В Тбилиси опять майдан. Участники акции протеста перекрыли площадь Героев

00:03 24.11.2024

В Тбилиси оппозиция начала новые акции протеста из-за итогов выборов в парламент

Екатерина Кашурникова



В Тбилиси оппозиционеры, не согласившиеся с итогами прошедших в октябре парламентских выборов, начали новые акции протестов. Об этом сообщает РИА Новости.



Участники акции протеста перекрыли площадь Героев. Они заявили, что митинг продлится до 21:00 по московскому времени. Движение в этом районе ограничено.



Манифестанты также пообещали предоставить план митинга, который пройдет в воскресенье.



20 ноября ночью полиция разогнала участников акции протеста против итогов парламентских выборов в Грузии на проспекте Чавчавадзе рядом со зданием госуниверситета. Участники акции протеста переместились на соседний проспект, а позже разошлись по домам.



Ранее в Грузии около 30 оппозиционных депутатов парламента внесли иск в Конституционный суд с требованием признать состоявшиеся парламентские выборы неконституционными.