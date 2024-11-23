Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля и его бывшего министра обороны, - Д.Минин

00:12 24.11.2024 23.11.2024 | ДМИТРИЙ МИНИН



Что сулит Израилю ордер МУС на арест Нетаньяху и Галанта?

Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля и его бывшего министра обороны



Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта "за преступления против человечности и военные преступления, совершенные по меньшей мере с 8 октября 2023 года до 20 мая 2024 года". Среди обвинений Нетаньяху и Галанта в военных преступлениях есть и такое: "Оба лица намеренно и сознательно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для выживания, включая еду, воду, лекарства и медицинские принадлежности, а также топливо и электричество".



Израиль не является членом МУС, и Нетаньяху назвал обвинения прокурора против него "позором", нападением на израильскую армию и весь Израиль. В заявлении канцелярии премьер-министра этот шаг был назван "антисемитским" и сравнен с "современным процессом Дрейфуса" – так во Франции на рубеже XIX и XX веков называли случай, когда французского военного еврейского происхождения несправедливо обвинили в государственной измене. Странно, что еще не вспомнили времена Иосифа Флавия и осады крепости Масада, настолько не похожи дела Дрейфуса и Нетаньяху. Еврейская радиовещательная корпорация сообщила, что в израильских службах безопасности есть опасения, что МУС выдаст ордера на арест и других высокопоставленных израильских военных и командиров, в том числе начальника штаба Херци Халеви, отметив, что уже существуют "секретные ордера на арест", которые суд может выдать по своему усмотрению. Печать Израиля предрекает в итоге "упразднение и гибель" самого МУС.



В израильском обществе указанные ордера на арест встречены двойственно. С одной стороны, лидеры оппозиции их всячески отвергают. Яир Лапид, например, категорически осудил решение суда, а бывший министр обороны Авигдор Либерман написал в своем посте в X, что Израиль "не будет извиняться за защиту своих граждан и намерен продолжать бороться с терроризмом без компромиссов". Но с другой – многие из них усматривают в нем дальнейшее ослабление позиций своего политического противника Нетаньяху и возможность вновь выйти на авансцену самим. Опросы внутри страны, в частности, показывают, что, если бы выборы в кнессет состоялись сегодня, правящая коалиция во главе с Нетаньяху получила бы 50 мест из 120, оппозиционный блок – 60, а арабские партии – 10. Международная изоляция Нетаньяху объективно идет на пользу оппозиции, и она вполне готова к скорейшему проведению парламентских выборов.



Кроме того, определенные проблемы у израильского руководства, несмотря на игнорирование им многих резолюций международных органов, включая ООН, возникнут и на мировой арене. Так, по мнению Нева Гордана, профессора Лондонского университета королевы Марии, решение о выдаче ордеров на арест может повлиять на поставки оружия в Израиль. "Если Международный уголовный суд обвинит лидеров Израиля в совершении преступлений против человечности, – сказал он, – это будет означать, что оружие, которое европейские страны отправляют в Израиль, используется для совершения именно таких преступлений, и они должны пересмотреть всю свою торговлю оружием с Израилем и, я бы сказал, прекратить отправлять это оружие".



Возникнут также затруднения для общения Нетаньяху с лидерами большого количества стран, подписавших статут МУС и его посещения их, прежде всего европейских. Франция, Великобритания, Ирландия и несколько других стран ЕС уже заявили, что выполнят ордера на арест. Это решение может помешать и другим израильским чиновникам выезжать за границу, поскольку правительство игнорирует юридические рекомендации по проведению государственного расследования.



Посетить свою страну Нетаньяху пока пригласил лишь венгерский премьер В. Орбан. Впрочем, и США, не признающие юрисдикцию МУС, также осудившие выдачу им ордеров на арест израильских руководителей, останутся для него открытыми. Так что на инаугурации Трампа в январе 2025 года Нетаньяху может оказаться одним из самых почетных гостей. Будущий глава Белого дома вообще заявил, что собирается ввести санкции против МУС. "Аль-Джазира" полагает, что, когда речь идет об Израиле и Палестине, из-за позиции США "есть основания полагать, что справедливость в конечном счете невозможна".



