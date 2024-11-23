Резервное золото бежит из англосаксонского мира, - Валентин Катасонов

00:08 24.11.2024 ожидается, что к 2025 году почти 75 процентов стран будут хранить свое золото у себя дома



23.11.24

Хорошо известно, что в ХХ веке значительная часть золота из международных резервов десятков стран (в первую очередь, европейских) хранилась за пределами этих стран. Таким зарубежным хранилищем для них стали преимущественно США и Великобритания.



Особо следует отметить "золотой исход" из Старого света в Новый свет накануне второй мировой войны и в ее начале. Европейские страны опасались, что фашистская Германия захватит их золото, поэтому старались загодя вывести его в безопасные места, за пределы Европы. Наиболее безопасным местом считались Соединенные Штаты Америки. Иностранное золото в Америке складировалось преимущественно в подземном хранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка.



Время от времени американское казначейство (уже в наше время) сообщало, что на территории США хранится резервного золота в объеме примерно 14 тысяч тонн. Из них примерно 6 тысяч тонн – иностранное золото. Около 5 тысяч тонн иностранного золота находится под землей в хранилище ФРБ Нью-Йорка. В конце прошлого десятилетия там хранилось золото из полусотни зарубежных стран.



После войны золото (за редкими исключениями) продолжало оставаться за океаном. Запасы иностранного золота в Новом свете даже увеличивались. Некоторые страны его перемещали в США, а также на острова Туманного Альбиона по причинам экономического (точнее коммерческого) характера. Считалось, что страны могли управлять своим резервным золотом дистанционно (купля, продажа, сдача в лизинг и кредит, использование в качестве залога и др.), существенно при этом экономя на операциях по его перемещению. Резервное золото максимально приближалось к основным площадкам по торговле драгоценным металлом – Нью-Йоркской и Лондонской биржам. Расходы на хранение драгоценного металла за рубежом (в англосаксонском мире) были заметно ниже издержек по его транспортировке.



Британия по количеству привлеченного иностранного золота, по оценкам экспертов, в послевоенное время стала почти вровень с США. Банк Англии сообщал в начале текущего десятилетия, что в его хранилищах находится 5560 тонн золота. Официальные золотые резервы Великобритании - немного более 300 тонн. Все остальное золото – частное, а также резервное золото других стран. В первую очередь, из стран Британского содружества.



Небольшие объемы резервного золота ряд стран также стали хранить во Франции, Швейцарии и Канаде.



Никаких особых нарушений по хранению драгоценного металла из резервов других стран со стороны "золотых депозитариев" на протяжении послевоенных десятилетий не замечалось. Были, правда, некоторые подозрения со стороны экспертов, что англосаксонские "золотые депозитарии" злоупотребляют доверием клиентов. И потихоньку пользуются сданным на хранение золотом. Например, используют его для операций золотого лизинга и золотого кредитования. Иногда даже переплавляя полученные на хранение слитки. Клиенты еще больше напряглись, когда в обращении на рынке появились слитки так называемого "вольфрамового золота". Эксперты стали изучать траекторию движения таких вольфрамовых слитков. Выяснилось, что все они вылетали из одного "гнезда" - Форт-Нокса и других золотых хранилищ США.



Это можно сравнить со следующей ситуацией. Вы приехали на несколько часов в другой город. Сдали на вокзале свой чемодан в камеру хранения. Возвращаетесь на вокзал, идете в камеру хранения, а вам предлагают другой чемодан. Похожий на ваш, но другой. Я уже не говорю о содержании самого чемодана.



Мировые СМИ, подконтрольные англосаксам, прилагали все возможные усилия для того, чтобы развеять подобные подозрения (причем не только со стороны денежных властей других стран, но и со стороны частных лиц, которые также привыкли хранить золото за рубежом – особенно в таких "цивилизованных" странах, как США и Великобритания).



Доверие к "золотым депозитариям" резко упало в начале прошлого десятилетия, когда Вашингтон и его ближайшие союзники начали войну против Ливии, убили президента Каддафи и заморозили ливийские активы за рубежом. Включая резервное золото.



