 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Тбилиси опять майдан. Участники акции протеста перекрыли площадь Героев
00:03 24.11.2024

В Тбилиси оппозиция начала новые акции протеста из-за итогов выборов в парламент
Екатерина Кашурникова

В Тбилиси оппозиционеры, не согласившиеся с итогами прошедших в октябре парламентских выборов, начали новые акции протестов. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники акции протеста перекрыли площадь Героев. Они заявили, что митинг продлится до 21:00 по московскому времени. Движение в этом районе ограничено.

Манифестанты также пообещали предоставить план митинга, который пройдет в воскресенье.

20 ноября ночью полиция разогнала участников акции протеста против итогов парламентских выборов в Грузии на проспекте Чавчавадзе рядом со зданием госуниверситета. Участники акции протеста переместились на соседний проспект, а позже разошлись по домам.

Ранее в Грузии около 30 оппозиционных депутатов парламента внесли иск в Конституционный суд с требованием признать состоявшиеся парламентские выборы неконституционными.

Источник - лента.ру
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