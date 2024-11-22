МИД Франции Барро: "ВСУ могут применять дальнобойные ракеты по территории РФ"

00:13 24.11.2024

МИД Франции разрешил применять дальнобойные ракеты по территории России



Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина имеет право наносить удары по российской территории французскими ракетами большой дальности.



В интервью "Би-би-си" глава МИД сказал, что Киев может нанести удары "в целях самообороны". При этом Барро не подтвердил факты использования французского вооружения по территории РФ.



Он также отметил: Запад не должен устанавливать ограничений для поддержки Украины и проводить "красные линии". А Париж будет поддерживать Киев "так интенсивно и так долго, насколько это будет необходимо". Министр думает, что от этого зависит безопасность Европы.



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Авторы: АЛЕКСАНДРА БУРНАШЕВА