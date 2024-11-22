Садыр Жапаров подписал закон о запрете электронных сигарет в Кыргызстане

00:14 24.11.2024

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому с 1 июля 2025 года запрещается ввоз, обращение и использование электронных сигарет на территории республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.



Отмечается, что цель нововведения - обеспечить защиту здоровья и благополучия граждан от употребления электронных сигарет с никотиносодержащей жидкостью.



Законом также предусматриваются поправки Административный и Уголовный кодексы страны, устанавливающие наказание за поставку и продажу запрещенных товаров. Так, за использование электронных сигарет физлицам будут выписывать штраф в размере 100 расчетных показателей (РП) - 10 тысяч сомов ($115), компаниям - 600 РП, что равняется 60 тысяч сомов ($693). Денежное взыскание за реализацию данных изделий составит: для граждан 200 РП - 20 тысяч сомов ($231), для юрлиц - 650 РП или 65 тысяч сомов ($751).



За незаконный ввоз полагается уголовная ответственность. В данном случае последует наказание в виде исправительных работ на срок от двух месяцев до года, либо штраф от 1000 до 1200 расчетных показателей - от 100 тысяч ($1156) до 120 тысяч сомов ($1387) - с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до года.



За то же деяние, совершенное в крупном или особо крупном размере, преступнику грозит денежное взыскание до 2000 РП - 200 тысяч сомов ($2312), или лишение свободы от одного до двух лет с запретом на занятие определенной деятельностью.



Поправки, содержащие запрет на курение и продажу вейпов депутат парламента Кыргызстана Шаирбек Ташиев инициировал еще в феврале текущего года. А итоговый законопроект его коллеги утвердили 23 октября.



Добавим, что, вероятно, для некоторых компаний будет сделано исключение. Так как 20 ноября Жогорку Кенеш (парламент) принял закон, согласно которому на территории свободной экономической зоны "Бишкек" разрешат производство спиртосодержащих напитков и электронных сигарет. Авторы инициативы поясняли, что предприятия, работающие в СЭЗ, выпускали соответствующую продукцию до ввода ограничений и приносили весомый доход в бюджет страны. Правительство также поддерживает депутатов.



Впрочем, у идеи есть противники. Депутат Дастан Бекешев раскритиковал законопроект, заявив, что таким образом в республике останутся лишь две компании, которым разрешено производить электронные сигареты. По словам народного избранника, следует распространить мораторий на весь Кыргызстан, включая СЭЗ "Бишкек", либо предоставить возможность всем заниматься этим видом бизнеса.



22.11.24