К сожалению, МУС во многом утратил свою репутацию, а следовательно, снизил эффективность собственных шагов из-за некоторых предыдущих решений, мало обоснованных и принятых под диктовку сильных мира сего, а также элементарной небрежности в работе. В частности, выданный тем же прокурором Каримом Ханом, что и на Нетаньяху, ордер на арест Президента РФ В. Путина не только юридически безоснователен, но, по сути, глубоко аморален. Предъявленное в нем обвинение в похищении и вывозе украинских детей на российскую территорию, в то время как они были эвакуированы из зоны боев ради спасения их жизни и по первому требованию возвращаются родственникам, чему есть многочисленные подтверждения, просто в голове не укладывается. К тому же некоторые из перечисленных в ордере детей вообще оказались в Германии.



Возможно, прокурор К. Хан и сам понимает ущербность данного ордера, стремясь загладить негативное впечатление от него обвинением против Нетаньяху. Но для начала неплохо бы было отменить нелепое предшествующее решение по России, чего в МУС по соображениям неправильно понятого престижа делать, похоже, пока не собираются. Впрочем, офис Нетаньяху объяснил выдвижение Каримом Ханом обвинения против него "стремлением коррумпированного прокурора спасти себя от серьезных обвинений в сексуальных домогательствах и предвзятостью судей, движимых антисемитской ненавистью к Израилю".



Официально, израильские военные с октября 2023 года убили почти 45 000 палестинцев в Газе. И хотя комитет ООН недавно признал методы ведения войны Израилем в секторе Газа "соответствующими геноциду", МУС не стал обвинять Израиль в упомянутом страшном деянии, вместо этого указав, что суд "не смог установить, что все элементы преступления против человечности, связанного с уничтожением, были соблюдены".



Кроме того, в истории с ордерами на Нетаньяху и Галанта сделан еще один шаг вперед в направлении абсурдности. Видимо, для равновесия – ведь на кого замахнулись – в МУС параллельно выдали ордер на арест по обвинениям в преступлениях против человечности на "нового лидера военного крыла ХАМАСа Мохаммеда аль-Масри, известного как Мохаммед Дейф". Но дело в том, что есть серьезные основания сомневаться в существовании подобной личности вообще, по крайней мере среди живых.



Израильтяне уже не раз заявляли, что если такой человек и существовал когда-либо, то давно убит. Сейчас же по каким-то своим соображениям они подхватили легенду о его "воскресении", поскольку, видимо, есть потребность в персонификации сил противника. На деле, как считают многие, "команданте Дейф" (его еще называют слепым, глухим, одноногим и передвигающимся по туннелям Газы в инвалидной коляске подобно воскресшему шейху Ясину) – это удобный миф, придуманный палестинцами. Таким образом, последние в условиях охоты на их лидеров как бы обрели неуязвимого и бессмертного вождя, кого-то вроде "невидимого" или "скрытого" имама у шиитов.



Поэтому, наверно, чтобы не утратить последний авторитет, МУС во всяком случае должен был бы в начале убедиться, что выдвигает свои обвинения не против "поручика Киже", а реального лица. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732396320





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы предложили увеличить средства для развития регионов в республиканском бюджете

- Кадровые перестановки

- Тяга на Запад

- В Казахстане создают правовую основу для определения добросовестных землепользователей

- Тамара Дуйсенова обсудила вопросы развития спорта и здравоохранения с общественностью ВКО

- КТЖ расширяет терминальную сеть в Европе

- Депутаты обсудили поправки в Закон "Об ответственном обращении с животными"

- КТЖ внедряет инновационные технологии диагностики пути

- Выходные в Шымкенте: куда пойти с семьей и друзьями

