курса на многовекторность, в формировании которого Токаев сыграл значительную роль и который он рассматривает как единственно приемлемый для нашего государства… Источник - spik.kz

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