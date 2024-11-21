Спутник MethaneSAT следит за выбросом метана из газовых месторождений Туркменистана и за отрыжками коров крупных ферм в США

22:12 23.11.2024 Спутниковые данные показывают, что на нефтяных и газовых месторождениях наблюдается большая утечка метана, чем сообщалось



Radio New Zeland

https://www.rnz.co.nz/

21 ноября 2024 г.



Первые результаты исследования со спутника, частично финансируемого правительством Новой Зеландии, показывают, что на нефтяных и газовых месторождениях за рубежом происходит гораздо больше утечек метана, чем официально сообщают их владельцы.



Американский Фонд защиты окружающей среды (EDF) опубликовал первые снимки со спутника MethaneSAT, на которых запечатлен выброс метана крупными бассейнами добычи ископаемого топлива в США, Туркменистане и Венесуэле.



По данным EDF, предварительные наблюдения свидетельствуют о том, что выбросы метана из североамериканских и центральноазиатских продуктивных бассейнов значительно выше, чем сообщается в настоящее время, исходя из оценок, сделанных на местах.



Две из стран, чьи месторождения были рассмотрены, - Туркменистан и США - подписали глобальные усилия по сокращению выбросов метана в атмосферу на 30 процентов в этом десятилетии.



Результаты исследования MethaneSAT могут помочь объяснить, почему выбросы метана, нагревающего планету, стремительно растут, даже несмотря на то, что страны борются с дорогостоящими катастрофами, вызванными изменением климата.



В сентябре исследование Стэнфордского университета и других организаций показало, что мировые выбросы метана растут быстрее, чем когда-либо, несмотря на обещания сократить выбросы.



Такая тенденция "не может продолжаться, если мы хотим сохранить пригодный для жизни климат", - написали исследователи из Стэнфорда в статье, сопровождающей публикацию данных.



Данные были получены из Глобального баланса метана, который показал, что концентрация метана в атмосфере была более чем в 2,6 раза выше, чем в доиндустриальную эпоху (самый высокий показатель за последние 800 000 лет), и росла в соответствии с самой экстремальной траекторией, используемой ведущими климатологами мира для прогнозирования уровней глобального потепления.



По словам исследователей, нынешний путь приведет к глобальному потеплению более чем на 3 градуса по Цельсию к 2100 году.



Драйверами стали добыча угля, добыча и использование нефти и газа, разведение крупного рогатого скота и овец, а также разложение продуктов питания на свалках.



По данным Глобального бюджета метана, в 2020 году 65 процентов мировых выбросов метана были обусловлены деятельностью человека, при этом около двух третей приходилось на сельское хозяйство и отходы, а оставшаяся треть приходилась на отрасль ископаемого топлива.



Однако, поскольку сельское хозяйство производит продовольствие, а выбросы метана остановить сложнее, чем утечки ископаемого топлива, усилия стран в рамках этого обязательства обычно направлены на более быстрое и значительное сокращение выбросов от месторождений ископаемого топлива, чем сельскохозяйственных выбросов.



Основная цель MethaneSAT и других космических миссий по поиску метана, которые также реализуются, - оказать давление на крупные источники выбросов метана из ископаемого топлива с целью прекращения утечек.



Цель Methane Pledge в 30 процентов к 2030 году является коллективной целью, поэтому не каждая страна должна ее достичь индивидуально. Именно так Новая Зеландия смогла присоединиться, несмотря на то, что у нее была цель в 10 процентов по сокращению метана из отходов и сельского хозяйства. (Утечка метана из производства ископаемого топлива составляет небольшую часть парникового профиля Новой Зеландии).



Задержки данных



EDF владеет миссией по запуску спутника, получив финансирование от Bezos Earth Fund, Audacious Project (некоммерческой организации, работающей в сети TED), правительства Новой Зеландии и других организаций для финансирования миссии.



