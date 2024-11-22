"Обнуляет стратегию Запада". Что показал удар "Орешником" по "Южмашу", - Геворг Мирзаян

00:11 24.11.2024

ГЕВОРГ МИРЗАЯН

22 ноября 2024



21 ноября Россия нанесла удар по украинскому заводу "Южмаш" баллистической ракетой средней дальности комплекса "Орешник".



Это стало ответом на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами, заявил президент Владимир Путин. Цель пуска была достигнута.



Украинские СМИ и Telegram-каналы, естественно, пишут, что наземные повреждения завода минимальны. Но смотреть нужно глубже, причем в прямом смысле.



"Южмаш" - военное предприятие с мощнейшей подземной инфраструктурой, которая создавалась в советское время и до которой мы не доставали обычными вооружениями, отметил в беседе с ИА Регнум глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Там, продолжил он, развернуты склады, цеха по производству беспилотников и техники. А "Орешник" до них достал - гиперзвуковые блоки, которые шли на безумных скоростях, пробили толщу бетона и разрушили подземные коммуникации.



Сам же удар, помимо очевидной военной необходимости испытать "Орешник", имел и политическую составляющую, которую должны осознать западные страны. Те самые, которые на днях применяли (руками украинцев, конечно же) ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по территориям, которые они сами признают российскими.



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"Нанося удары дальнобойными ракетами вглубь международно-признанной российской территории, Запад перешел к прямым военным действиям. От опосредованной войны на территории Украины - к прямой войне против России", - объясняет ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.



Ударом по "Южмашу" Путин показал, что Запад доигрался. И что правила игры поменялись.



В частности, президент показал решимость.



"Путин продемонстрировал наличие у России политической воли отвечать - и отвечать зеркально. Обеспечивать свою безопасность всеми средствами", - уверен Дмитрий Суслов.



И речь не только о первом боевом применении баллистической ракеты среднего радиуса действия в Европе. Москва четко дала понять, что имеет право наносить удар по военным объектам государств, которые атакуют своими ракетами наши рубежи.



Теперь поставщики высокотехнологического вооружения киевскому режиму должны задуматься - как и те, кто еще недавно на полном серьезе говорил о возможности отправить в подконтрольные киевскому режиму части новых регионов РФ свои военные контингенты (рассчитывая на то, что у Москвы не будет политической воли отвечать).



Теперь же у Москвы появилась не только воля, но и инструмент для ответного удара. Причем, что крайне важно, инструмент неядерный.



"Мы послали сигнал, что создали систему, оптимальную для текущего характера боевых действий с Западом. Ведь на что он рассчитывал? Что до МБР (межконтинентальных баллистических ракет. - Прим. ред.) дело не дойдет, а обычным конвенциональным оружием - теми же "Искандерами", бьющими на 500 км, - мы до них не достанем. А они смогут безнаказанно обстреливать нас через своего украинского сателлита", - говорит Андрей Клинцевич.



С ударом по "Южмашу" ситуация изменилась. "Орешник" долетает до любой точки Европы, а перехватить его невозможно.



"Средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов - это 2,5–3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено", - объяснил в своем обращении Владимир Путин.



Это обнуляет всю стратегию США по размещению передовых систем ПРО в Европе. В частности, понижает роль недавно запущенного в Польше комплекса AEGIS Ashore, который номинально должен был подобные ракеты перехватывать, отметил Андрей Клинцевич. Комплекс не сработает, возмездие может прийти в любой точке Евросоюза. Более того, Запад не сможет нанести такой же удар - в этом случае он получит ядерный ответ.



Об этом прямо говорится в новой российской ядерной доктрине.



"Путин заявил, что Россия может пойти на удары баллистическими ракетами по странам НАТО. Да, в ответ НАТО может нанести удары баллистическими ракетами по территории России, но нужно читать пункт 19 ядерной доктрины. Там указано, что старт баллистических ракет - причем неважно, в ядерном или неядерном оснащении - является одним из условий для применения Россией ядерного оружия", - сообщил Дмитрий Суслов.



В ближайшее время "Орешник" может быть использован против украинских целей для поддержки российской армии в ходе СВО. При этом Москва, как и на всем протяжении спецоперации, выдерживает максимально возможную в условиях боевых действий гуманную линию.



"Выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как "Орешник", на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям - открыто, публично", - заявил Владимир Путин.



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Механизм подобных предупреждений, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас разрабатывается.



В то же время гуманность России объясняется не только заботой о гражданах Украины, но и стремлением наладить диалог с европейским населением в обход тамошних русофобских элит. Москва ожидает, что простые европейцы (которые сейчас крайне обеспокоены ястребиными устремлениями собственных властителей) сделают правильный вывод, кто в этой войне агрессор, а кто защищает свои интересы. Кто думает о глобальных крестовых походах, а кто заботится о населении Европы.



При этом европейцы, как и украинцы, должны понимать, что ключевым приоритетом президента России остается забота о населении России - о его благополучии, безопасности и будущем. И если ради этой безопасности нужно будет предпринять жесткие шаги, президент России это сделает.



"Обновленный вариант основ госполитики в области ядерного сдерживания существенно понижает ядерный порог и расширяет число ситуаций, в которых Россия готова применить ядерное оружие", - напоминает Дмитрий Суслов.



Западу остается понять и принять это. В том числе для этого нужна демонстрация мощи "Орешника" - ну, или регулярные демонстрации. Ведь не все понимают с первого раза.