Первым на подобное беззаконие со стороны англосаксов прореагировал президент Венесуэлы Уго Чавес, который в 2012 году потребовал возвращения из США 176 тонн венесуэльского резервного золота. Чтобы предотвратить возможность шантажировать Каракас угрозами ареста драгоценного металла.



Удивительно, но следующей страной, которая поставила вопрос о возвращении своего золота домой, была не какая-то африканская или южноамериканская страна, а Голландия, которая считается очень даже западной страной. За Голландией последовала еще одна не менее западная страна – Германия. За ней – Турция… Как говорится, "процесс пошел". Конечно, англосаксы делали все возможное и невозможное для того, чтобы отклонить золотые претензии других стран. В этом им немало помогали те, кого принято называть "пятой колонной".



Про историю Голландии рассказывать не буду. Но отмечу, что ей удалось вернуть в 2014 году из ФРБ Нью-Йорка 122,5 т золота. Правда, часть голландского резервного золота до сих пор продолжает храниться в США, Канаде и Великобритании.



Очень резонансной является история немецкого золота. По величине золотых резервов Германия давно занимает второе место в мире после США (3.351,5 т). Но что удивительно: долгое время весь ее золотой резерв находился за пределами страны. Власти ФРГ и их союзники объясняли это очень просто: мол, идет "холодная война", существует угроза нападения на Западную Германию со стороны "агрессивного" Советского Союза. Германия может быть оккупирована советскими войсками. Поэтому немецкое резервное золото надо заранее вывести из зоны риска.



"Холодная война" закончилась, Советский Союз вообще развалился. А большая часть резервного золота Германии по-прежнему оставалось за границей. После венесуэльского прецедента (отказ Вашингтоном возвращать золото Каракасу) в Германии задумались. В 2012 году депутаты немецкого парламента поставили вопрос о возвращении золота из Америки (из хранилища ФРБ Нью-Йорка). Но Бундесбанк (ЦБ Германии) всячески убеждал "народных избранников" в том, что зарубежное золото Германии "находится под контролем" Бундесбанка и беспокоиться не о чем. На конец 2012 года золотой резерв Германии (3,38 тыс. т) имел следующую географию размещения (%): Франкфурт-на-Майне – 31; Нью-Йорк – 45; Лондон – 13; Париж – 11.



После изнурительных баталий, которые проходили межу Бундестагом и Бундесбанком, в 2013 году было достигнуто компромиссное решение: на территории Германии должно находиться 50% золотых резервов государства. А долю зарубежных "золотых депозитариев" уменьшить с 69 до 50%. Через три года это решение было уже полностью исполнено. По состоянию на конец 2020 года доля Парижа была нулевой, доля Лондона осталась прежней (13%), доля Нью-Йорка снизилась с 45 до 37%. Правда, когда возвращали слитки из подземного хранилища ФРБ Нью-Йорка, почему-то они имели маркировку, которая отличалась от маркировки тех слитков, которые Германия изначально депонировала в это хранилище. "Чемодан" оказался чужой, но американские и немецкие СМИ предпочли закрыть глаза на эту скандальную историю.



Вместе с тем власти многих стран и эксперты внимательно наблюдали за тем, как происходила репатриация немецкого резервного золота из США и еще более убедились в том, что золото надо возвращать на родину. И как можно быстрее.



Вашингтон и Лондон окончательно рассеяли сомнения тех, кто еще взвешивал плюсы и минусы хранения драгоценного металла за рубежом, после 24 февраля 2022 года. Т.е. после того, когда началась мощнейшая санкционная война Запада (под руководством англосаксов) против России. Особенно привела в чувство сомневающихся заморозка международных резервов России на сумму около 300 млрд долл. Правда, к тому времени Россия уже не хранила за рубежом ни одной унции драгоценного металла. Поэтому замораживалась только валюта – на банковских счетах иностранных банков и в виде ценных бумаг. Против России были введены также золотые санкции – запреты на работу с российским золотом (покупка, перепродажа, использование в качестве залога, аффинаж и др.). Российское золото, попавшее в руки западных регуляторов, подлежит немедленному аресту.



Даже американские СМИ признают, что санкционная война против России стала "спусковым крючком", запустившим процесс репатриации странами своего резервного золота из-за границы. Летом прошлого года американская инвестиционная компания Invesco провела опрос 85 суверенных фондов и 57 центробанков по всему миру и выяснила, что почти 70% из них занимаются репатриацией золота.