Вклад Новой Зеландии в размере 29 миллионов долларов обеспечил ей право управлять центром управления полетом, управляющим движением спутника. Первоначально этим будет управлять RocketLab, а затем управление будет передано Университету Окленда.



Публикация первых снимков со спутника во время Всемирного климатического саммита COP29 на этой неделе - лишь малая часть того, что обещает дать весь проект.



Когда в марте был запущен MethaneSAT, работавшие над проектом исследователи надеялись, что с июня 2024 года он начнет поставлять постоянный поток информации, которая будет свободно публиковаться для использования другими учеными.



Однако, по последним оценкам EDF, спутник не сможет предоставлять данные на полную мощность до начала 2025 года.



Космическое агентство Новой Зеландии и принадлежащая короне научная компания NIWA (которая заключила контракт на разработку способа использования спутниковых данных для измерения выбросов в сельском хозяйстве) заявили, что у них нет подробностей о причинах задержки.



Новозеландские организации направили RNZ в EDF за ответами.



В EDF заявили, что они проявили осторожность и никогда не обещали конкретную дату передачи данных со спутника.



"В целом процесс занял больше времени, чем мы надеялись, но не возникло никаких существенных или особых осложнений, выходящих за рамки ожидаемых", - заявил представитель.



"В этой миссии задействовано много новых технологий, как аппаратных, так и программных".



"Например, ввод в эксплуатацию наших двигателей прошел медленнее, чем планировалось, поскольку это новая модель, и поставщик вносил изменения в процедуру проверки по мере ее внедрения", - сообщили в некоммерческой организации.



По данным EDF, по состоянию на октябрь "проблем со спутником или его эффективностью сбора данных не выявлено".



В сообщении говорится, что в начале следующего года планируется опубликовать полный анализ выбросов из основных регионов добычи нефти.



Следующим шагом станет публикация всего потока данных на общедоступной платформе.



Следующие шаги



Новозеландская ракетная лаборатория эксплуатирует спутник с июня.



Космическое агентство при Министерстве бизнеса, инноваций и занятости сообщило RNZ, что передача центра управления операциями миссии от Rocket Lab Оклендскому университету идет по графику и должна произойти до конца года.



MethaneSAT будет облетать земной шар примерно 15 раз в день.



Каждый день он собирает и загружает показания с 30 участков планеты размером 200 на 200 км, в зависимости от того, где находятся предполагаемые крупнейшие источники выбросов.



Ее главная цель - ежегодно охватывать 80 процентов мировой добычи нефти и газа.



Но это также коснется и сельского хозяйства.



В ходе испытательного полета датчика с самолета был обнаружен метан на некоторых крупных животноводческих фермах в США.



Хотя новозеландские фермы менее интенсивны, чем эти откормочные площадки, ученые NIWA, работающие над сельскохозяйственной частью проекта, уверены, что увидят выбросы от отрыгивания коров в Вайкато, Кентербери и Таранаки.



Они надеются использовать эти измерения для разработки и совершенствования надежной системы измерения отрыжки коров и овец из космоса, что позволит ученым лучше контролировать выбросы в странах, занимающихся животноводством, без качественных государственных оценок.



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Хроника Туркменистана

22 ноября 2024



18 ноября Bloomberg сообщил, что Госконцерн "Туркменгаз" планирует привлечь специалистов для точного определения объемов выбросов метана. Компания работает над тем, чтобы объявить тендер на проведение работ по наблюдению за метаном в ближайшие месяцы или даже в январе.



1 декабря 2023 года Туркменистан, один из лидеров по выбросам метана в атмосферу, присоединился к Глобальному метановому обязательству (Global Methane Pledge или GMP).



Весной 2022 года Ашхабад утвердил определяемый на национальном уровне вклад (NDC) Туркменистана по Парижскому соглашению по климату, который предусматривает сокращение выбросов парниковых газов на 20% в 2030 году относительно уровня 2010 года. Источник - Хроника Туркменистана

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