Полной картиной географии размещения золотых резервов не располагает даже Всемирный совет по золоту. Есть страны, которые не сообщают о месте хранения своих золотых резервов. Например, Япония, Казахстан, Узбекистан и Таиланд. Некоторые публикуют информацию только о том, где они хранят золото, но без указания количества. Например, Бельгия и Европейский центральный банк.



Ряд стран заявляет, что золотой резерв всегда хранился на национальной территории, что это политический и правовой принцип. Это такие страны, как США, Великобритания, Китай, Российская Федерация.



Некоторые страны Запада уже полностью перевели резервное золото на свою территорию. Например, Франция (на сегодняшний день ее золотой резерв составляет 2.437 т, это четвертое место в мире). Она провела репатриацию своего золота в 2013-2016 гг. Завершили репатриацию золота также Турция, Испания.



Некоторые пока еще продолжают хранить за рубежом большую часть своих золотых резервов. Например, Италия, которая по величине своих золотых резервов занимает третье место в мире (2.452 т). Более половины ее запаса хранится в ФРБ Нью-Йорка и Банке Англии. Плюс небольшой процент в хранилище Берна в Швейцарии.



Австрия начала репатриацию золота еще более десяти лет назад. Но она идет медленно; сегодня все еще большая часть его хранится в Лондоне и некоторая часть – в Швейцарии. Некоторые страны, которые формально объявили о репатриации драгоценного металла, пока не очень спешат. Приходится слышать иногда такой аргумент: мол, на родине нет надежных хранилищ. Как мне кажется, это отговорка.



Полной мировой картины репатриации резервного золота я нигде не встречал, даже на сайте Всемирного совета по золоту. Но новости на эту тему появляются почти каждый месяц, а иногда – почти каждую неделю. Вот некоторые резонансные события текущего года. В первые четыре месяца 2024 года Саудовская Аравия, Гана, Камерун, Сенегал, Алжир, Египет, ЮАР и Нигерия делали заявления о том, что начинают эвакуацию своего золота из США. Согласно последним новостям, некоторые страны (например, Саудовская Аравия) уже завершили такую эвакуацию. У других – она в полном разгаре.



Намерилась провести золотую эмансипацию и Индия. Которая, несмотря на то что еще в 1947 году получала независимость от Великобритании, продолжала держать долгие десятилетия свое золото в Банке Англии. Недавно она вывезла из Банка Англии 100 тонн золотых слитков. И с этого времени уже более половины резервного золота (всего 822 т) находится на территории Индии.



Китайское издание infoBRICS опубликовало в июле этого года статью "Central banks hoarding gold after Russian asset freeze" ("Центральные банки накапливают золото после заморозки активов в России"). В ней отмечается, что в 2020 году половина всех центробанков в мире хранили свои золотые резервы в западных странах, в основном в США и Великобритании. Однако сегодня их число заметно сократилось. Ожидается, что к 2025 году почти 75 процентов стран будут хранить свое золото у себя дома. Примечательно, что репатриацию золота проводят или планируют в ближайшее время провести Центробанки не только незападных, но и многих западных стран. Вот заключительная часть статьи: "Таковы были долгосрочные последствия санкций против России и заморозки ее активов, о которых предупреждали многие эксперты. Однако ожидалось, что только незападные страны и институты начнут относиться с подозрением к Вашингтону, Лондону и Брюсселю, тем самым демонстрируя недальновидность их политики, поскольку даже институты на Западе стали подозрительными". Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732396080





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы предложили увеличить средства для развития регионов в республиканском бюджете

- Кадровые перестановки

- Тяга на Запад

- В Казахстане создают правовую основу для определения добросовестных землепользователей

- Тамара Дуйсенова обсудила вопросы развития спорта и здравоохранения с общественностью ВКО

- КТЖ расширяет терминальную сеть в Европе

- Депутаты обсудили поправки в Закон "Об ответственном обращении с животными"

- КТЖ внедряет инновационные технологии диагностики пути

- Выходные в Шымкенте: куда пойти с семьей и друзьями

